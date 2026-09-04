Ranking de riesgo país: a pesar de la baja, la Argentina tiene uno de los índices más altos de la región

Pese a la baja del riesgo país, Argentina sigue lejos de los mercados voluntarios de deuda.

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El presidente Javier Milei brindó un discurso en el Foro de Madrid que se realiza en Santiago de Chile, evento en el cual declaró que “el riesgo país en Argentina ha sido prácticamente eliminado” y, con una dura crítica a la izquierda de América Latina, sostuvo que “el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos”.

“Nosotros aprendimos esa lección, no nos vamos a dejar descarrilar por su relato, porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, siempre está la realidad. El rumbo es el correcto, no vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, afirmó el mandatario.

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Lo cierto es que si bien el riesgo país bajo en los últimos días por debajo de los 500 puntos básicos, con una caída de unos 70 puntos básicos en lo que va de 2026, todavía se mantiene por encima de la región. En julio, el indicador tocó los 403 puntos básicos, un piso desde abril de 2018, antes del acuerdo con el FMI.

Desde que Milei ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta el 19 de noviembre de 2023, el riesgo país se desplomó en más de 1.900 unidades o un 80%, desde los 2.415 puntos básicos a los 494 puntos actuales, un mínimo desde el 17 de agosto.

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En esta tendencia declinante se dio en las últimas semanas junto con una suba en la base de comparación del indicador de JP Morgan, que son las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU. Los Treasuries incrementaron sus rendimientos para alcanzar un rango entre 4,50% a 5,24% anual, todavía cerca de su nivel más alto desde octubre de 2023.

Esta brecha implica que una nueva emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales demandaría a la Argentina convalidar tasas en torno al 10% anual en dólares (suma del rendimiento de la deuda de EEUU y el riesgo país argentino), por ahora suficientemente altas como para evitar esta alternativa de financiamiento.

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Un riesgo país próximo a 500 puntos implica que una nueva emisión de bonos soberanos demandaría un alto rendimiento en torno al 10% en dólares

Ranking de riesgo país

En este sentido, Argentina todavía tiene uno de los índices de riesgo país más altos de la región, cuyo promedio es de 250 puntos básicos.

El liderazgo del ranking regional está integrado por los países con mejor percepción crediticia entre los inversores internacionales. De esta manera, el podio lo ocupan Uruguay (64 puntos básicos y unos 430 menos que Argentina), Chile (84 puntos), Jamaica (106), Perú (108), Paraguay (116), Panamá (121), Costa Rica (128), Honduras (147), Trinidad y Tobago (152), República Dominicana (171), Brasil (171) y Colombia (200) y Mexico (200 puntos básicos).

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Incluso Argentina exhibe un riesgo país superior al de Bolivia (424 puntos), Ecuador (419 puntos) y El Salvador (271). El nivel argentino solo es superado a nivel regional por Venezuela (6.145).

“El riesgo país mostró una leve corrección descendente y el indicador de JP Morgan descendió hasta la zona de las 500 unidades. Los inversores continúan monitoreando el rumbo económico nacional y el mercado revalúa los movimientos cambiarios del oficialismo. Las autoridades buscan reducir el costo de endeudamiento externo. La baja del riesgo crediticio favorece la posible vuelta al crédito internacional. La atención se mantiene enfocada en la viabilidad del plan financiero oficial”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“El panorama de riesgo país y expectativas se tensiona ante los recientes informes de Goldman Sachs y JP Morgan, entidades que recortaron sus proyecciones de crecimiento económico para Argentina debido a la lentitud en la recuperación de la actividad. Estos recortes de los bancos de Wall Street contrastan con el tono optimista exhibido por el viceministro de Economía tras el G20, quien afirmó que la comunidad financiera internacional reconoce el plan macroeconómico, no obstante, el mercado prioriza las métricas reales sobre la narrativa oficial”, estimó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.