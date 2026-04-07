Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de abril

El precio del dólar blue recortó el lunes cinco pesos o 0,4%, a $1.400 para la venta, un mínimo desde el 5 de marzo. En 2026 el dólar marginal pierde 130 pesos o un 8,5 por ciento.

En la plaza cambiaria se observó un reducido monto de negocios, de unos USD 384,1 millones en el segmento de contado -una baja de casi USD 300 millones respecto del miércoles 1- , una reducción en la oferta que no alteró el recorrido de la divisa.

El Banco Central absorbió USD 30 millones a través de su intervención en la plaza mayorista, el 7,8% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 179 millones, a USD 44.248 millones, por variación de cotizaciones de activos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 60 jornadas consecutivas de compras de dólares tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este lunes, sumó USD 30 millones , acumulando casi USD 4.500 millones en 2026.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,60 para la venta y $1.365,34 para la compra.

El dólar al público sigue ofrecido sin variantes a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

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