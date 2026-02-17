“RAMmageddon”: la crisis mundial de chips de memoria impacta en notebooks, celulares, autos y afecta a usuarios en Argentina

Chips de memoria HBM3E de 12 capas de SK Hynix (Foto: SeongJoon Cho/Bloomberg)

Una creciente procesión de líderes de la industria tecnológica, entre ellos Elon Musk y Tim Cook, está advirtiendo sobre una crisis global en ciernes: la escasez de chips de memoria comienza a afectar las ganancias, descarrilar planes corporativos e inflar los precios de todo, desde computadoras portátiles y teléfonos inteligentes hasta automóviles y centros de datos. Y la situación solo empeorará.

Desde comienzos de 2026, Tesla, Apple y una docena de grandes compañías señalaron que la escasez de DRAM, o memoria dinámica de acceso aleatorio —componente fundamental de casi toda la tecnología— limitará la producción. Cook advirtió que reducirá los márgenes del iPhone. Micron Technology calificó el cuello de botella como “sin precedentes”. Musk reconoció la magnitud del problema cuando declaró que Tesla tendrá que construir su propia planta de fabricación de memoria.

“Tenemos dos opciones: chocar contra el muro de los chips o construir una planta”, afirmó a finales de enero.

Como detalló Infobae, la falta global de chips de memoria afecta al mercado local y, en principio, hizo que la baja de precios en los smartphones que esperaba el Gobierno de Javier Milei, por la baja de aranceles a la importación que se aplica desde enero, casi no tenga impacto en los precios.

Qué pasó

La causa central de la escasez es la construcción masiva de centros de datos de inteligencia artificial. Empresas como Alphabet y OpenAI están acaparando una porción creciente de la producción de chips de memoria, al comprar millones de aceleradores de IA de Nvidia, que incluyen enormes asignaciones de memoria para ejecutar chatbots y otras aplicaciones. Esto ha dejado a los fabricantes de electrónica de consumo compitiendo por un suministro cada vez más reducido de empresas como Samsung Electronics y Micron.

Lo preocupante es que los precios se disparan y los suministros se agotan incluso antes de que los gigantes de la IA ejecuten plenamente sus planes de construcción

Las alzas de precios empiezan a recordar la hiperinflación de la República de Weimar. El costo de un tipo de DRAM se disparó 75% entre diciembre y enero, acelerando los aumentos durante todo el trimestre festivo. Cada vez más minoristas e intermediarios modifican sus precios a diario. “RAMmageddon” es el término que algunos utilizan para describir lo que se avecina.

“Estamos en la cúspide de algo más grande que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes”, afirmó Tim Archer, director ejecutivo del proveedor de equipos para chips Lam Research, en una conferencia celebrada este mes en Corea del Sur. “Lo que viene de aquí al final de esta década, en términos de demanda, es mayor que cualquier cosa vista en el pasado y superará todas las otras fuentes de demanda”.

Lo preocupante es que los precios se disparan y los suministros se agotan incluso antes de que los gigantes de la IA ejecuten plenamente sus planes de construcción. Alphabet y Amazon anunciaron campañas de inversión este año que podrían alcanzar los USD 185.000 millones y USD 200.000 millones, respectivamente, más que cualquier gasto de capital anual registrado por una empresa en la historia.

Mark Li, analista de Bernstein que sigue de cerca la industria de semiconductores, advirtió que los precios de la memoria describen una “parábola ascendente”. Aunque esto generará enormes beneficios para Samsung, Micron y SK Hynix, el resto del sector electrónico pagará un alto precio en los próximos meses.

“Este desequilibrio estructural entre oferta y demanda no es una simple fluctuación de corto plazo”, afirmó Yang Yuanqing, director ejecutivo de Lenovo, tras la publicación de resultados el jueves, y advirtió que la crisis durará al menos hasta fin de año.

La disrupción amenaza la rentabilidad de líneas completas de productos y altera planes de largo plazo.

Sony evalúa retrasar el lanzamiento de su próxima consola PlayStation hasta 2028 o incluso 2029, según personas familiarizadas con su estrategia. Sería un fuerte golpe para un plan cuidadosamente diseñado para mantener el interés entre generaciones de hardware. Su rival Nintendo, que contribuyó al exceso de demanda en 2025 tras el lanzamiento de la Switch 2, también considera aumentar el precio en 2026, según fuentes. Ninguna de las compañías respondió a solicitudes de comentarios.

Un ejecutivo de un fabricante de computadoras portátiles señaló que Samsung Electronics comenzó a revisar contratos de suministro de memoria cada trimestre en lugar de hacerlo anualmente. Fabricantes chinos de teléfonos inteligentes como Xiaomi, Oppo y Shenzhen Transsion están recortando sus metas de envíos para 2026. Oppo redujo sus previsiones hasta en 20%, según el medio chino Jiemian. Las empresas no respondieron a comentarios.

“Ahora estamos en medio de una tormenta que enfrentamos hora a hora y día a día”, dijo Steinar Sonsteby, director ejecutivo de la firma noruega de TI Atea ASA, en febrero.

Cisco Systems citó la escasez de memoria al presentar débiles previsiones de ganancias la semana pasada, lo que provocó su mayor caída bursátil en casi cuatro años. Qualcomm y Arm advirtieron sobre más consecuencias.

En Sunin Plaza, epicentro tecnológico en Seúl, el bullicio habitual desapareció. El laberinto de puestos que antes vibraba con tarjetas gráficas y placas base ahora está envuelto en un silencio inquietante.

“Es más prudente posponer negocios hoy, porque casi con seguridad los precios serán más altos mañana”, afirmó Suh Young-hwan, propietario de tres tiendas de cómputo en Seúl. “A menos que Steve Jobs resucite para decir que la IA es una burbuja, esta tendencia persistirá”.

El segmento de computadoras de alta gama se vio golpeado cuando Micron decidió el año pasado poner fin a su marca Crucial tras tres décadas. Kelt Reeves, fundador y director ejecutivo de Falcon Northwest, señaló que la desaparición de Crucial provocó una “estampida” para asegurar inventarios, llevando los precios a máximos en enero. Durante 2025, el precio promedio de venta de Falcon Northwest aumentó USD 1.500, hasta unos USD 8.000 por equipo.

La situación recuerda la escasez de chips en la pandemia, que paralizó la producción de fabricantes desde Ford hasta Volkswagen, lo que obligó a fabricantes de smartphones a acumular inventarios caros y motivó un impulso global —incluso en EEUU— para construir fábricas locales.

Entonces la causa fue un aumento inesperado de demanda por el teletrabajo. Ahora responde al giro de la industria hacia la IA. Meta, Microsoft, Amazon y Alphabet elevaron el gasto en centros de datos desde USD 217.000 millones en 2024 a unos USD 360.000 millones el año pasado, y hasta un estimado de USD 650.000 millones en 2026.

Ese gasto, comparable con los proyectos humanos más costosos de la historia, nace de la ambición de superar rivales en un campo que definirá su futuro. Las cuatro grandes tecnológicas pagan precios elevados por componentes, recursos y talento.

Pocos sectores han cambiado tanto como el de la memoria. Desde la aparición de ChatGPT, Samsung, SK Hynix y Micron han desviado producción e inversión hacia la memoria HBM utilizada en aceleradores de Nvidia y Advanced Micro Devices, reduciendo capacidad para DRAM convencional.

Priorizan la HBM por simple matemática.

Cada acelerador de Nvidia requiere memoria de alto ancho de banda. Estos chips integran DRAM empaquetadas y apiladas en capas de ocho o doce. El modelo Blackwell incluye 192 gigabytes de RAM, seis veces más que un PC potente. Un sistema NVL72 incorpora 72 chips y 13,4 terabytes de RAM, equivalente a la memoria de mil smartphones de gama alta.

La demanda de HBM crecerá 70% interanual en 2026, según TrendForce. Representará 23% de la producción total de obleas DRAM, frente a 19% el año pasado.

Además, ofrece mejores márgenes por el desequilibrio entre oferta y demanda. Se prevé que los ingresos de Micron más que se dupliquen en el ejercicio fiscal que termina en agosto. Las ventas de SK Hynix se duplicaron en 2024 y podrían volver a hacerlo este año.

Pero esa ola de negocio deja al resto del mundo con menos memoria para almacenar fotos, operar autos o ejecutar software. GF Securities estima una brecha de 4% entre oferta y demanda de DRAM y de 3% en NAND, sin considerar inventarios bajos.

“La escasez persistirá en electrónica, telecomunicaciones y automoción todo el año”, afirmó MS Hwang, de Counterpoint. “Ya vemos compras compulsivas en autos, mientras fabricantes de smartphones buscan alternativas más baratas”.

Y el suministro no se recuperará pronto.

Samsung, SK Hynix y Micron han atravesado ciclos de auge y caída. Aunque compiten por ampliar capacidad, se necesitarán años para construir nuevas plantas.

“Es la desconexión más significativa entre oferta y demanda en mis 25 años en el sector”, dijo Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Micron, en diciembre.

Muchos creen que el sector vive un “superciclo” de IA que podría alterar el patrón histórico de auge y caída. Esta vez el repunte parece firme y pocos apuestan por su fin.

Empresas como Xiaomi, Samsung y Dell advirtieron a consumidores que se preparen para precios más altos este año, antes de las elecciones de mitad de mandato en EEUU, cuando la inflación podría ser tema central.

El alza de costos implica que la DRAM podría representar hasta 30% de la lista de materiales de smartphones de gama baja, frente a 10% a comienzos de 2025, según Counterpoint.

“La memoria es el nuevo oro para la IA y la automoción, pero no será fácil”, declaró en febrero Jayshree V. Ullal, directora ejecutiva de Arista Networks. “Favorecerá a quienes planificaron y pueden invertir”.

