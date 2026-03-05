Fue a una emblemática pizzería porteña y pidió una cena para dos: el ticket se viralizó

La publicación de la cuenta generó debate sobre los precios en locales históricos de la Ciudad de Buenos Aires

El valor de una pizza grande napolitana con roquefort en una de las pizzerías más tradicionales de Buenos Aires provocó debate entre cientos de usuarios tras la publicación del ticket en plataformas digitales. El Cuartito, ubicado en Talcahuano 937, es reconocido tanto por turistas como por residentes y se posiciona como un símbolo dentro del circuito gastronómico de la ciudad. La viralización de un comprobante fiscal con los importes exactos pagados por una clienta reavivó la conversación sobre los precios actuales en locales emblemáticos.

La protagonista de la publicación es Cristina González, quien ostenta el rango de Local Guide en Google Maps. Ella visitó el histórico local un domingo, poco antes de las 16, y documentó la experiencia en una reseña. Destacó que el ambiente del salón se mantenía tranquilo, la atención resultó rápida y no encontró filas en la puerta, algo infrecuente en un sitio que suele recibir largas esperas en la vereda.

El foco del interés colectivo se centró en el ticket que González adjuntó a su comentario. Allí se detallaron los precios vigentes en marzo de 2026 para un almuerzo compuesto por platos tradicionales y bebidas comunes. El pedido principal incluyó una pizza grande napolitana con roquefort, cuyo valor alcanzó los $41.000. Además, se sumó una porción individual de fugazzeta, especialidad de la casa, por $5.500. Las bebidas acompañaron el menú: la elección consistió en una gaseosa a $4.400 y un porrón de cerveza por $8.100.

El monto total del comprobante ascendió a $59.000, cifra que no contempló ni servicio de mesa ni propina ni postre. El consumo reflejó solamente los platos principales y las bebidas, elementos que suelen integrar la mayoría de los pedidos en este tipo de establecimientos. La publicación de la cuenta generó comentarios variados, desde quienes consideraron elevado el importe hasta quienes defendieron la relación entre precio y calidad, argumentando que la tradición y la materia prima justifican el gasto.

El local de El Cuartito arrastra una historia que se remonta a 1934, cuando abrió sus puertas en un espacio reducido que inspiró el nombre del negocio: un “cuartito” donde se despachaba pizza al paso. Con el tiempo, el sitio amplió su superficie y su clientela, convirtiéndose en punto de encuentro obligatorio para vecinos del barrio y turistas interesados en la gastronomía porteña. La vigencia del local se atribuye a su técnica de elaboración y al uso de ingredientes seleccionados, factores que defensores del establecimiento señalan como determinantes para el nivel de precios exhibido en el ticket viral.

La reseña de González aportó detalles sobre el ambiente y la atención. Valoró con cinco puntos la comida, el servicio y el entorno. Mencionó que el nivel de ruido en el salón era alto, característica habitual de los bodegones y pizzerías tradicionales, aunque resaltó que la conversación resultaba posible sin dificultad. El comentario sumó información relevante para quienes planifican una visita y buscan referencias actualizadas sobre el costo de una salida gastronómica en la Ciudad de Buenos Aires.

El fenómeno de compartir tickets y reseñas en plataformas digitales se consolidó como tendencia en los últimos años. Los usuarios recurren cada vez más a estas publicaciones para comparar precios, analizar la evolución de la oferta y demandar transparencia en los valores cobrados por los locales de comida. Este caso se sumó a una serie de ejemplos recientes vinculados a otras pizzerías tradicionales de la ciudad, como Güerrín, donde los comensales publicaron comprobantes para confrontar la relación entre el precio y la calidad del producto ofrecido.

La cuenta publicada por González detalló cada ítem solicitado. La pizza napolitana con roquefort representó el mayor gasto del almuerzo, mientras que la porción de fugazzeta, una de las especialidades de la casa, se posicionó como la segunda opción más costosa. El ticket fiscal también incluyó los valores actuales de las bebidas: una gaseosa y un porrón de cerveza, ambos con precios que superan los valores habituales en supermercados, pero que responden a la lógica de consumo dentro de restaurantes y pizzerías céntricas.

El Cuartito mantiene una ubicación estratégica en el corazón de Retiro, sobre una de las calles más transitadas por quienes circulan por el microcentro porteño. La afluencia de turistas y la fidelidad de los vecinos del barrio sostienen la actividad del local, que ostenta una trayectoria de casi un siglo. El crecimiento experimentado desde sus primeros años de vida permitió que el espacio se expandiera y modernizara, aunque la propuesta gastronómica se mantuvo fiel a la receta original y a la modalidad de atención que caracteriza a los despachos tradicionales de pizza.

La publicación de la cuenta en redes sociales se transformó en una referencia para quienes planean una salida o comparan la evolución de los precios en locales históricos. El análisis de los importes pagados por González permitió establecer una base de comparación respecto a otras opciones similares en la ciudad. El debate generado en torno al ticket expuso diferentes posturas: algunos usuarios consideraron que los valores resultan acordes a la calidad, la tradición y la experiencia, mientras que otros manifestaron sorpresa por el monto requerido para un almuerzo sin postre ni propina.

La costumbre de exhibir comprobantes de pago en plataformas como Google Maps se consolidó entre los consumidores que buscan información precisa antes de elegir un lugar para comer. La reseña de González, sumada a las miles de opiniones disponibles en la página del local, habilitó una discusión sobre los precios, la calidad de los productos y la vigencia de los clásicos de la gastronomía porteña. El Cuartito figura entre los locales más visitados por turistas y porteños, y su permanencia en el tiempo refuerza la importancia de la transparencia en el circuito gastronómico.

Los datos incluidos en la publicación viralizada permiten dimensionar el costo de una comida en uno de los espacios emblemáticos de Buenos Aires. La suma de los productos seleccionados por González —pizza napolitana con roquefort, porción de fugazzeta, gaseosa y porrón de cerveza— alcanzó los $59.000 en marzo de 2026, sin incluir adicionales ni propinas. Este tipo de información constituye una herramienta útil para quienes planifican una salida y desean anticipar el gasto en locales reconocidos por su historia y su propuesta culinaria.