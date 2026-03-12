Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste jueves 12 de marzo

La nueva escalada bélica en Oriente Medio, con ataques a buques en el Estrecho de Ormuz y un petróleo que supera los 100 dólares, refuerza la aversión al riesgo en el mercado argentino. Los inversores priorizan activos sólidos y liquidez, lo que presiona sobre la inflación y frena la baja de tasas de interés. El S&P Merval abre con una leve suba del 0,15%, impulsado por acciones energéticas que se ven favorecidas por el contexto internacional y aportan ingresos extra a la balanza comercial argentina.
En el mercado cambiario, el peso mayorista se deprecia levemente a $1.401 por dólar, mientras el Banco Central continúa sumando reservas, que ya alcanzan 3.208 millones de dólares en lo que va del año. El Tesoro licita hoy bonos por casi 9,6 billones de pesos para cubrir vencimientos y se espera el dato oficial de inflación de febrero, estimado en torno al 2,7%.
El dólar oficial abre el jueves en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.415. En el segmento financiero, el dólar MEP se ubica en $1.421,16 y el contado con liquidación en $1.465,19. El riesgo país se sitúa en 561 puntos.
El mercado cambiario inicia el jueves con expectativas moderadas y atención puesta en el contexto internacional, luego de una rueda de calma en la que los dólares financieros y el blue se mantuvieron estables y el riesgo país consolidó una baja. Las reservas del Banco Central continúan en niveles elevados y la mirada de los inversores sigue enfocada en los movimientos del petróleo y las novedades de la plaza externa.
La jornada del miércoles cerró con estabilidad en los mercados cambiarios y financieros. El dólar oficial se mantuvo en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue igualó al oficial, también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP quedó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país retrocedió a 555 puntos, mientras las acciones argentinas subieron hasta 7%, reflejando mayor optimismo inversor tras la mejora de los activos globales, según informóInfobae.
En un contexto de estabilidad cambiaria debido a una oferta sostenida de divisas en el mercado, el dólar profundizó su tendencia bajista este miércoles y, en su formato mayorista, quebró los $1.400, una dinámica que ya había ocurrido a fines de febrero.