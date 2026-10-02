La Argentina no logró capitalizar el alivio de los mercados globales y el riesgo país tocó el mayor nivel del año

El riesgo país trepó a 636 puntos básicos, la cifra más elevada desde diciembre de 2025. (Foto: Reuters)

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Las señales de que la suba de las tasas de interés en Estados Unidos puede postergarse a fin de año alivió al mercado y, en particular, a los bonos del Tesoro norteamericano que bajaron su rendimiento a 5,24% contra 5,30% del día anterior.

La mejora en la cotización de los bonos estadounidenses, que tienen una fuerte influencia sobre los mercados globales, respondió a la caída sostenida de los títulos soberanos de Europa y Japón. Ese movimiento llevó a fondos de inversión a desprenderse de esos activos e incorporar deuda norteamericana, a la espera de la recompra anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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El derrumbe de los bonos franceses elevó su rendimiento al 4,92%, mientras que el de los títulos de Alemania avanzó al 3,52% y el de los japoneses, al 3,05 por ciento. En Estados Unidos, la menor tensión en el mercado de deuda estuvo respaldada por datos de actividad más débiles. En particular, el gasto de los consumidores quedó por debajo de las estimaciones, una señal que el mercado interpreta como indicio de enfriamiento de la economía.

En la Reserva Federal hubo opiniones prudentes sobre las tasas que coinciden en que deben estudiar más indicadores antes de tomar una decisión en la reunión de la última semana de octubre.

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La Argentina no se contagió del cambio de humor de los inversores de Estados Unidos en la segunda mitad de la rueda y los bonos locales continuaron deslizándose sin pausa hacia la baja. Aquellos nominados bajo ley Nueva York de más largo plazo cayeron casi 2 por ciento. El riesgo país subió 29 unidades (+4,8%) a 636 puntos básicos.

Según Belisario Álvarez de Toledo, head trader de True Grit Capital, “en el último mes el bono de Ecuador 2025 cayó 7,5% y el de Argentina 2035, 8,75%. Está por delante la elección, pero el 90% del movimiento es el escenario internacional”.

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Donde no hay tregua es en el formador de precios clave, el petróleo. Matias Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “el precio del petróleo Brent se estableció debajo de los 100 dólares, confirmando la debilidad que se observaba desde mediados de la semana pasada debido a una sumatoria de factores, entre ellos la evidencia de que están saliendo casi 10 millones de barriles de crudo a través del estrecho, todavía un 60% por debajo de los niveles pre guerra pero es la cifra más alta desde que comenzó el conflicto. Por otro lado, volvieron los rumores de negociación por parte de Irán, en el marco de la asamblea de la ONU”.

Togni agregó que “las dos novedades de la semana son que Arabia Saudita restableció las operaciones del oleoducto que había sido atacado la semana pasada, y Trump empezó a deslizar la idea de prohibir temporalmente las exportaciones de diésel (que es el verdadero Talón de Aquiles del mercado). Ambas noticias son bajistas para los precios del crudo en el corto plazo, pero muy alarmantes para productos refinados”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 423 millones y el Banco Central compró 93 millones de dólares. En tanto, el dólar mayorista reaccionó con una suba de $7,50 (+0,5%) a 1.524,50 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini, “en futuros el volumen de operaciones para la primera jornada de octubre fue de 1.200.034 contratos y los ajustes fueron positivos siguiendo el desempeño del spot. El interés abierto agregó apenas USD 9,7 millones y las tasas implícitas retrocedieron, como suele ocurrir luego del cierre de mes”.

En la plaza financiera, el MEP subió $2 a $1.552 y el contado con liquidación (CCL) reaccionó con un alza de $12 a 1.621 pesos. El “blue” cedió $5 (-0,3%) a 1.555 pesos.

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Para Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., el comportamiento del dólar se debe a “las liquidaciones agrícolas totalizaron USD 3.228 millones en septiembre, monto elevado en términos históricos y con un incremento importante frente al mes previo”.

Y continuó: “No obstante, se registró una caída interanual significativa (-55% anual) por la salida extraordinaria en septiembre 2025 originada en la eliminación transitoria de retenciones, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales. En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 22.276 M (-22 % anual), aunque se espera que la caída se revierta en el último trimestre del año dada la baja base de comparación es el cuarto trimestre de 2025”.

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En paralelo, la Bolsa tuvo otro derrumbe. La rueda anterior fue un simple rebote. El Merval perdió 2,1% en pesos y 2,3% en dólares. Los mayores afectados fueron IRSA (-5,3%) y Telecom (-4,3%).

Tomando de referencia las LECAP de tasa fija hasta fin de enero, bajaron a 1,98% efectivo mensual para escalar a partir de abril a 2,15 por ciento.

Anoche, en el overnite, las Bolsas de Nueva York operaban con leves verdes que se acentuaban en el Nasdaq (+0,23%). El petróleo abría con alza de 0,25% y el Brent subía a 102,55 dólares. La moneda estadounidense se mantenía sin cambios.

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De todas maneras, la Argentina no tiene estímulos para subir. Las subas no resisten más de 24 horas. El mundo, a pesar de la leve mejora de los mercados de Estados Unidos, se sigue complicando y la inflación es una amenaza que se está cumpliendo y eleva el costo de la deuda.