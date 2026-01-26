Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 26 de enero

La divisa en el Banco Nación continúa a $1.455. El blue es ofrecido a $1.485. El BCRA lleva efectuadas compras en el mercado por casi USD 1.000 millones a lo largo de enero

13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar?

En el Banco Nación el dólar al público continúa ofrecido a $1.455 para la venta. Mientras, el dólar blue operaba a $1.485, para acomodarse en su piso de pecios desde el 19 de diciembre.

13:09 hsHoy

Las compras del BCRA en el mercado de cambios hoy podrían cruzar los USD 1.000 millones

La autoridad monetaria sostiene su racha compradora y crecen las expectativas del mercado. Los factores que están ayudando

El BCRA acumula 15 ruedas
El BCRA acumula 15 ruedas consecutivas de compras. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde el inicio de la nueva fase del programa monetario, en un contexto de mayor oferta de divisas, el Banco Central adquirió USD 979 millones y podría alcanzar el objetivo de acumular USD 10.000 millones en septiembre. El riesgo país, en ese marco, profundiza su sendero descendente, con la expectativa puesta en un retorno a los mercados internacionales de deuda.

13:09 hsHoy

Baja del dólar mayorista y compras del BCRA: cómo inciden en el tipo de cambio real

En enero el ente monetario retomó el ritmo de compra de reservas en el mercado. Especialistas explican las claves detrás de la calma cambiaria y anticipan posibles escenarios para el año

El dólar mayorista, a 8%
El dólar mayorista, a 8% del techo de las bandas cambiarias, es hoy más barato que al cierre de 2025 (Foto: Reuters)

Anticipar el comportamiento de la cotización del dólar en el mercado local en los próximos meses resulta una tarea compleja. Sin embargo, el sendero definido por las bandas cambiarias que fija diariamente el BCRA en línea con la inflación mensual pasada otorga un marco creíble a las proyecciones.

13:09 hsHoy

El Banco Central cerró la semana con compras por casi USD 300 millones y las reservas volvieron a crecer

La entidad monetaria se hizo de USD 75 millones este viernes y sumó más de USD 291 millones a lo largo de la semana, en un contexto de estabilidad cambiaria y baja del riesgo país

El Banco Central hilvanó 15
El Banco Central hilvanó 15 jornadas consecutivas con compras de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa incrementando sus reservas internacionales a través de la compra de divisas y encadenó 15 jornadas consecutivas de adquisición de dólares. Durante la rueda de este viernes, la entidad sumó USD 75 millones, dejando el saldo total de enero por encima de los USD 970 millones.

13:09 hsHoy

El dólar rebotó tras tocar su precio mínimo en dos meses

La divisa subió en el Banco Nación 5 pesos o 0,3% y 3,50 pesos o 0,2% en el mercado mayorista, a 8,5% del techo de las bandas cambiarias

El dólar mayorista baja 1,5%
El dólar mayorista baja 1,5% en lo que va de enero.

Tras dos ruedas en baja, el dólar finalizó con ganancias este viernes, para rebotar desde sus precios más bajos desde noviembre.

