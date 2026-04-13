Tasas internacionales altas y oportunidades para Vaca Muerta: los efectos de la guerra sobre la Argentina, según Martín Polo

El economista desglosa las consecuencias de que el barril de petróleo haya regresado a la zona de los 100 dólares. Explica cómo esta suba repercute en los precios, la inflación y las decisiones de los bancos centrales a nivel mundial

El economista Martín Polo dialogó con Infobae en Vivo y analizó el impacto de la nueva suba del precio del petróleo, pese a la tregua alcanzada entre Irán y EEUU, que definió como una “paz armada”.

La tensión en Medio Oriente “llegó para quedarse”, consideró Polo. En ese marco, señaló que lo más relevante es cómo esta situación impacta en el precio del petróleo y, a partir de allí, en la economía global.

Respecto del vínculo con la inflación, explicó que no se trata necesariamente de un efecto directo: “Es un cambio de precios relativos que tenemos que ver cómo impacta después en el equilibrio general”.

Sin embargo, advirtió que existe el temor de que esta suba genere “una presión de precios muy fuerte”, que obligue a los bancos centrales a subir las tasas de interés para enfriar la economía.

El economista Martín Polo

También remarcó la importancia de analizar cuánto de esta dinámica ya estaba incorporada en los precios. “El mercado ya tiene digerido que esta situación va a continuar en 90, 100, 120 dólares”. En ese marco, consideró poco probable una baja pronunciada: “Lo que más seguro estamos es que no va a volver a USD 65”, aunque advirtió que lo importante es evitar que “se vaya a USD 150”.

Consultado por las dificultades de Argentina para acceder al financiamiento, Polo distinguió dos factores: “Primero, lo que hace Argentina para bajar su costo de financiamiento. Y después, cómo está el mundo”.

En ese sentido, destacó que, pese a la volatilidad reciente, “las tasas de interés en el mundo todavía no se dispararon” y que los mercados globales no mostraron un colapso.

Además, resaltó que “el dólar no se fue a la estratósfera”, y que el impacto por ahora está “más concentrado en el mercado energético”, sin trasladarse con fuerza al resto de las variables.

En esa línea, sostuvo que el escenario para Argentina sigue dependiendo en gran medida de las decisiones internas, especialmente en la reducción del riesgo país.

“Argentina mejoró, el riesgo país llegó a 550”, indicó, y agregó que el Gobierno “no está apurado en salir a los mercados internacionales”, mientras pueda manejar los vencimientos deuda. No obstante, advirtió que tanto este año como el próximo serán desafiantes en ese sentido.

El Gobierno “no está apurado en salir a los mercados internacionales”

Finalmente, Polo evaluó que el contexto internacional representa una oportunidad para Argentina en el sector energético. Explicó que, si bien el estrecho de Ormuz es clave —porque pasa el 20% del petróleo”—, la mayor parte del suministro no depende de esa vía, lo que favorece a América Latina.

“Esto pone más de relieve a la Argentina en términos de inversiones”, afirmó, y destacó el potencial de Vaca Muerta, en un contexto donde “el capital va a ir a buscar otro riesgo” y el país puede aparecer como alternativa.

“Para el sector energético, mientras tengas la situación contenida, es una buena noticia”, señaló, por los mayores precios y el atractivo para inversores. Sin embargo, consideró que para el resto de la economía el impacto puede ser negativo: “Para la persona de a pie va a estar por el precio de la nafta”, lo que podría sumar presión inflacionaria en el corto plazo.

Polo señaló que la actual crisis global presenta características distintas a episodios anteriores, especialmente en el comportamiento de los flujos de capital.

Explicó que en contextos previos de incertidumbre internacional predominaba el fenómeno conocido como flight to quality, donde “el capital se iba a lo seguro, y lo seguro eran bonos del Tesoro norteamericano y el dólar”. Como consecuencia, indicó, “el resto del mundo la padecía porque no tenía capital”.

Sin embargo, advirtió que el escenario actual muestra matices diferentes. “Ahora aparece esta situación con Estados Unidos, que ya venimos señalando desde el año pasado: una menor capacidad de seducción para atraer capital”, sostuvo.

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