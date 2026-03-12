Economía

Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste jueves 12 de marzo

El mercado cambiario inicia la jornada atento a la evolución de los activos argentinos y a las novedades externas, tras otra rueda de calma en los precios locales

Guardar
14:10 hsHoy

El Merval abrió con una tenue suba

La nueva escalada bélica en Oriente Medio, con ataques a buques en el Estrecho de Ormuz y un petróleo que supera los 100 dólares, refuerza la aversión al riesgo en el mercado argentino. Los inversores priorizan activos sólidos y liquidez, lo que presiona sobre la inflación y frena la baja de tasas de interés. El S&P Merval abre con una leve suba del 0,15%, impulsado por acciones energéticas que se ven favorecidas por el contexto internacional y aportan ingresos extra a la balanza comercial argentina.

En el mercado cambiario, el peso mayorista se deprecia levemente a $1.401 por dólar, mientras el Banco Central continúa sumando reservas, que ya alcanzan 3.208 millones de dólares en lo que va del año. El Tesoro licita hoy bonos por casi 9,6 billones de pesos para cubrir vencimientos y se espera el dato oficial de inflación de febrero, estimado en torno al 2,7%.

14:03 hsHoy

El dólar oficial abre a $1.420para la venta

El dólar oficial abre el jueves en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.415. En el segmento financiero, el dólar MEP se ubica en $1.421,16 y el contado con liquidación en $1.465,19. El riesgo país se sitúa en 561 puntos.

13:48 hsHoy

Apertura

El mercado cambiario inicia el jueves con expectativas moderadas y atención puesta en el contexto internacional, luego de una rueda de calma en la que los dólares financieros y el blue se mantuvieron estables y el riesgo país consolidó una baja. Las reservas del Banco Central continúan en niveles elevados y la mirada de los inversores sigue enfocada en los movimientos del petróleo y las novedades de la plaza externa.

13:46 hsHoy

Así fue el cierre de ayer

La jornada del miércoles cerró con estabilidad en los mercados cambiarios y financieros. El dólar oficial se mantuvo en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue igualó al oficial, también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP quedó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país retrocedió a 555 puntos, mientras las acciones argentinas subieron hasta 7%, reflejando mayor optimismo inversor tras la mejora de los activos globales, según informóInfobae.

13:46 hsHoy

El dólar profundizó su caída y quedó por debajo de los 1.400 pesos

Los tipos de cambios oficiales retrocedieron en respuesta a una oferta sólida de divisas. Cómo evolucionaron las cotizaciones financieras

El dólar profundizó su tendencia
El dólar profundizó su tendencia bajista. REUTERS/Willy Kurniawan

En un contexto de estabilidad cambiaria debido a una oferta sostenida de divisas en el mercado, el dólar profundizó su tendencia bajista este miércoles y, en su formato mayorista, quebró los $1.400, una dinámica que ya había ocurrido a fines de febrero.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Efecto cascada: cómo el fin del impuesto al lujo ya genera baja de precios en modelos que no lo pagaban y cuáles son

Cuatro marcas reaccionaron rápidamente y aplicaron menores precios a los modelos que estaban cerca del límite a partir del cual pagaban impuestos internos. El reacomodamiento de precios empieza a dar resultados

Efecto cascada: cómo el fin

Lanzaron promociones en carnicerías para marzo 2026: descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000

Menores precios, reintegros y beneficios bancarios se combinan en una serie de propuestas para los consumidores durante marzo, en diferentes comercios del rubro alimenticio

Lanzaron promociones en carnicerías para

Precarización laboral en aumento: el empleo informal creció más de 28% en la última década

En una década se crearon más de 1,2 millones de puestos de trabajo asalariados en negro. Algunos rubros duplicaron la cantidad de empleados no registrados

Precarización laboral en aumento: el

Las expensas subieron 38,36% interanual: cuál es el valor promedio que pagan los consorcios argentinos

El análisis de los costos en consorcios revela fuertes diferencias entre rubros y una composición dominada por gastos estructurales

Las expensas subieron 38,36% interanual:

Un informe asegura que el petróleo iraní mantiene su flujo por el Estrecho de Ormuz pese al conflicto

Las cifras recientes muestran que el envío de crudo del régimen sigue estable a través de la vía marítima, mientras que embarcaciones no iraníes han reducido considerablemente sus operaciones

Un informe asegura que el

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Podrían las fuerzas especiales de

¿Podrían las fuerzas especiales de EEUU o Israel capturar el uranio de Irán?

REVIEW | El Testimonio de Ann Lee - Una película que toma riesgos pero que es difícil de catalogar

Cerraron dos búnkers de drogas en el barrio 1-11-14: cobraban con billeteras virtuales

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

Una experta explicó cómo reconocer el hambre emocional y qué hacer antes de comer por ansiedad

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Estados Unidos registra más de 500 casos de silicosis en trabajadores de encimeras de cuarzo artificial

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria

DEPORTES

En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

El show de teorías en las redes por la misteriosa “desaparición” de Doku durante una jugada de Manchester City-Real Madrid por Champions League

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

El guiño de Franco Colapinto a Christine GZ en su reencuentro en la Fórmula 1 que causó furor