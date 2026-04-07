Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta. El blue se paga a $1.400, un mínimo en el último mes

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13:28 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue ofrecido sin variantes a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,60 para la venta y $1.365,34 para la compra.

13:28 hsHoy

El Banco Central sumó 60 días consecutivos con compra de dólares y roza los USD 4.500 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 30 millones este lunes y ya superó el 44% de la meta de adquisiciones fijada para todo el año. Las reservas internacionales volvieron a caer

El BCRA compró casi USD 4.500 millones en las últimas 60 ruedas. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA compró casi USD 4.500 millones en las últimas 60 ruedas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 60 jornadas consecutivas de compras de dólares tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este lunes, sumó USD 30 millones, acumulando casi USD 4.500 millones en 2026.

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13:27 hsHoy

El BCRA compró USD 30 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 30 millones a través de su intervención en la plaza mayorista, el 7,8% del volumen operado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 179 millones, a USD 44.248 millones, por variación de cotizaciones de activos.

13:27 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y amplió a casi 20% la distancia con el techo de la banda cambiaria

Ajeno a la volatilidad bursátil, la divisa mayorista cerró a $1.393, y al público quedó a $1.415 en el Banco Nación

El dólar mayorista sigue debajo de $1.400, a la espera de la fuerte liquidación del agro. Foto: Bloomberg
El dólar mayorista sigue debajo de $1.400, a la espera de la fuerte liquidación del agro. Foto: Bloomberg

En la plaza cambiaria se observó un reducido monto de negocios, de unos USD 384,1 millones en el segmento de contado -una baja de casi USD 300 millones respecto del miércoles 1- , una reducción en la oferta que no alteró el recorrido de la divisa.

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13:27 hsHoy

¿A cuánto se negocia el blue?

El precio del dólar blue recortó el lunes cinco pesos o 0,4%, a $1.400 para la venta, un mínimo desde el 5 de marzo. En 2026 el dólar marginal pierde 130 pesos o un 8,5 por ciento.

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