Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Esta fecha marca un avance importante en la liquidación de jubilaciones, asignaciones y pensiones, con montos ajustados y novedades para beneficiarios

Guardar
ANSES paga hoy miércoles 11
ANSES paga hoy miércoles 11 de febrero de 2026 a quienes cobran jubilaciones mínimas y asignaciones según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de febrero, y este miércoles 11 corresponde el turno a beneficiarios de distintas prestaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La actualización de haberes por inflación y el pago de bonos extraordinarios marcan el ritmo de las liquidaciones de febrero, en un contexto de ajustes definidos por la fórmula de movilidad vigente. La jornada concentra pagos de jubilaciones mínimas, asignaciones y pensiones no contributivas para miles de personas en la Argentina.

De acuerdo con el cronograma publicado por ANSES, hoy reciben sus haberes los titulares de jubilaciones que cobran el monto mínimo y tienen DNI finalizado en 2. La medida también alcanza a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo, siempre que el documento termine en 2.

Además, se efectúan pagos para beneficiarios de pensiones no contributivas con DNI terminado en 4 y 5, así como a quienes acceden a prestaciones por prenatal y maternidad con documentos finalizados en 0 y 1.

Los jubilados que perciben la
Los jubilados que perciben la mínima reciben $359.219,42 más un bono previsional de $70.000, totalizando $429.079,70 en ingresos

El calendario de pagos de ANSES para febrero experimenta un incremento del 2,8% en todos los haberes, como consecuencia de la variación inflacionaria medida en diciembre y el ajuste previsto por la ley de movilidad. La jubilación mínima se ubica en $359.219,42, cifra a la que se suma un bono previsional de $70.000. De esta manera, el ingreso total para quienes perciben el haber más bajo alcanza los $429.079,70.

El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $287.375,53, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se sitúan en $251.453,59.

El cronograma de pagos para jubilaciones mínimas inició el lunes 9 de febrero con los DNI terminados en 0, siguió el martes 10 con los terminados en 1 y hoy, miércoles 11, corresponde a quienes tienen documentos finalizados en 2. El calendario continuará en los próximos días con el resto de las terminaciones.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, los pagos comenzarán el lunes 23 de febrero, también organizados por número de documento.

Hoy se acreditan pagos a
Hoy se acreditan pagos a titulares de asignaciones familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM que tengan DNI con los dígitos correspondientes

En cuanto a las pensiones no contributivas, los pagos se distribuyen del 9 al 13 de febrero. Hoy corresponde a quienes tienen DNI finalizado en 4 y 5. Los beneficiarios de la PUAM y las madres de siete hijos también reciben montos actualizados y el refuerzo extraordinario, según el esquema de liquidación vigente.

Las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo también se actualizan en febrero. El monto general de la AUH asciende a $129.096, aunque tras la retención del 20%, el pago directo se establece en $103.276,80. En el caso de hijos con discapacidad, el valor actualizado es de $420.354, con un pago directo de $336.283,20. Quienes perciben asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) reciben montos variables en función de los ingresos familiares, con un piso de $64.554 por hijo.

Las asignaciones de pago único
Las asignaciones de pago único se actualizan: nacimiento $75.246, adopción $449.888 y matrimonio $112.668, según calendario correspondiente (ANCCOM)

Para la asignación por embarazo, este miércoles 11 corresponde a titulares con DNI terminado en 1. El calendario seguirá el jueves 12 con quienes tengan documentos finalizados en 2 y el viernes 13 con los terminados en 3. En el rubro prenatal y maternidad, hoy se liquida a las beneficiarias con DNI en 0 y 1, mientras que la asignación por maternidad se abona en la misma jornada a todas las titulares.

Las asignaciones de pago único (por nacimiento, adopción y matrimonio) también reciben actualización. El monto por nacimiento se fija en $75.246, el de adopción en $449.888 y el de matrimonio en $112.668, con fechas de cobro que van del 10 de febrero al 12 de marzo para la primera quincena, y del 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.

El fondo de desempleo, con topes actualizados a $173.400 (mínimo) y $346.800 (máximo), se liquida a mes vencido, por lo que en febrero se abonan los montos correspondientes a enero. Los pagos arrancarán el martes 24 de febrero según la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden consultar la
Los beneficiarios pueden consultar la fecha y monto exactos de su cobro a través de Mi ANSES usando CUIL y Clave de Seguridad Social

ANSES recuerda que cada beneficiario puede consultar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro ingresando a la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde el viernes 9 de febrero, la consulta de recibos de haberes está habilitada para todos los titulares de prestaciones. Las fechas pueden sufrir modificaciones y se recomienda verificar la información actualizada en los canales oficiales del organismo.

Para más información y el detalle completo de fechas, montos y requisitos, los interesados pueden acceder al calendario oficial de pagos de ANSES y consultar por número de documento o tipo de prestación en el portal del organismo.

Temas Relacionados

ANSESArgentinaJubilaciones y PensionesAsignaciones FamiliaresÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

El Gobierno apunta a frenar la inflación pisando el dólar, pero a costa de una nueva caída del tipo de cambio real

El equipo económica espera perforar el 2% en abril, mientras se vuelve a especular con medidas para aliviar el cepo cambiario. Por qué el pico de enero no es tan preocupante como parece

El Gobierno apunta a frenar

Tras el dato de inflación, hasta dónde podrá subir el dólar en marzo sin que intervenga el Gobierno

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero definirá el techo de las bandas cambiarias a partir del tercer mes del año. Cuántas divisas compró el Banco Central en 2026 bajo el nuevo esquema

Tras el dato de inflación,

¿El fin de los Registros del Automotor?: cómo impactará la decisión del Gobierno de digitalizar la documentación más antigua

Los registros vuelven a ser noticia ante la exigencia de entregar los legajos que no tienen movimientos hace más de 15 años. Las autoridades buscan recuperar trámites que no debería estar en manos de terceros

¿El fin de los Registros

Impulsadas por el acuerdo comercial, empresas argentinas ya empezaron a recibir créditos del gobierno de Estados Unidos

El interés estadounidense por el país se refleja en la posibilidad de las firmas locales de apalancarse con líneas otorgadas por organismo de la administración Trump. La cordobesa Metalfor picó en punta y ya obtuvo los fondos

Impulsadas por el acuerdo comercial,

El mercado operó ajeno a la inflación: se profundiza la caída del dólar y crece la apuesta por las tasas en pesos

El dato de 2,9% de enero no pareció incidir en las operaciones bursátiles. Qué esperan los analistas en materia inflacionaria y dónde estará puesto el foco en la rueda de este miércoles

El mercado operó ajeno a
DEPORTES
Del podio olímpico al heavy

Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Informe especial: por qué los motores que usará Alpine desataron una polémica que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Superó graves lesiones e hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: la esquiadora argentina que corre como un F1, pero sobre hielo

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

La noche en la que

La noche en la que Whitney Houston se apagó para siempre: qué ocurrió en el hotel de Beverly Hills

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra la región de Kharkiv: al menos 4 muertos

Filipinas informó que el hundimiento del ferry en enero pudo deberse a fallas de seguridad y posible sobrepeso

Irak desmanteló una célula de Estado Islámico y detuvo al líder antes de detonar su cinturón explosivo

Informe anual del BID: las remesas desde Estados Unidos a Centroamérica reducen la pobreza estructural y mejoran las condiciones de vida