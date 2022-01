Matías Lestani, de trabajar para la Mesa de Enlace a funcionario del Gobierno: “Fue una decisión personal”

Matías Lestani, el pasado sábado en un lote de maíz de Santa Fe afectado por la sequía.

Matías Lestani aguarda por estas horas el nombramiento en su cargo de Secretario de Agricultura y que el mismo se publique en el Boletín Oficial. En su recorrida del fin de semana por las zonas afectadas por la sequía, contó cómo le ofrecieron el cargo en la cartera agropecuaria que provocó su salida como técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y del desafío que significa tener ahora “birome” para poder concretar los cambios que reclaman desde hace tiempo los productores.

En un breve contacto con la prensa de Santa Fe, Lestani habló que “fue una decisión puramente personal”, pasar del ámbito privado a la función pública. Una situación que provocó enorme malestar no solamente en CRA, una de las entidades que conforma la Mesa de Enlace, sino también en otros sectores del campo, donde algunos de ellos hablaron de “traición” por parte del ex técnico.

El pasado sábado, Matías Lestani acompañó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a recorrer las zonas afectadas por la sequía en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, de la que también participó el ex Ministro de la Producción de Santa Fe y diputado por la provincia con mandato cumplido, Luis Contigani, que para muchos pudo ser llamativo al llegar al cargo de secretario de Alimentos y Economías Regionales.

Además de ser la primera acción oficial de Lestani en un establecimiento rural, tras mostrarse en la semana junto al titular de la cartera agropecuaria y el Embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, el recorrido por los distritos afectados por la falta de lluvias sirvió para escuchar al nuevo funcionario en su intercambio con los productores y aportando algunos datos que el uso de la asesoría técnica en CRA le hizo tenerlos bien actualizados.

“Decidimos el jueves bajar al territorio, en reunión chica de Gabinete, cuando tuvimos asegurado el monto de actualización de la emergencia, que lo que hace es básicamente convertir esos 500 millones de pesos de 2009, al valor de referencia de hoy que son algo más de 12 mil millones de pesos que necesitamos para hacer frente a toda esta situación climática. Lo que buscamos con esta Ley de Emergencia es lo que tiene que ver con el capital operativo, con la inversión que se hizo en el terreno. Se necesita rápidamente reconvertirse y volver a sembrar, entonces entendemos que tenemos que llegar en tiempo y forma”, dijo Lestani a los medios de Santa Fe.

Luis Contigiani, Julián Domínguez y Matías Lestani.

En un lote de maíz que el sol cocinó sin poder llegar a formar los choclos, el ex técnico de CRA sostuvo “estamos parados frente a la principal industria del país, a cielo abierto y es deber del Gobierno estar siempre para apoyar a los productores cuando tienen estos problemas del clima y poder generar los mecanismos de resiliencia productiva. Lo entiendo mejor que nadie por ser productor y por el trabajo en las entidades, entonces nos vamos a asegurar que llegue a los productores a través de los mecanismos que ya estén adaptados, pero haciendo una trazabilidad y un seguimiento muy puntual”.

Para Luis Contigiani, que llega al Ministerio por el vínculo de amistad que sostiene hace años con quien hoy es su superior en el cargo ejecutivo político, el recorrido del último fin de semana le aporta en el inicio de la función el mensaje claro sobre “la necesidad que la política pública esté cerca de la gente, de los territorios. Ahora nos agarra la coyuntura de la emergencia, hay que dar respuesta de forma rápida y es lo que los productores quieren”, señaló.

Empezando el trabajo que se plantea hasta diciembre de 2023, el santafesino oriundo de Arequito, explicó que “el desafío de llegar a tiempo, superando lo que son los trámites administrativos y la toma de decisiones, para responder a la demanda y la necesidad de los que producen de tenernos cerca”.

Una decisión personal

Al consultarlo por el rechazo del sector productivo respecto de su salida intempestiva de Confederaciones Rurales Argentinas, Matías Lestani consideró “no hablar de las críticas, porque es una decisión puramente personal”.

Julián Domínguez y Gustavo Bordet junto a Jorge Ruiz, jefe de asesores de Agricultura de Nación; Juan José Bahillo, ministro de la Producción de Entre Ríos; y el secretario de Agricultura Matías Lestani. Fue en su recorrido por Entre Ríos, en los distritos con mayor ausencia de lluvias.

“El planteo del Ministro, cuando me tocó el timbre de mi casa para ir a tomar un café fue si me animaba a hacer lo que hice en la Mesa por el tema de las carnes donde defendí la posición de los productores frente a los mejores técnicos, si me animaba a hacerlo desde adentro y con birome para poder llevarlo a cabo”, señaló.

Y agregó que el ofrecimiento para él significó una gran oportunidad personal y sostuvo que “a las peleas hay que darlas. Es una decisión personal, que fue muy sorpresiva incluso para mi porque me estaba yendo de vacaciones, pero la realidad es que uno se compromete para tratar de hacer mejor el territorio y poderlo cambiar. Cuando te dan la posibilidad de poder mostrar todo eso que aprendiste y poder mostrarlo, ademas de poder traducirlo en políticas claras para el sector, no queda otra cosa que ponerse al frente. Las peleas se dan”, concluyó el futuro Secretario de Agricultura.

