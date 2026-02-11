ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

ANSES paga hoy miércoles 11 de febrero de 2026 a quienes cobran jubilaciones mínimas y asignaciones según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de febrero, y este miércoles 11 corresponde el turno a beneficiarios de distintas prestaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La actualización de haberes por inflación y el pago de bonos extraordinarios marcan el ritmo de las liquidaciones de febrero, en un contexto de ajustes definidos por la fórmula de movilidad vigente. La jornada concentra pagos de jubilaciones mínimas, asignaciones y pensiones no contributivas para miles de personas en la Argentina.

De acuerdo con el cronograma publicado por ANSES, hoy reciben sus haberes los titulares de jubilaciones que cobran el monto mínimo y tienen DNI finalizado en 2. La medida también alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, siempre que el documento termine en 2.

Además, se efectúan pagos para beneficiarios de pensiones no contributivas con DNI terminado en 4 y 5, así como a quienes acceden a prestaciones por prenatal y maternidad con documentos finalizados en 0 y 1.

Los jubilados que perciben la mínima reciben $359.219,42 más un bono previsional de $70.000, totalizando $429.079,70 en ingresos

El calendario de pagos de ANSES para febrero experimenta un incremento del 2,8% en todos los haberes, como consecuencia de la variación inflacionaria medida en diciembre y el ajuste previsto por la ley de movilidad. La jubilación mínima se ubica en $359.219,42, cifra a la que se suma un bono previsional de $70.000. De esta manera, el ingreso total para quienes perciben el haber más bajo alcanza los $429.079,70.

El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $287.375,53, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se sitúan en $251.453,59.

El cronograma de pagos para jubilaciones mínimas inició el lunes 9 de febrero con los DNI terminados en 0, siguió el martes 10 con los terminados en 1 y hoy, miércoles 11, corresponde a quienes tienen documentos finalizados en 2. El calendario continuará en los próximos días con el resto de las terminaciones.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, los pagos comenzarán el lunes 23 de febrero, también organizados por número de documento.

Hoy se acreditan pagos a titulares de asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM que tengan DNI con los dígitos correspondientes

En cuanto a las pensiones no contributivas, los pagos se distribuyen del 9 al 13 de febrero. Hoy corresponde a quienes tienen DNI finalizado en 4 y 5. Los beneficiarios de la PUAM y las madres de siete hijos también reciben montos actualizados y el refuerzo extraordinario, según el esquema de liquidación vigente.

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo también se actualizan en febrero. El monto general de la AUH asciende a $129.096, aunque tras la retención del 20%, el pago directo se establece en $103.276,80. En el caso de hijos con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Quienes perciben asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reciben montos variables en función de los ingresos familiares, con un piso de $64.554 por hijo.

Las asignaciones de pago único se actualizan: nacimiento $75.246, adopción $449.888 y matrimonio $112.668, según calendario correspondiente (ANCCOM)

Para la asignación por embarazo, este miércoles 11 corresponde a titulares con DNI terminado en 1. El calendario seguirá el jueves 12 con quienes tengan documentos finalizados en 2 y el viernes 13 con los terminados en 3. En el rubro prenatal y maternidad, hoy se liquida a las beneficiarias con DNI en 0 y 1, mientras que la asignación por maternidad se abona en la misma jornada a todas las titulares.

Las asignaciones de pago único (por nacimiento, adopción y matrimonio) también reciben actualización. El monto por nacimiento se fija en $75.246, el de adopción en $449.888 y el de matrimonio en $112.668, con fechas de cobro que van del 10 de febrero al 12 de marzo para la primera quincena, y del 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.

El fondo de desempleo, con topes actualizados a $173.400 (mínimo) y $346.800 (máximo), se liquida a mes vencido, por lo que en febrero se abonan los montos correspondientes a enero. Los pagos arrancarán el martes 24 de febrero según la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y monto exactos de su cobro a través de Mi ANSES usando CUIL y Clave de Seguridad Social

ANSES recuerda que cada beneficiario puede consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde el viernes 9 de febrero, la consulta de recibos de haberes está habilitada para todos los titulares de prestaciones. Las fechas pueden sufrir modificaciones y se recomienda verificar la información actualizada en los canales oficiales del organismo.

Para más información y el detalle completo de fechas, montos y requisitos, los interesados pueden acceder al calendario oficial de pagos de ANSES y consultar por número de documento o tipo de prestación en el portal del organismo.