Economía

El precio del petróleo se dispara 5% ante una nueva escalada bélica en Medio Oriente

El barril de crudo Brent supera los USD 108 por primera vez desde 2022 tras los ataques al yacimiento South Pars de Irán. En lo que va del año asciende 75%. Teherán amenazó instalaciones energéticas en la región

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El petróleo Brent se afianza
El petróleo Brent se afianza sobre los USD 100 el barril.

Los precios del crudo Brent subían más de un 5% este miércoles después de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento iraní de gas de South Pars, y luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a varias instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en represalia.

La escalada elevó el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético de la región.

A las 11:20 horas, el barril de crudo Brent del Mar del Norte ganaba 5,1%, a USD 108,66, el precio más alto desde julio de 2022, para extender la suba de 2026 a un 75%, que incrementa los temores por el impacto inflacionario en la economía mundial. El crudo ligero de Texas para entregar en abril avanzaba 2,2% en Nueva York, a USD 97,58 el barril.

Sin indicios de que el conflicto con Irán vaya a remitir, los precios de referencia de los futuros del Brent se situaron sobre los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones.

Evolución del crudo Brent en
Evolución del crudo Brent en 2026. Fuente: Yahoo Finance.

“Los ataques al yacimiento South Pars de Irán estaban impulsando los precios del petróleo y el gas, y cualquier nueva escalada de ataques contra la infraestructura energética seguiría elevando los precios”, dijo a Reuters el analista de SEB Ole Hvalbye.La agencia de noticias iraní FARS informó que algunos tanques e instalaciones de gas de la refinería de Asaluyeh, en el país, habían sido alcanzados.

“Algunas instalaciones pertenecientes a la industria petrolera iraní en South Pars y Asaluyeh fueron atacadas el miércoles, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, tras lo cual la Guardia Revolucionaria iraní emitió alertas de evacuación para varias instalaciones petroleras en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar", reportó Reuters.

La capitalización bursátil total de las 25 principales empresas petroleras mundiales aumentó cerca de un 20% en lo que va de año

Analistas advirtieron de que cualquier ataque en South Pars aumentaría la posibilidad de represalias por parte de Irán contra instalaciones energéticas del Golfo, incluidas las pertenecientes a las principales petroleras en Qatar.

Qatar suspendió precipitadamente su producción de gas natural licuado (GNL) debido a la guerra, para reducir el suministro mundial de GNL un 20%, y cualquier daño a las instalaciones podría prolongar la interrupción más allá de mayo.

La agencia Tasnim indicó que los ataques se dirigieron contra instalaciones petroquímicas en South Pars y añadió que aún se desconoce el alcance de los daños.

La guerra entre EEUU e Israel contra Irán y los ataques de Teherán contra sus vecinos del Golfo interrumpieron las exportaciones de petróleo y gas natural de Oriente Medio

Irán produce gas natural del yacimiento marino de South Pars, que representa aproximadamente un tercio de la mayor reserva mundial de gas natural. Irán comparte esta reserva con Qatar, un importante exportador de gas.

Debido a las sanciones y las limitaciones técnicas, la mayor parte del gas que Teherán produce en South Pars se destina al consumo interno. La producción de gas de Irán ascendió a 276.000 millones de metros cúbicos en 2024, de los cuales el 94% se consumió en el país, según datos del Foro de Países Exportadores de Gas.

Reacción financiera

Los inversores incrementaron los fondos del sector energético a su mayor ritmo en más de una década, ya que la suba del precio del crudo provocada por la guerra en Irán va a generar beneficios extraordinarios para los productores y refinerías de petróleo.

Según LSEG Lipper, los fondos de renta variable globales centrados en el sector energético atrajeron entradas por valor de USD 2.100 millones en lo que va de mes y están en camino de superar el máximo de doce años de USD 2.200 millones registrado en junio de 2014.

Dado que el aumento de los precios del petróleo ejerce presión sobre la mayoría de los sectores, los inversores se están volcando en las acciones energéticas, que destacan como uno de los pocos beneficiarios.

La capitalización bursátil total de las 25 principales empresas petroleras mundiales aumentó cerca de un 20% en lo que va de año, hasta los 5,3 billones de dólares. El índice MSCI World Energy subió alrededor de un 29,5% durante el mismo periodo, superando al índice MSCI World, que cayó un 1 por ciento.

Los datos de flujos mostraron que las entradas en los fondos energéticos repuntaron desde principios de año, revirtiendo las salidas observadas el año pasado, respaldadas por valoraciones atractivas, con una inflación persistente y un crecimiento mundial resistente que mantienen elevados la demanda y los precios del petróleo.

“El auge de las acciones energéticas comenzó como una apuesta por el valor y evolucionó hacia una operación basada en el riesgo geopolítico”, dijo a Reuters David Russell, de TradeStation Group. “Los principales beneficiarios son las productoras, que perforan en busca de crudo, y las refinerías, que se benefician de unos márgenes de craqueo más amplios a medida que se reduce la oferta mundial”, agregó.

Grant Meyer, fundador y asesor financiero de TruMix Advisors, afirmó que las entradas en los fondos del sector energético podrían continuar a corto plazo.

“Parte de lo que la gente olvida es que detener la producción de petróleo no es como apagar un interruptor”, señaló. “Los países sin suficiente capacidad de almacenamiento tardarán en recuperarse incluso tras una resolución, lo que mantendrá la oferta escasa durante más tiempo del que sugieren los titulares”, evaluó.

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