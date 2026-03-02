Lo que viene del programa económico: reforma aduanera, aprovechamiento de recursos naturales e inversión en “industrias hoy muertas”

El Gobierno anticipó la remoción de barreras regulatorias para incentivar la inversión en sectores postergados.

El presidente, Javier Milei, expuso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el núcleo de su plan de reformas económicas. El presidente remarcó que la propiedad es la piedra angular de toda la economía, con base en ello, anticipó una batería de proyectos para modificar el andamiaje normativo y fiscal, y delineó una estrategia de apertura comercial con énfasis en el aprovechamiento de los recursos naturales. El discurso se integró en un contexto de alta expectativa por la agenda de cambios estructurales y se vinculó con los anuncios recientes en materia de relaciones internacionales y política tributaria.

El jefe de Estado definió como objetivo central profundizar en las reformas necesarias para salvaguardar la propiedad. Milei señaló que el Gobierno enviará al Congreso iniciativas para modificar el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial y un paquete de leyes orientado a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a quienes, según sus palabras, “solo saben vivir de lo ajeno”. El planteo apuntó a reforzar la seguridad jurídica, uno de los ejes que el oficialismo considera clave para el desarrollo económico y la captación de inversiones.

Entre las prioridades, Milei afirmó que se impulsará una profunda desregulación con la meta de eliminar lo que calificó como “una montaña de cadenas regulatorias”. Según el presidente, el propósito consiste en dar rienda suelta a la inversión en “industrias hoy muertas”, lo que permitiría la reactivación, la innovación y la generación de empleo en sectores paralizados o con bajo dinamismo. El mandatario enfatizó la necesidad de crear condiciones que habiliten el flujo de capital y el despliegue de nuevas oportunidades productivas.

El presidente Javier Milei volvió a referirse al ministro de Economía, Luis Caputo, como el mejor de la historia.

En materia tributaria, el presidente sostuvo que la reforma del esquema impositivo resulta ineludible, aunque destacó que ahora dependerá de lo que hagan los gobernadores e intendentes. Milei reiteró que el sistema de impuestos debe “servir al crecimiento, no al recaudador de turno”. El mandatario ratificó la convicción de que menos impuestos representan un incentivo para la producción, y que la estructura fiscal actual actúa como un freno para el desarrollo. La agenda gubernamental, según lo expuesto, contempla una revisión integral de la carga tributaria con el objetivo de alentar el crecimiento y la formalización de la economía.

El discurso del presidente incluyó referencias a la política de inserción internacional de la Argentina. Milei anunció que el Gobierno ratificará el acuerdo con Estados Unidos como ya hizo con el de la Unión Europea la semana pasada. Además, mencionó que se reformará el código aduanero para “adecuarlo a los nuevos desafíos”, en sintonía con el objetivo de facilitar el comercio exterior y remover trabas burocráticas que, a juicio del oficialismo, obstaculizan la competitividad.

La agenda de integración internacional, según el presidente, responde a la necesidad de colocar al país en “la mesa del comercio internacional”, con la meta de alcanzar un nivel de relevancia que impida que los intereses nacionales sean ignorados. Milei sostuvo que la relevancia de la Argentina en el escenario global depende del “aprovechamiento de los recursos naturales” y de la capacidad para remover las barreras que separan a la sociedad de sus riquezas. El mensaje apuntó a subrayar la importancia de las materias primas y los sectores estratégicos como vectores de crecimiento y como instrumentos de inserción en los mercados globales.

El jefe de Estado abordó también la cuestión de los acuerdos bilaterales y multilaterales. Milei subrayó la importancia de “integrarse a los tratados internacionales necesarios” para expandir las oportunidades comerciales y asegurar un rol protagónico en la toma de decisiones globales. En este sentido, el mandatario vinculó la estrategia de apertura al aprovechamiento de los recursos naturales, que considera vitales para el posicionamiento internacional del país.

La política de apertura comercial recibió un lugar destacado en el discurso presidencial. Milei precisó que la “relevancia” de la Argentina en el comercio internacional depende de la capacidad para aprovechar los recursos y remover obstáculos internos. El presidente manifestó que el país debe sentarse “en la mesa del comercio internacional” y participar activamente en la definición de las reglas y oportunidades de los mercados globales.

El discurso presidencial incluyó anuncios sobre acuerdos internacionales y la reforma del código aduanero.

La referencia a los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea remarcó la voluntad de fortalecer la inserción internacional. Milei consideró que la adecuación del código aduanero y la integración a tratados internacionales resultan pasos indispensables para modernizar la economía y elevar la competitividad. En ese esquema, el aprovechamiento de los recursos naturales fue presentado como un pilar estratégico para la inserción global.

En su intervención, Javier Milei insistió en que la protección de la propiedad privada constituye una condición indispensable para el desarrollo. El mandatario vinculó este principio con la necesidad de consolidar un marco de seguridad jurídica robusto, capaz de brindar previsibilidad a los actores económicos. Según el presidente, solo en un contexto de reglas claras y estables resulta posible atraer inversiones y fomentar la innovación.

La referencia a las “industrias muertas” se enmarcó en el diagnóstico oficial sobre el estado de sectores clave de la economía argentina. Milei remarcó que la acumulación de regulaciones y el peso de la carga fiscal han dejado a numerosas ramas productivas en situación crítica. El presidente enfatizó que la eliminación de trabas y la reducción de impuestos pueden actuar como catalizadores para la reactivación y el crecimiento sostenido.

El mensaje presidencial se produjo en un contexto signado por la expectativa sobre la continuidad y la profundidad de las reformas estructurales. La narrativa oficial hizo hincapié en la necesidad de remover las barreras que, según el diagnóstico del presidente, impiden que la sociedad acceda plenamente a las riquezas del país. Milei expuso que el Gobierno promoverá la adecuación de la legislación en materia aduanera y civil, al tiempo que impulsará la integración comercial como vía para potenciar el desarrollo.

La postura oficial sostiene que la protección de la propiedad, la desregulación, la reducción de impuestos y la apertura comercial constituyen los ejes del nuevo programa económico. El mensaje presidencial generó expectativa sobre la implementación de las reformas y sobre el impacto potencial en la inversión, la producción y el empleo.

Los cambios legislativos propuestos por Milei buscan dotar de mayor solidez al marco legal, promover la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales. El Gobierno anticipó que la agenda de reformas incluirá iniciativas para remover obstáculos regulatorios y fiscales, habilitar la reactivación de sectores productivos y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

La estrategia oficial plantea que el crecimiento económico sostenible solo será posible si se remueven las barreras que separan a la sociedad de sus riquezas. El discurso de Javier Milei se inscribió en esa lógica, destacando la centralidad de la propiedad, la desregulación, la reforma impositiva y la apertura comercial como elementos constitutivos del plan de gobierno.