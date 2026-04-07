Una pyme del agro colocó su primera obligación negociable por USD 3,9 millones y recibió el apoyo de Sturzenegger y Caputo

La fabricante santafesina colocó deuda en dólares para ampliar su producción y potenciar exportaciones (Rebecca Noble/Reuters/File photo)

Apache, la pyme santafesina dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción se dio en el marco de una nueva operatoria del mercado de capitales local, que recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa, con casi 70 años de trayectoria y sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, destinará los fondos a expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero de Apache S.A. fue la primera ON de una pyme avalada por bancos y despertó un fuerte interés: registró ofertas superiores a los USD 6 millones, lo que representó una sobresuscripción de más del 50%, informó la compañía.

La colocación de la Clase 1 tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año, y fue respaldada por un sindicato de cinco entidades bancarias —Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi—.

La normativa que abre el mercado a más inversores

Este movimiento empresarial ocurrió en paralelo a la actualización de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1125/26, que facilita el acceso de empresas al mercado de capitales y agiliza las emisiones al eliminar autorizaciones previas para emisiones más chicas.

La Resolución 1125/26 de @CNVArgentina a cargo de Roberto Silva, publicada hoy en el Boletín Oficial, amplía el abanico de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ONs y para acciones.… https://t.co/E0iud9G4GI — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026

En su mensaje en redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ON y acciones. Hoy, pasado un año, y dado el éxito de la modalidad (la ON de Apache maquinaria es sólo un ejemplo) la CNV duplica los montos autorizados en dicha opción”.

La nueva reglamentación también se orienta a revertir los efectos de la Ley 27.349, que reguló el “crowdfunding” con exigencias que, según Sturzenegger, “virtualmente destruyeron el instrumento”. Ahora se clarifica que cuando no hay oferta pública, el control de CNV no es necesario, y se autoriza para emisiones públicas la utilización del sistema de autorización automática, dentro de los límites de monto establecidos.

“Otro paso en pos de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!”, posteó en su cuenta de X el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo, reaccionó a la noticia en redes sociales con la expresión: “Muchas más”, en alusión al desembarco de nuevas pymes en el mercado de capitales tras la colocación de Apache.

El sector agroindustrial suma nuevas herramientas de financiamiento en el mercado de capitales argentino (Imagen ilustrativa Infobae)

Como consecuencia directa de esta resolución, las empresas pueden captar fondos de un mayor número de inversores, incluso no calificados, aunque existen topes: cada persona podrá invertir hasta UVA 3.000 por emisión y hasta UVA 10.000 en total, o hasta el 5% de su patrimonio por proyecto y el 10% bajo este régimen. Para emisiones de mediano impacto, el máximo se elevó a UVA 15 millones por colocación y UVA 30 millones acumulados. Asimismo, la CNV actualizó la definición de inversor calificado y exige ahora un lenguaje más claro y accesible en la información dirigida al público.

La apuesta de Apache

Según consignó la compañía en un comunicado posterior a su colocación, la empresa utilizará los fondos para reforzar su capital de trabajo y para fortalecer una expansión comercial con proyección exportadora. Actualmente, la empresa destina el 30% de su producción al mercado externo y proyecta aumentos en las ventas del 20% interanual en dólares.

Entre los destinos de la recaudación figura el avance del proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, realizado en alianza con una compañía india. Para ello, la pyme inauguró en marzo del año pasado una planta de 3.600 m², cuya construcción demandó USD 3,5 millones.

La nueva planta permite a la fabricante santafesina incrementar su capacidad un 30% en un turno y hasta un 50% con operación optimizada. Se prevé la incorporación de 20 a 30 empleados, con un foco especial en el ensamblaje de tractores de baja y mediana potencia. La trayectoria de Apache en el segmento tractoril se remonta a 18 años de importación de estos equipos y la actual inyección de capital está orientada a aumentar la participación en el mercado argentino y en el circuito de exportaciones agroindustriales.