La startup argentina que recaudó USD 4 millones para ponerle fin al “caos del Excel” y digitalizar el negocio de la construcción

La plataforma permite a los jefes de obra y desarrolladores consultar estados financieros y avances de proyecto mediante lenguaje natural y WhatsApp

En el ecosistema de los negocios globales existen industrias que corren a la velocidad de la luz y otras que parecen haber quedado atrapadas en una cápsula del tiempo. La construcción y el desarrollo inmobiliario en América Latina pertenecen, paradójicamente, a este segundo grupo. A pesar de representar el 6% del PBI regional y mover más de USD 700 mil millones anuales, la “vieja guardia” del ladrillo sigue operando, en su gran mayoría, bajo un riesgo invisible pero letal: la gestión artesanal.

“El 90% de las desarrolladoras y constructoras en México todavía usan Excel para operar. Estamos hablando de proyectos de miles de millones de pesos o dólares gestionados en planillas de cálculo, de las cuales el 95% tiene errores en las fórmulas”, explica Bruno Lerer, Chief Commercial Officer de la startup argentina Lebane.

Este “caos del Excel” no representa solo un problema administrativo: es un drenaje de divisas que puede determinar el éxito o la quiebra de un desarrollo.

Esta problemática estructural fue la chispa que encendió el interés de los inversores de Silicon Valley y la región. Así, esta empresa local acaba de anunciar el cierre de su ronda seed por USD 4 millones, coliderada por el fondo brasileño Atlántico y el estadounidense Zacua Ventures, especialista en ConTech (tecnología para la construcción). A la operación se sumaron actores de peso como Fen Ventures, Kuiper , ADN.vc y Galicia Ventures, el brazo de venture capital del Grupo Financiero Galicia.

El costo de la “ceguera” financiera en la obra

Para el desarrollador promedio, la pregunta “¿cuánto dinero necesito exactamente para terminar esta obra hoy?” suele tener una respuesta aproximada, pero rara vez exacta. Según los datos relevados por Lebane, la falta de información confiable conlleva pérdidas económicas que son el principal riesgo para la rentabilidad.

Los fundadores de la startup: Diego Cabrosi, Bruno Lerer, Diego Sarro y Lucas Glustman

Los presupuestos en una obra pueden desviarse entre un 35 y un 50%, y las ineficiencias operativas representan entre el 10 y el 15% del negocio total. Es mucho dinero.

“No se trata necesariamente de malas decisiones, sino de falta de información en tiempo real”, señaló Lerer. En términos nominales, esto se traduce en pérdidas de entre 500.000 y 3 millones de dólares por proyecto, vinculadas a desvíos no detectados, demoras en cobranzas, pagos duplicados o errores en las autorizaciones.

Frente a este escenario, Lebane se posiciona como un “sistema operativo inteligente”. A diferencia de los ERP (sistemas de gestión) tradicionales que suelen ser rígidos y difíciles de adoptar para el personal de obra, esta plataforma es AI Native. Esto significa que fue concebida desde su origen integrada con modelos como OpenAI, Mistral o Claude.

El diferencial es la simplicidad: los usuarios pueden consultar el avance de obra o recibir recomendaciones financieras directamente a través de WhatsApp, utilizando lenguaje natural. “Si en 2026 no estás usando IA en el seguimiento y ejecución de tus proyectos, estás corriendo en desventaja. Tu competencia ya la aplica y eficientiza su rendimiento”, advirtió Lucas Glustman, CEO de la compañía.

De un ascensor en CDMX a la conquista regional

Detrás de la tecnología hay una historia de “carambola” emprendedora. El proyecto nació en un ascensor en la Ciudad de México, donde el destino hizo coincidir a Lerer y Glustman. Ambos cargaban con un currículum robusto en el mundo startup: Lerer traía el expertise operativo de expandir fintechs por la región, mientras que Glustman venía de vender su última compañía a la uruguaya dLocal, acompañándolos luego en su histórico IPO en el Nasdaq.

Al detectar que estos problemas en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario eran una constante en todo el continente, ampliaron el equipo con piezas estratégicas: Diego Sarro (CTO), quien venía de conectar sistemas bancarios para constructoras en Brasil; Matías Podrojsky y Diego Cabrosi, este último con 15 años de experiencia “embarrándose los zapatos” en el sector y sufriendo en carne propia las ineficiencias que hoy buscan resolver.

Lebane cuenta con un equipo de 45 colaboradores

Esta fusión de visión financiera y conocimiento de campo les permitió un crecimiento acelerado. En el último año, Lebane cuadriplicó su facturación y hoy cuenta con un equipo de 45 colaboradores que atienden a más de 300 clientes, entre los que figuran referentes del mercado como Azcuy, Criba, Portland, Tueroc y Dypsa.

El desembarco en México y la apuesta por las fintech

Con la nueva inyección de capital, el foco inmediato para este 2026 es la consolidación en México, un mercado que cuenta con unas 70.000 empresas vinculadas a la construcción. “La oportunidad es gigante”, afirmó Lerer. Para liderar este desembarco, la startup ya nombró a un country manager con trayectoria en gigantes del sector como Inmuebles24 y eBay.

Sin embargo, el horizonte de Lebane no se agota en el software. La compañía está evolucionando hacia los productos financieros. Al tener la trazabilidad total de la obra, la plataforma está en una posición privilegiada para ofrecer créditos, automatización de cobranzas y servicios de seguimiento de pagos.

“Queremos que las tareas rutinarias y repetitivas —la caja, la contabilidad, la tesorería— dejen de ser un tema de conversación para el desarrollador”, proyecta Lerer. El objetivo final es ambicioso: que Lebane funcione como un “copiloto” que permita a las empresas gestionar hasta diez veces más proyectos con la misma cantidad de colaboradores.

En una industria donde los márgenes se achican por el aumento de costos y los precios de venta no siempre acompañan, la digitalización dejó de ser una opción innovadora para convertirse en la única garantía de supervivencia para el ladrillo.