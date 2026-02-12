Sólo siete provincias recaudan más que antes de la llegada de Milei: cuáles son y qué pasó con el resto

Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023; según el informe, solo siete provincias superaron en 2025 los niveles reales de recaudación de ese año (Presidencia)

La recaudación propia de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mostró en 2025 una mejora frente al año pasado, pero todavía no logra recuperar los niveles previos al cambio de gobierno. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, solo siete de las veintiún jurisdicciones relevadas tuvieron en 2025 ingresos reales superiores a los de 2023, mientras que las otras catorce quedaron por debajo.

El trabajo toma como base los datos de recaudación provincial disponibles hasta diciembre de 2025 inclusive, con fecha de corte al 5 de febrero de 2026. En total se analizan 21 jurisdicciones subnacionales. No se incluyen las 24 debido a la “falta de actualización en algunos de ellos”; las provincias no contempladas son La Pampa (datos hasta octubre de 2025), Tierra del Fuego (hasta noviembre de 2025) y Tucumán (hasta junio de 2025). Por esa razón, el informe aclara que toda comparación histórica consolidada se realiza siempre sobre la base de los distritos considerados.

Mejora frente a 2024, pero caída respecto de 2023

En el acumulado de 2025, las 21 jurisdicciones analizadas totalizaron $40,67 billones de recaudación de origen provincial. En términos reales, esto implicó un crecimiento de 3,4% frente a 2024.

De los doce meses del año, en nueve se registraron subas reales interanuales y en tres —enero, febrero y marzo— se observaron descensos. Los mejores desempeños se dieron en mayo y julio, con aumentos reales de 9,7% y 8,8%, respectivamente. La caída más pronunciada se registró en marzo, con -7,8 por ciento.

Sin embargo, cuando la comparación se realiza contra 2023, el escenario cambia. Medida en moneda constante, la recaudación consolidada de 2025 se ubicó 4,1% por debajo de la de 2023. También quedó por debajo de 2022 (-5,0%) y de 2021 (-0,9%), aunque mostró incrementos frente a 2020 (14,8%) y 2019 (4,4%).

En ese contexto se inscribe el dato central del informe: “solo siete de las veintiún jurisdicciones analizadas tuvieron en 2025 una recaudación superior al 2023, mientras que en catorce de ellos quedaron por debajo”, señala Politikon Chaco. El documento agrega que “los picos: Río Negro en una punta (+25,3%); CABA en la otra (-16,4%)”.

Además de Río Negro, las otras jurisdicciones que lograron crecer en comparación al 2023 -antes de la llegada de Milei- fueron Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes.

Grandes diferencias entre provincias

En relación a lo ocurrido en 2025, el informe destaca que los resultados por jurisdicción muestran “una alta heterogeneidad”. En términos de peso dentro del total consolidado, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentran la mayor parte de la recaudación propia.

Buenos Aires explica el 34,3% del total y CABA el 24,5%, lo que implica que en conjunto representan casi 59 de cada 100 pesos de recaudación local. Les siguen Córdoba (8,9%), Santa Fe (7,1%), Neuquén (4,3%) y Mendoza (3,5%). En el otro extremo, Formosa y La Rioja tienen participaciones inferiores al 0,5 por ciento.

En cuanto a la variación interanual 2025 versus 2024, el mejor desempeño correspondió a Río Negro, con un crecimiento real de 21,4%, con “importante tracción de Ingresos Brutos pero con buen desempeño también de otros tributos”, según el informe.

Otras cinco provincias registraron subas de doble dígito: Córdoba (13,1%), Formosa (12,6%), Entre Ríos (12,4%), La Rioja (11,4%) y Santiago del Estero (10,6%).

Entre las jurisdicciones con aumentos de un dígito, se distinguen aquellas por encima del 5% —Jujuy (9,4%), Santa Fe (7,6%), Corrientes (7,1%), Neuquén (6,5%), San Juan (6,3%) y Chaco (5,0%)— y las que se ubicaron por debajo de ese nivel: Chubut (3,9%), San Luis (3,9%), Buenos Aires (1,7%) y CABA (1,2%).

En contraste, cinco provincias mostraron retrocesos reales en 2025 frente a 2024: Mendoza (-0,2%), Catamarca (-1,4%), Santa Cruz (-6,1%), Misiones (-6,9%) y Salta (-7,2%), siendo esta última la de mayor caída.

Ingresos Brutos y el peso de los impuestos

El impuesto sobre los Ingresos Brutos continúa siendo el principal tributo provincial. En 2025 explicó el 78,6% de la recaudación total, equivalente a $ 31,07 billones. No obstante, exhibió un descenso real de 1,1% en el año, siendo el único tributo que mostró una baja en el consolidado.

A nivel distrital, Ingresos Brutos creció en trece jurisdicciones y cayó en ocho. Los mayores incrementos se dieron en Río Negro (15,1% real) y Formosa (9,1%), mientras que las caídas más pronunciadas se observaron en Salta (-8,7%) y Misiones (-9,4%).

El impuesto Inmobiliario representó el 6,0% del total ($ 2,43 billones) y registró un incremento real anual de 15,5%, aunque con fuertes disparidades. La Rioja mostró la mayor suba (91,9%), mientras que Chaco presentó la caída más marcada (-31,7%).

El impuesto Automotor, que no es recaudado a nivel provincial en todas las jurisdicciones —de las 21 analizadas, trece lo cobran en esa órbita—, explicó el 4,1% del total ($ 1,67 billones) y creció 22,0% en términos reales.

Por su parte, el impuesto a los Sellos concentró el 9,4% de la recaudación ($ 3,81 billones) y registró una expansión real de 31,0%, con subas en todos los distritos excepto Catamarca.

El rubro “Otros varios”, que incluye distintos conceptos según cada provincia y que “puede incluir recursos no tributarios cuya recaudación se encuentra bajo la órbita de los organismos recaudadores”, según la metodología de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), representó el 1,9% del total y creció 25,1% real anual.

Recaudación y transferencias automáticas

Ante la falta de datos completos de ejecución presupuestaria provincial para todo 2025, el informe realiza una estimación del grado de autonomía fiscal comparando la recaudación propia con las transferencias automáticas de origen nacional.

En este punto, solo tres distritos registraron una recaudación local superior, en pesos corrientes, a los envíos automáticos: CABA (839,9%), Neuquén (171,4%) y la provincia de Buenos Aires (101,9%).

En el resto de las provincias, la recaudación propia fue inferior a las transferencias recibidas. Las brechas son significativas: mientras en Córdoba y Chubut la recaudación local representa más del 65% de las transferencias, en Formosa alcanza el 8,1 por ciento.