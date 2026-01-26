Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 26 de enero

En el Banco Nación el dólar al público continúa ofrecido a $1.455 para la venta. Mientras, el dólar blue operaba a $1.485, para acomodarse en su piso de pecios desde el 19 de diciembre.
Desde el inicio de la nueva fase del programa monetario, en un contexto de mayor oferta de divisas, el Banco Central adquirió USD 979 millones y podría alcanzar el objetivo de acumular USD 10.000 millones en septiembre. El riesgo país, en ese marco, profundiza su sendero descendente, con la expectativa puesta en un retorno a los mercados internacionales de deuda.
Anticipar el comportamiento de la cotización del dólar en el mercado local en los próximos meses resulta una tarea compleja. Sin embargo, el sendero definido por las bandas cambiarias que fija diariamente el BCRA en línea con la inflación mensual pasada otorga un marco creíble a las proyecciones.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa incrementando sus reservas internacionales a través de la compra de divisas y encadenó 15 jornadas consecutivas de adquisición de dólares. Durante la rueda de este viernes, la entidad sumó USD 75 millones, dejando el saldo total de enero por encima de los USD 970 millones.
Tras dos ruedas en baja, el dólar finalizó con ganancias este viernes, para rebotar desde sus precios más bajos desde noviembre.