Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste jueves 12 de marzo

En un contexto de estabilidad cambiaria debido a una oferta sostenida de divisas en el mercado, el dólar profundizó su tendencia bajista este miércoles y, en su formato mayorista, quebró los $1.400 , una dinámica que ya había ocurrido a fines de febrero.

La jornada del miércoles cerró con estabilidad en los mercados cambiarios y financieros . El dólar oficial se mantuvo en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue igualó al oficial, también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP quedó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país retrocedió a 555 puntos, mientras las acciones argentinas subieron hasta 7%, reflejando mayor optimismo inversor tras la mejora de los activos globales, según informó Infobae .

El mercado cambiario inicia el jueves con expectativas moderadas y atención puesta en el contexto internacional, luego de una rueda de calma en la que los dólares financieros y el blue se mantuvieron estables y el riesgo país consolidó una baja. Las reservas del Banco Central continúan en niveles elevados y la mirada de los inversores sigue enfocada en los movimientos del petróleo y las novedades de la plaza externa.

El dólar oficial abre el jueves en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.415. En el segmento financiero, el dólar MEP se ubica en $1.421,16 y el contado con liquidación en $1.465,19. El riesgo país se sitúa en 561 puntos.

En el mercado cambiario, el peso mayorista se deprecia levemente a $1.401 por dólar, mientras el Banco Central continúa sumando reservas, que ya alcanzan 3.208 millones de dólares en lo que va del año. El Tesoro licita hoy bonos por casi 9,6 billones de pesos para cubrir vencimientos y se espera el dato oficial de inflación de febrero, estimado en torno al 2,7%.

La nueva escalada bélica en Oriente Medio, con ataques a buques en el Estrecho de Ormuz y un petróleo que supera los 100 dólares, refuerza la aversión al riesgo en el mercado argentino. Los inversores priorizan activos sólidos y liquidez, lo que presiona sobre la inflación y frena la baja de tasas de interés. El S&P Merval abre con una leve suba del 0,15% , impulsado por acciones energéticas que se ven favorecidas por el contexto internacional y aportan ingresos extra a la balanza comercial argentina.

Últimas noticias

Efecto cascada: cómo el fin del impuesto al lujo ya genera baja de precios en modelos que no lo pagaban y cuáles son Cuatro marcas reaccionaron rápidamente y aplicaron menores precios a los modelos que estaban cerca del límite a partir del cual pagaban impuestos internos. El reacomodamiento de precios empieza a dar resultados

Lanzaron promociones en carnicerías para marzo 2026: descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000 Menores precios, reintegros y beneficios bancarios se combinan en una serie de propuestas para los consumidores durante marzo, en diferentes comercios del rubro alimenticio

Precarización laboral en aumento: el empleo informal creció más de 28% en la última década En una década se crearon más de 1,2 millones de puestos de trabajo asalariados en negro. Algunos rubros duplicaron la cantidad de empleados no registrados

Las expensas subieron 38,36% interanual: cuál es el valor promedio que pagan los consorcios argentinos El análisis de los costos en consorcios revela fuertes diferencias entre rubros y una composición dominada por gastos estructurales