Economía

Llegó a la Argentina el SUV híbrido que busca competir con los modelos de alta gama: cómo es y cuánto cuesta

BYD llegó al mercado argentino con la inauguración del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que no pagan arancel de importación. Su nuevo vehículo no está enmarcado en el plan oficial

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Un SUV blanco en un escenario. Un hombre de pie y una pantalla grande con la imagen de otro vehículo y texto de servicio y garantía
El BYD Seal U es un SUV-C híbrido enchufable que tiene un precio de USD 47.900. Es el segundo modelo que trae la marca fuera del cupo de autos híbridos y eléctricos. El otro fue la pickup BYD Shark. (BYD Argentina)

Nueve meses después de su llegada oficial a Argentina, la automotriz china BYD lanzó este lunes su sexto modelo en el mercado local. Se trata del BYD Seal U DM-i, un SUV del segmento mediano, que como cualidad adicional a la de los otros vehículos que lo precedieron, no está enmarcado en el programa del Gobierno de promoción de la electromovilidad a través de cupos sin arancel de importación extrazona.

A pesar de esto, el Seal U es un híbrido enchufable, con la misma tecnología que la marca ofrece en los Song Pro y Atto2, aunque en un segmento más alto y con un equipamiento que definen como premium, lo que explica por qué no entra al cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos y tiene un precio de venta en Argentina de USD 47.990 que contrasta fuertemente con los poco más de USD 33.000 de los modelos que ya se venden en el mercado, y que son SUV-B.

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Técnicamente, el vehículo es el primero de la marca que combina un motor turbo naftero de 1.5 litros con un motor eléctrico, para convertirlo en un híbrido enchufable de 238 CV de potencia combinada en el que predomina la conducción eléctrica por sobre la híbrida.

Volante de cuero, pantalla táctil digital, consola central, salidas de aire acondicionado y panel de control en el interior de un automóvil
El interior del nuevo BYD Seal U DM-i, presentado en Argentina, tiene una pantalla de 15,6 pulgadas como centro de comando general de infotainment y las funciones vinculadas con la conducción y seguridad. (BYD Argentina)

Gracias a esta configuración, la conducción en modo híbrido logra un consumo de 5,1 litros cada 100 kilómetros. La batería es una del tipo Blade de 18,3 kWh, su autonomía eléctrica alcanza los 105 kilómetros de uso, y extiende la autonomía total hasta 1.105 kilómetros.

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Sus principales medidas y capacidades son un largo de 4,77 metros, ancho de 1.89 metros y 2.76 metros de distancia entre ejes. Tiene un peso en vacío de 1.970 kg y peso bruto total de 2.310 kg, con un volumen de carga de 552 litros en la zona posterior y más de 1.400 litros con los asientos traseros reclinados. La capacidad del tanque de combustible también es superior a la media del segmento con 60 litros de carga.

En el aspecto de sistemas de seguridad activa y pasiva, el vehículo se presenta con la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de EuroNCAP, uno de los organismos internacionales de evaluación de seguridad automotriz más exigentes del mundo.

En su equipamiento se destacan un paquete de más de 20 sistemas avanzados de asistencia a la conducción, entre los que sobresalen el frenado autónomo de emergencia, control de crucero inteligente, advertencia de colisión frontal, asistente de mantenimiento y centrado de carril, detección de punto ciego y aviso y frenado de tráfico cruzado trasero.

Un SUV oscuro BYD Seal U DM-i estacionado sobre un suelo empedrado, frente a un edificio con puertas de cristal y fachada dorada
El modelo BYD Seal U DM-i es el sexto vehículo que lanzó la automotriz china en Argentina en sus 9 meses en el mercado. (BYD Argentina)

Adicionalmente, el Seal U tiene seis airbags y cámaras panorámicas de visión 360° con chasis transparente. Asimismo, el modelo incorpora la curiosa funcionalidad Vehicle-to-Load, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

El BYD Seal U DM-i se comercializará inicialmente en Argentina en una única versión de equipamiento denominada GS, la más equipada de los modelos que tienen dos opciones como el Atto2. La paleta de colores incluye Obsidian Black, Snow White, Time Gray y Smoke Gray, mientras que el interior puede tener configuraciones Black y Basalt Black + Red Hare Brown.

“Este nuevo lanzamiento en Argentina representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento en nuestro país y reafirma nuestro compromiso de acercar tecnologías cada vez más innovadoras y accesibles al mercado local. Este modelo llega para redefinir la experiencia dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables, combinando eficiencia, seguridad, conectividad y confort con una autonomía pensada tanto para el uso diario como para viajes de larga distancia”, destacó Christian Kimelman, country manager de BYD Argentina, quién en su discurso de presentación del vehículo confirmó que el BYD Seal U los sorprendió con 300 preventas antes del lanzamiento.

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