Récord de pasajeros en los aeropuertos: los vuelos al exterior crecieron en septiembre cinco veces más que los de cabotaje

Las conexiones directas desde el interior del país al exterior crecieron un 17% interanual y actualmente existen 28 rutas internacionales que evitan pasar por Buenos Aires (Argentina). EFE/Luciano González

Guardar

El movimiento de pasajeros en los aeropuertos argentinos alcanzó un nuevo récord durante septiembre, en un contexto de crecimiento de los vuelos internacionales y de mayor conectividad entre distintas provincias y destinos del exterior. La actividad aérea registró cifras superiores a las de los últimos tres años, con un incremento tanto en los viajes de cabotaje como en los internacionales, aunque estos últimos mostraron una expansión más pronunciada.

Según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), durante septiembre de 2026 circularon por los aeropuertos del país 4.186.500 pasajeros, lo que convirtió al mes en el mejor septiembre de la historia en términos de movimiento de personas. La cifra superó en un 2% el récord anterior, correspondiente al mismo período de 2025.

PUBLICIDAD

La comparación con años anteriores también mostró una expansión de la actividad. El volumen de pasajeros de septiembre resultó 15% superior al registrado en 2024 y 7% mayor al de 2023, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el organismo dependiente de la Secretaría de Transporte.

Uno de los principales impulsores de este resultado fue el segmento internacional, que alcanzó su propio máximo histórico para un mes de septiembre. En total, 1.300.890 pasajeros utilizaron vuelos internacionales, una cantidad que representó un crecimiento del 5% frente al mismo mes del año pasado.

En tanto, los vuelos de cabotaje registraron 2.885.610 pasajeros, con una suba interanual del 1%. De esta manera, los viajes dentro del territorio argentino continuaron concentrando la mayor parte del movimiento total, aunque con una tasa de crecimiento inferior a la de los servicios que conectan al país con destinos internacionales.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos segmentos también se reflejó en las variaciones interanuales. Mientras el tráfico internacional avanzó un 5%, el doméstico creció un 1%, en un mes en el que ambas modalidades contribuyeron al récord general de pasajeros.

Viajar al exterior desde el interior del país

Uno de los datos destacados del informe oficial fue el crecimiento de los pasajeros que viajan al exterior directamente desde aeropuertos del interior, sin necesidad de realizar una conexión en Buenos Aires.

Durante septiembre, 181.068 personas utilizaron estas conexiones internacionales directas, lo que representó un incremento del 17% respecto del mismo mes de 2025. La expansión resultó todavía mayor al considerar períodos anteriores: el movimiento aumentó un 42% frente a septiembre de 2024 y un 75% en comparación con 2023.

PUBLICIDAD

Esta evolución también se observó en las cifras acumuladas de los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre de 2026, 2.083.547 pasajeros viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior argentino, según los registros de la ANAC.

El número significó un crecimiento del 28% respecto de igual período de 2025. En la comparación con 2024, la cantidad de viajeros aumentó un 82%, mientras que frente a 2023 la expansión alcanzó el 127%.

Los datos muestran una diferencia entre el crecimiento general del movimiento aéreo y el avance específico de las conexiones internacionales desde las provincias. Mientras el total de pasajeros de septiembre creció un 2% interanual, la cantidad de personas que salieron directamente al exterior desde aeropuertos del interior aumentó un 17%.

PUBLICIDAD

Los vuelos internacionales movilizaron a más de 1,3 millones de pasajeros durante septiembre, con un crecimiento interanual del 5%

En este contexto, el Gobierno nacional vinculó la expansión de la conectividad con su política de Cielos Abiertos, orientada a ampliar las conexiones aéreas mediante medidas de apertura y desregulación del sector.

De acuerdo con la información oficial, actualmente existen 28 rutas internacionales que conectan directamente ciudades del interior argentino con destinos del exterior, sin necesidad de pasar por los aeropuertos de Buenos Aires.

La Secretaría de Transporte destacó que esta política busca promover el desarrollo de nuevas conexiones y ampliar las alternativas disponibles para los pasajeros que utilizan terminales aéreas de distintas regiones del país.

Qué aeropuertos registraron los mayores aumentos

El crecimiento del tráfico aéreo no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas terminales del país. Los registros oficiales identificaron aeropuertos con incrementos particularmente elevados, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

PUBLICIDAD

En el segmento de cabotaje, el mayor aumento entre los aeropuertos destacados por la ANAC correspondió a Viedma, donde la cantidad de pasajeros creció un 51% respecto de septiembre de 2025.

Le siguió Resistencia, con un incremento del 36%, mientras que Paraná registró una suba del 24%. En el caso de Salta, el crecimiento interanual del movimiento de pasajeros en vuelos nacionales alcanzó el 17%.

Estas variaciones contrastaron con el aumento promedio del 1% que registró el cabotaje en el conjunto del país durante septiembre.

En cuanto a los vuelos internacionales, el informe oficial destacó especialmente el desempeño de Tucumán, que registró un crecimiento del 129% en la cantidad de pasajeros respecto del mismo mes del año anterior.

PUBLICIDAD

Otro de los aeropuertos que mostró una expansión fue Mendoza, con una suba interanual del 15% en el segmento internacional.

Los resultados de ambas terminales formaron parte del crecimiento de las conexiones internacionales desde distintos puntos del territorio argentino, que también se reflejó en el incremento de pasajeros que evitaron realizar escalas en Buenos Aires.

Las rutas que volvieron a operar durante septiembre

Además del aumento en la cantidad de pasajeros, septiembre registró novedades en materia de conectividad aérea nacional, con la reactivación de servicios que permiten ampliar las alternativas de traslado dentro del territorio argentino.

Una de las conexiones que retomó sus operaciones fue la ruta entre Bariloche y El Calafate, operada por Aerolíneas Argentinas. La compañía restableció así los vuelos entre ambos destinos.

PUBLICIDAD

Por su parte, JetSMART reanudó sus servicios entre Buenos Aires y El Calafate, otra de las conexiones mencionadas por la autoridad aeronáutica en su balance de septiembre.

Ambas reactivaciones se incorporaron a la oferta de vuelos nacionales durante un mes en el que el cabotaje movilizó cerca de 2,9 millones de pasajeros y registró una variación positiva respecto del año anterior.