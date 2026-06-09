Economía

Jubilaciones y pensiones: ANSES estableció el calendario de pagos y fechas de cobro para el aguinaldo

Calendario oficial, fechas específicas y montos para cada grupo de beneficiarios según la normativa vigente para el sexto mes de 2026

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Beneficiarios de jubilaciones mínimas, PNC y PUAM reciben aguinaldo y bono previsional en junio
Beneficiarios de jubilaciones mínimas, PNC y PUAM reciben aguinaldo y bono previsional en junio

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondiente a junio de 2026 incorpora el cobro del aguinaldo y un bono previsional para algunos beneficiarios. Según la información publicada por el organismo previsional a través de la Resolución 349/2025, el calendario anual de pagos contempla las fechas exactas para cada grupo, e incluye tanto haberes mínimos y máximos como las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El esquema de pagos previsto en junio responde a la estructura general que difunde ANSES para cada mes del año, considerando los días feriados y las posibles modificaciones que puedan surgir durante el período. Los beneficiarios tienen la posibilidad de consultar la fecha y el lugar de cobro a través del portal oficial de ANSES, utilizando su número de CUIL o de beneficio, de acuerdo con los pasos especificados por el organismo.

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Cuándo cobran el aguinaldo de junio 2026 jubilados y pensionados

El calendario de pagos para jubilaciones y pensiones en junio de 2026 establece fechas diferenciadas según el monto de los haberes y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De acuerdo con la información oficial, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

De esta forma, el cronograma de pagos asegura que cada beneficiario pueda acceder a sus haberes, el bono y el aguinaldo según corresponda, dentro de las fechas estipuladas para el mes.

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El calendario de pagos de ANSES en junio contempla la distribución escalonada según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario de pagos de ANSES en junio contempla la distribución escalonada según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilaciones y pensiones

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), corresponde a la mitad del mejor haber mensual recibido en el semestre. Para junio de 2026, ANSES determina el monto del aguinaldo a partir de los ingresos percibidos por cada beneficiario durante la primera mitad del año.

El cálculo del aguinaldo es automático y se suma al haber mensual de junio. Por ejemplo, quienes perciben la jubilación mínima reciben un aguinaldo estimado de $201.659, que se suma al haber y al bono, en caso de corresponder. En el caso de la jubilación máxima, el aguinaldo asciende a $1.356.974,09, según el esquema difundido por ANSES.

El proceso de liquidación contempla también la inclusión de bonos previsionales que se agregan al pago habitual para algunos grupos específicos. En junio de 2026, el bono previsional para jubilaciones mínimas y otras categorías alcanza los $70.000. De esta manera, los montos totales de haberes, bono y aguinaldo para cada tipo de prestación resultan los siguientes:

  • Jubilación mínima: $403.317,99 (haber) + $70.000 (bono) + $201.659 (aguinaldo) = $674.976,99
  • Jubilación máxima: $2.713.948,18 (haber) + $0 (bono) + $1.356.974,09 (aguinaldo) = $4.070.922,27
  • PUAM: $322.654,39 (haber) + $70.000 (bono) + $161.327,20 (aguinaldo) = $553.981,59
  • PNC (Invalidez/Vejez): $282.322,60 (haber) + $70.000 (bono) + $141.161,30 (aguinaldo) = $493.483,90

Estos valores reflejan la suma total a cobrar por los beneficiarios en junio, incluyendo todos los conceptos previstos por la normativa vigente.

Quiénes cobran el aguinaldo de junio 2026

El pago del aguinaldo en junio de 2026 abarca a diferentes grupos de beneficiarios. Según ANSES, los destinatarios del cobro incluyen a los titulares de:

  • Jubilaciones mínimas y máximas
  • Pensiones que no superan el haber mínimo
  • Pensiones que superan el haber mínimo
  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Cada una de estas categorías accede al aguinaldo y, en ciertos casos, a un bono adicional, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 349/2025.

La inclusión de un bono previsional refuerza el ingreso de quienes perciben haberes mínimos, la PUAM y las PNC, mientras que quienes cobran la jubilación máxima no reciben bono, aunque sí el aguinaldo correspondiente.

Detalle de los haberes y montos a cobrar en junio 2026

El cuadro de haberes difundido por ANSES establece los siguientes montos para el sexto mes de 2026:

  • Jubilación mínima: $403.317,99 como haber mensual, más $70.000 de bono y $201.659 de aguinaldo.
  • Jubilación máxima: $2.713.948,18 como haber mensual, sin bono, con $1.356.974,09 de aguinaldo.
  • PUAM: $322.654,39 como haber mensual, más $70.000 de bono y $161.327,20 de aguinaldo.
  • PNC (Invalidez/Vejez): $282.322,60 como haber mensual, más $70.000 de bono y $141.161,30 de aguinaldo.

El total a percibir en cada caso corresponde a la suma de los tres conceptos, con excepción de la jubilación máxima, que no integra bono previsional.

Proceso para consultar la fecha y el lugar de cobro

Las personas que reciben prestaciones a través de ANSES pueden consultar fácilmente su fecha y lugar de cobro. Para hacerlo, el procedimiento oficial consiste en:

  1. Ingresar al sitio web de ANSES.
  2. Completar el formulario con el número de CUIL o de beneficio.
  3. Hacer clic en el botón de consulta disponible en la plataforma.

El sistema informa si corresponde el cobro de alguna prestación, detallando el lugar y la fecha exacta. Este mecanismo permite que los beneficiarios verifiquen sus acreditaciones de manera anticipada y eviten concurrir a las sucursales sin necesidad.

Consideraciones sobre el calendario de pagos

El calendario de pagos publicado por ANSES tiene carácter anual y contempla los días feriados y las particularidades de cada mes. Para junio de 2026, el cronograma se ajusta a la estructura habitual del organismo, aunque puede haber modificaciones puntuales que se comunican al inicio del mes.

Si bien el calendario general ya está disponible, resulta conveniente que los beneficiarios consulten nuevamente la información en el sitio oficial de ANSES ante posibles cambios de último momento o reprogramaciones.

El sistema de pagos de ANSES, a través de la Resolución 349/2025, asegura transparencia y previsibilidad en la acreditación de los haberes, el bono y el aguinaldo para cada uno de los grupos de beneficiarios.

Respaldo normativo y fuentes de información

La Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial constituye el marco legal que regula el pago de haberes, bonos y aguinaldo para jubilados, pensionados y titulares de PUAM y PNC durante 2026. El organismo publica mensualmente los calendarios de pago en su sitio oficial y actualiza la información ante eventuales cambios.

La estructura del calendario anual incorpora las fechas relevantes para todos los beneficiarios y que la consulta individual en la plataforma de ANSES permite verificar los datos personales y el acceso a los pagos.

Algunas entidades, como Leandro Garcia, figuran en la comunicación institucional del cronograma, aunque la información relevante sobre pagos y fechas se encuentra centralizada en la plataforma oficial de ANSES y los documentos publicados en el Boletín Oficial.

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