Una automotriz estadounidense pone la mira en la Argentina para desembarcar con Cadillac, su marca de autos de lujo

General Motors evalúa la importación de vehículos Cadillac hacia Argentina como parte de su estrategia comercial en Sudamérica. (Infobae)

Guardar

Nueva Jersey (Enviado Especial) - La segunda jornada de GM Global Markets Driving 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, volvió a generar noticias para el mercado automotor argentino. Fabio Rua, vicepresidente y director de Comunicaciones de General Motor Sudamérica, dijo que “Argentina es un mercado prioritario para Cadillac” y su expansión en la región, luego que Brasil comenzara a comercializar tres modelos eléctricos el mes pasado.

Luego de la confirmación de la víspera, durante el primer día de este evento que concentra a mercados de General Motors de todo el mundo, cuando se confirmó que serán tres los modelos SUV que Chevrolet planea exportar a la Argentina apenas entre en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos, Infobae entrevistó en exclusiva al ejecutivo brasileño para conocer su mirada del cambio que tendrá el mercado automotor a partir de este cambio de situación.

PUBLICIDAD

“Este es un momento único” dijo Rua. “La posibilidad de ingresar vehículos producidos en Estados Unidos al mercado argentino es importante no solo para Argentina, sino para toda Sudamérica. Históricamente no podíamos importar vehículos estadounidenses. Ahora, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador tienen acuerdos con Estados Unidos; Brasil todavía no, aunque ya está en proceso de hacerlo también”, explicó.

La referencia del ejecutivo tiene directa relación con la decisión que tomó el Gobierno argentino de modificar el procedimiento de homologación de vehículos importados que cumplen las normas de seguridad estadounidenses, hecho ocurrido el pasado 26 de agosto.

Fabio Rua, vicepresidente de General Motors Sudamérica, posa entre dos vehículos Cadillac tras señalar a Argentina como mercado prioritario en la región. (Infobae)

Si bien esa novedad pareció tener como objetivo facilitar la llegada de Tesla al mercado argentino, fue tomada por Rua como un beneficio para las marcas americanas en general.

PUBLICIDAD

“Chevrolet dispone de productos que todavía no se comercializan en Sudamérica y estamos evaluando venderlos en los países de la región. Eso permite ampliar el portafolio con modelos destinados a segmentos específicos, de nicho, donde hay clientes interesados”, explicó.

Respecto a la confirmación de los planes para vender los SUV Travers, Tahoe y Suburban, dijo que “son vehículos que amplían la oferta hacia segmentos de mayor tamaño. Hoy hay personas que los importan por su cuenta, pero eso presenta dificultades, porque ante un inconveniente, la red de Chevrolet no tiene la obligación de prestar servicio sobre esas unidades. Si Chevrolet los importa de forma oficial, los clientes podrán tener respaldo de la red, posventa y servicio, que es especialmente importante en vehículos de alto valor”, afirmó.

PUBLICIDAD

La pregunta fue inevitable, Cadillac empezó a venderse en Brasil el mes pasado con tres modelos 100% eléctricos, incluso cuando en ese país todavía no están homologados automáticamente los vehículos originarios de Estados Unidos.

“En Brasil tenemos los modelos eléctricos Optiq, Vistiq y Lyriq. Son los vehículos más tecnológicos de nuestro portafolio y todavía llegan cumpliendo con el estándar de seguridad europeo. La idea es ampliar la presencia de Cadillac en la región cuando estén dadas las condiciones. Argentina es prioritario, quizás el principal mercado después de Brasil, así que lo estamos estudiando, junto con Colombia y Chile.

PUBLICIDAD

Fabio Rua, vicepresidente de General Motors Sudamérica, dijo que Argentina tiene dos ventajas hoy frente a Brasil. La homologaciones automáticas y el cupo exento de arancel de importación. (Infobae)

Respecto a la posibilidad de importar el SUV Escalade a la región, uno de los vehículos más exitosos de Cadillac en la actualidad, Rua dijo que “nos gustaría tener la posibilidad de vender la Escalade en Brasil. Argentina tiene dos ventajas: cuenta con un estándar de seguridad aceptado y ahora tiene cupos. Eso podría permitir importar productos del portafolio Cadillac, aunque todavía no hay una decisión corporativa tomada”, aclaró.

Respecto al cupo de 10.000 autos que Argentina podrá importar sin pagar arancel de importación extrazona cada año una vez que se ponga en marcha el acuerdo comercial con Estados Unidos, Rua dijo que esperan que eso ocurra pronto, pero no puede garantizar que los tres modelos de SUV lleguen necesariamente en 2027.

PUBLICIDAD

“Queremos importarlos lo antes posible. No puedo precisar una fecha. Tenemos más productos en nuestro portafolio y nos gustaría poder venderlos en Argentina”, afirmó. Y ante la pregunta respecto a si volver a vender Chevrolet Corvette en el mercado local es una posibilidad gracias a este acuerdo bilateral, contestó que “todos los vehículos de General Motors podrán estar alcanzados por este cupo. Corvette también, por supuesto. Es parte de Chevrolet”.

Finalmente, el Vicepresidente de GM Sudamérica se refirió a la producción regional también.

“Poder importar autos con las normas de Estados Unidos es una oportunidad relevante, pero el compromiso con la manufactura local se mantiene. La apertura permitiría contar con un portafolio más completo, mientras se preservan las características de la producción regional, que es la que concentra los mayores volúmenes”.

PUBLICIDAD