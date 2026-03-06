Economía

Señales mixtas: la industria creció y la construcción se estancó en un arranque de año moderado

El primer mes de 2026 mostró indicios dispares para dos motores importantes de la actividad económica. Cómo le fue a cada sector

El sector de "productos de
El sector de "productos de metal" se desplomó un 14,5% en la comparación interanual (EFE)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer los resultados de comienzo de año para dos sectores claves para la economía: la industria y la construcción. Ambos tuvieron un inicio de 2026 mesurado, con alternancia de valores positivos y negativos.

Comenzando por el rubro industrial, los datos muestran esa actividad económica logró un crecimiento del 3,1% en enero, en comparación con el mes anterior. Lo preocupante es que, al mismo tiempo, se registró una caída del 3,2% en relación al primer mes del año pasado.

De igual manera, se pueden encontrar varias ambigüedades en la división por sectores. De acuerdo con el Indec, el rubro de “alimentos, bebidas y tabaco”, por ejemplo, logró una mejora del 2,7% entre diciembre de 2025 y enero de 2026, pero sufrió una baja interanual del 0,6%.

Lo mismo pasó con el sector de “textiles, prendas de vestir y calzado”, que pese a sufrir una muy fuerte caída interanual del 21,3%, logró una mejora mensual del 4,4%. Fue muy similar el caso de los “productos de metal, maquinaria y equipo”, que avanzaron 3% en enero en la comparación mensual, pero se desplomaron un 14,5% en la variación contra igual mes del año pasado.

El mismo camino siguieron los “otros equipos, aparatos e instrumentos”, que mejoraron 3,5% contra diciembre, pero sufrieron un retroceso del 22,1% en relación al nivel de actividad que habían mostrado en el comienzo del 2025.

infografia

La industria de “automotores y otros equipos de transporte”, por su parte, registró en enero un nivel de producción 22,9% inferior al que tuvo en enero de 2026, pero a su vez, creció 7,9% en comparación a diciembre.

Otro sector ambiguo fue el de “muebles y otras industrias manufactureras”, un rubro que registró una mejora del 4,5% en la variación mensual, pero marcó una retracción del 5% en la variación interanual.

Los tres más sólidos

Solo tres ramas industriales tuvieron un comienzo de año contundente, con crecimientos tanto en la comparación mensual como en la interanual. El de mejor resultado fue sin duda el sector de “refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”. Según el informe oficial, en enero ese rubro repuntó 4,4% en relación al mes anterior y al mismo tiempo, creció 3,6% en comparación al primer mes del 2025.

Los otros dos sectores siguieron la misma tenencia, aunque con variaciones muy leves. Los “minerales no metálicos y metálicos básicos” lograron un crecimiento interanual del 1,7% y una variación mensual del 0,1%.

Por último, la industria de “madera, papel, edición e impresión”, registró un alza del 0,8% en la variación mensual, mientras que avanzó 0,2% en la comparación interanual.

Qué pasó con la construcción

La actividad de la construcción fue algo más estable que la industria en el comienzo del año. Según las estadísticas del Indec, en enero el sector se estancó al no presentar ninguna variación (0%) en comparación con el mes anterior, pero sí logró crecer 1,2% en la variación interanual.

infografia

Para medir el nivel de actividad de la construcción, el organismo tomó en consideración la demanda registrada sobre los principales insumos para la construcción. Los resultados fueron muy variados. Algunos insumos crecieron de forma considerable en relación al año pasado, como los artículos sanitarios de cerámica (15,8% de mejora interanual), el hormigón elaborado (16,9%) y las placas de yeso (11,7%). Otros, sin embargo, cayeron con fuerza, como fue el caso de las cales (-15%), los mosaicos graníticos y calcáreos (-13,3%) y el hierro redondo (-10%), entre otros.

Lo positivo es que, sumando la demanda de todos los materiales, el resultado dio un crecimiento para la actividad. Además, otros dos indicadores mostraron resultados favorables, aunque los datos muestran algo de rezago. Por un lardo, el Indec midió un aumento del 3,3% en la cantidad de puestos de trabajo registrados en ese sector, llegando a los 380.880 asalariados en diciembre pasado. Por otra parte, ese mismo mes creció 7,7% la superficie autorizada por los permisos de edificación, alcanzando un total de 1.445.113 m2.

