Economía

Cambios en una de las principales entidades empresarias: la AEA tiene nuevo presidente, luego de 16 años

Se trata de Alejandro Lastra, abogado y con un perfil profesional, como lo fue el saliente Jaime Campos. Cuál será su impronta

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Dos hombres con traje y corbata, uno azul y otro rosa, posan frente a una pared blanca decorada con los logotipos azules de la Asociación Empresaria Argentina
Alejandro Lastra asumió al frente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en reemplazo de Jaime Campos, quien ocupó ese puesto durante 16 años

En un encuentro que reunió a algunos de los principales referentes del empresariado local, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llevó adelante su Asamblea Anual y definió un cambio en su conducción, luego de 16 años de gestión al mando de Jaime Campos.

Los socios eligieron por unanimidad a Alejandro Lastra como nuevo presidente de la entidad, en una jornada que también incluyó la renovación de otros cargos y un reconocimiento a quien encabezó la organización durante los últimos años. La designación se produjo en el marco del funcionamiento habitual de la asociación y contó con el respaldo pleno de los integrantes presentes.

Lastra, de 61 años, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Desarrolló su carrera profesional en empresas como Citicorp, IBM y Movistar, donde se desempeñó como gerente de relaciones institucionales. Su perfil profesional difiere del tradicional CEO: no presidió empresas ni ocupó cargos ejecutivos máximos, sino que actuó como profesional especializado en relaciones institucionales y gestión corporativa.

Este cambio sucede en momentos difíciles en el vínculo entre el empresariado y el gobierno de Javier Milei. Las recurrentes acusaciones contra el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, (miembro de AEA) y otros hombres de negocios generaron una profunda molestia dentro de la entidad.

Durante el encuentro, los asistentes destacaron la tarea de Campos, quien dejó la presidencia tras un extenso período al frente de la institución. Los socios agradecieron su desempeño y resaltaron lo que describieron como una gran gestión, al tiempo que remarcaron el trabajo realizado en el proceso de traspaso de mando. En ese marco, subrayaron que la transición se desarrolló de manera ordenada y con un nivel alto de coordinación entre las autoridades salientes y entrantes.

La Asamblea también resolvió la continuidad de parte del equipo directivo. Luis Pagani y Luis Perez Companc resultaron reelegidos como vicepresidentes por un nuevo período. En tanto, Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi continuarán como vocales dentro de la estructura institucional. Además, los socios confirmaron la reelección de Alberto Grimoldi como secretario.

Tras su designación, Lastra tomó la palabra ante los asistentes y expresó: “Es un honor y un privilegio ser el nuevo presidente de AEA. Es una gran responsabilidad que asumo con convicción y entusiasmo, para seguir trabajando en el fortalecimiento del sector privado en Argentina”. Su intervención marcó el inicio de una nueva etapa en la conducción de la entidad, con foco en la continuidad del trabajo institucional.

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Algunos de los principales empresarios miembros de AEA

Por su parte, Campos también se dirigió a los presentes durante la reunión. En su mensaje, destacó el rol de la empresa privada en el desarrollo del país y señaló la importancia de la entidad en la defensa de valores vinculados al funcionamiento del sector. En ese sentido, sostuvo que la organización mantuvo una línea de trabajo orientada a promover condiciones que favorezcan el crecimiento de las compañías.

El ex presidente agradeció la confianza que recibió de los socios durante su gestión y puso énfasis en el clima interno de la entidad. En su exposición, remarcó el ambiente de unidad, respeto y camaradería que, según indicó, caracterizó el funcionamiento de la asociación a lo largo del tiempo.

La jornada incluyó además un almuerzo posterior a la Asamblea. En ese espacio, el orador invitado fue el periodista Carlos Pagni, quien participó del encuentro frente a los miembros de la organización.

Participaron de la reunión, además de los empresarios mencionados, Héctor Magnetto, Federico Braun, Julio Saguier, Pierpaolo Barbieri, Martín Brandi, Eduardo Costantini, Enrique Duhau, Ignacio Lartirigoyen, Carlos Miguens, Pablo Roemmers, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Guadalupe Mazulo, Cecilia Pasman y Florencia Magnasco.

La decisión de elegir a Lastra como el sucesor de Campos respondió a un proceso consensuado en el que participaron activamente los socios y la comisión directiva de la AEA. La consultora global Egon Zehnder colaboró en la evaluación de candidatos y opciones, pero la decisión final quedó en manos de la comisión directiva.

En diálogo con Infobae semanas atrás, Campos indicó que continuará acompañando a Lastra en su gestión. “Voy a estar acompañando al presidente. También voy a dar clases en distintas universidades, sobre desarrollo económico y de trayectorias empresarias”, señaló. Esta vinculación permite un traspaso de liderazgo ordenado y mantiene la continuidad institucional dentro de la AEA. Indicó también que los cambios son necesarios para las instituciones que llevan muchos años bajo la misma conducción.

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