Economía

Raúl Sánchez, economista de la UBA: “Hoy no es necesario trabajar tantas horas con los avances tecnológicos”

El especialista hizo referencia al impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral y la productividad

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Sánchez analizó el impacto de la IA en el empleo

El director del Centro de Estudios Económicos de la UBA, Raúl Sánchez, analizó en Infobae en Vivo el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en la productividad de las empresas. También puso foco en el impacto que puede tener el Súper RIGI en este área.

Sánchez advirtió que la discusión sobre la reducción de horas y días laborales adquiere características propias en cada región. Según el especialista, en Europa el debate sobre la reducción de la jornada laboral se da en condiciones distintas a las de América Latina, donde los marcos legales suelen ser más flexibles y la cantidad de horas laborales diarias es mayor.

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El avance de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo aparece como un factor determinante. Sánchez consideró que los desarrollos tecnológicos permiten mantener la productividad con una menor carga horaria. “No es necesario trabajar tantas horas hoy con los avances tecnológicos y científicos”.

Planteó que “hoy podemos trabajar menos horas y producir la misma cantidad de bienes y servicios”, aunque señaló que la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales aún genera dudas.

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Al referirse al impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes), Sánchez alertó que es necesario analizar en detalle los costos de implementación de esta tecnología y su posible traslado a los precios, principalmente por la demanda de energía que genera.

Al mismo tiempo, dijo que la cantidad de puestos de trabajo generados por todo lo que gira en torno a la industria de la IA es mucho menor a lo que generan sectores como la industria manufacturera y la construcción.

El director del Centro de Estudios Económicos de la UBA, Raúl Sánchez
El director del Centro de Estudios Económicos de la UBA, Raúl Sánchez

En tanto, Sánchez remarcó que el abastecimiento de energía ocupa un rol central. Sostuvo que la inteligencia artificial requiere una gran capacidad energética, y allí cobra relevante el Súper RIGI.

Indicó que, con ese proyecto, en contextos donde la demanda supera la oferta, las empresas tecnológicas pueden verse priorizadas en el suministro, con riesgo para el abastecimiento en comunidades del interior. “Si una empresa necesita electricidad en un pueblo y no hay suficiente, el pueblo se queda sin insumo antes que la empresa”.

En relación a la propuesta de crear un distrito IA en la ciudad de Buenos Aires, Sánchez expresó escepticismo por el consumo energético que implicaría una concentración de empresas tecnológicas en el microcentro. Agregó que la instalación de compañías del sector podría modificar el valor del metro cuadrado en la zona, generando efectos sobre la plusvalía urbana.

Por otro lado, afirmó: “La inteligencia artificial puede tomar decisiones sin consultar al humano. Ese es el peligro“. En esa línea, la regulación tecnológica y la asignación de responsabilidades constituyen otro eje del debate. Sánchez propuso la necesidad de un marco regulatorio claro para determinar quién asume la responsabilidad ante eventuales errores o consecuencias negativas de decisiones tomadas por sistemas automatizados.

Sánchez: “La inteligencia artificial puede tomar decisiones sin consultar al humano. Ese es el peligro“
Sánchez: “La inteligencia artificial puede tomar decisiones sin consultar al humano. Ese es el peligro“

La discusión planteada por Sánchez también incluye una perspectiva sobre el rol del Estado en la regulación. En ese sentido, se refirió al proyecto del Gobierno de Sociedades IA, en el marco de modificaciones a la ley de Sociedades.

El presidente Javier Milei propuso en una columna del Financial Times un marco legal que otorgue personalidad jurídica y responsabilidad limitada a sociedades automatizadas y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que operan mediante inteligencia artificial (IA) y blockchain. El proyecto de ley busca fomentar el desarrollo libre de la IA sin regulación previa y establece un régimen fiscal competitivo para estas entidades.

Al respecto, Sánchez dijo: “Esto va de la mano de una ideología, que es un Estado sin regulación prácticamente”.

Así, el especialista reiteró que la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la producción exige un debate amplio sobre marcos regulatorios, responsabilidades y el impacto en el acceso a recursos esenciales.

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