Luciano Laspina: “Hay empresas que pasaron de Disneylandia a Guantánamo sin escala”

El nuevo director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina, en diálogo con Infobae en Vivo, destacó la reconfiguración que están atravesando distintas variables de la economía y el golpe que significó para las empresas la política de shock que llevó adelante el Gobierno desde que asumió.

“El Gobierno cree que las cosas se hacen de shock porque, después, no ocurren o no se sostienen. En la Argentina hay muchas experiencias en las que el gradualismo quedó truncado. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que un conjunto de empresas operaban o funcionaban con reglas muy distintas y pasaron de Disneylandia a Guantánamo sin escala”, dijo el economista.

A la vez, sostuvo que la economía crece, pero lo hace a distintas velocidades. “Cuando se observan los sectores ganadores —como energía, bancos, que si bien hoy tienen una rentabilidad más ajustada, y también el agro— las estadísticas muestran que aportaron al crecimiento a lo largo de estos dos años. En conjunto, esos sectores acumulan una expansión cercana al 16%“, precisó.

Laspina: "La economía crece, pero lo hace a distintas velocidades"

En ese mismo período, aseguró Laspina, cuando se mira el otro lado de la economía, aparecen los sectores perdedores, más vinculados al consumo interno, que registran una caída aproximada del 7% en su nivel de producción. Tal es el caso de la construcción y la industria.

El entrevistado resaltó además que hay una dispersión no solo entre sectores, sino también a nivel regional. Provincias como Neuquén, por ejemplo, están creciendo como nunca, con subas en los precios y también en los salarios. “Por eso hay una distancia entre el número de crecimiento estadístico que muestra el Indec y la percepción social de todos los grandes conurbanos”, afirmó el economista.

“Nosotros, como CIPPEC, vamos a mirar siempre las políticas de largo plazo y el debate no tanto de la coyuntura sino de los desafíos que vienen: la reconversión productiva, la desconcentración regional —que va a ocurrir en la Argentina de una u otra forma— y los desafíos en materia de urbanismo. Hay ciudades que crecen mucho, otras que empiezan a caer y también se da una migración de empresas entre distintas regiones", explicó.

Laspina planteó una comparación entre el escenario económico actual y el de la década de 1990 para explicar la magnitud de los desafíos que enfrenta hoy la Argentina. Según señaló, el debate sobre el tipo de cambio suele aparecer en el centro de la discusión, pero el contexto internacional es muy distinto al de entonces.

El economista Luciano Laspina es el nuevo director ejecutivo de CIPPEC

En ese sentido, explicó que en los años noventa el tipo de cambio estaba más bajo que ahora”. Sin embargo, remarcó que aquella etapa tenía condiciones globales muy diferentes: “No estaba China en la Organización Mundial de Comercio (OMC), no teníamos inteligencia artificial”. También destacó que en ese momento el financiamiento internacional fluía con fuerza hacia los países emergentes.

En ese marco, agregó que distintos sectores de la economía registraron un fuerte dinamismo. La construcción, dijo, experimentó una expansión significativa y formó parte de un proceso de modernización más amplio. Ese conjunto de factores permitió que la economía creciera incluso en medio de transformaciones estructurales profundas.

Según describió, fue “un proceso de modernización muy grande y eso permitió que la economía creciera a pesar del shock de la reconversión productiva”, una etapa que además implicó “una apertura unilateral muy fuerte”.

Al trasladar la comparación al presente, sostuvo que la situación actual combina algunos elementos similares con nuevas presiones. “Hoy tenés la estabilización de la década del 90, la apertura de la década del 90, pero atravesada por el peso creciente de China en el comercio internacional y por el hecho de que Argentina no está incorporada del todo al mercado financiero internacional”, señaló.

A ese contexto agregó otro fenómeno que, a su entender, también modifica profundamente las condiciones del mercado laboral y la estructura productiva: el avance tecnológico. En particular, mencionó el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. “La inteligencia artificial en algún punto es a los servicios en materia de empleo lo que China es a los empleos en materia de industria”, explicó.

Por otra parte, Laspina consideró que la inflación “es una batalla que todavía no se ganó, y en el medio de esa guerra que es bastante cruenta, el ‘paciente’ está recibiendo bombardeos de otro lado. Algunos son autoinflingidos”.

En ese sentido, pese a la baja del precio de los bienes en términos reales por la apertura de importaciones, subrayó que el salario real viene cayendo y no recuperó los niveles de 2023, junto con el empleo formal, ahora reemplazado en gran medida por el cuentapropismo, con trabajos en servicios como Uber.

“Hay toda una reconfiguración que tiene ganadores y perdedores. Hay que decir también que la gente corría para llegar a fin de mes cuando la inflación era de 5% o 6% mensual. Hoy hay un alivio. Antes éramos pobres y desesperados, ahora somos pobres”, afirmó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich