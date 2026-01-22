Economía

Préstamos truchos y robos de datos: cómo funcionan las estafas bancarias más comunes y qué hacer para evitarlas

El Banco Central alertó sobre falsas ofertas de créditos y maniobras fraudulentas para robar información personal a través de mensajes, llamados y contactos digitales

Las maniobras fraudulentas suelen presentarse como ofertas de préstamos, premios o beneficios

En el marco de una campaña de concientización, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió sobre la proliferación de falsas ofertas de préstamos y robos de datos personales mediante mensajes, llamados telefónicos y contactos digitales que simulan provenir de entidades bancarias. El organismo remarcó que no ofrece servicios financieros al público ni solicita información personal a través de ningún canal.

A través de sus redes sociales oficiales, el BCRA lanzó una campaña de prevención bajo el hashtag #VosSosLaClave y aclaró que tanto la institución como los bancos comerciales no se comunican con los usuarios para ofrecer préstamos ni para pedir datos personales, bancarios, claves o tokens de acceso. “Si recibís un mensaje o llamado ofreciendo préstamos del Banco Central o de algún otro banco comercial, no respondas ni compartas tu información personal”, puntualizó el comunicado.

Además, la autoridad monetaria subraya que no solicita datos personales ni bancarios por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Los bancos tampoco piden información de cuentas o claves de acceso bajo ninguna modalidad de contacto.

El organismo recomienda a quienes hayan sido víctimas de fraude virtual o engaño comunicarse de inmediato con su banco o entidad financiera para reportar la situación. Además, instruye realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) mediante el correo electrónico denunciasufeci@mpf.gob.ar.

¿Te ofrecieron un premio o un préstamo demasiado bueno para ser verdad? El BCRA te alerta sobre las modalidades de estafa más comunes y te da consejos clave para que no caigas en la trampa.

Las estafas telefónicas y digitales suelen captar la atención de los usuarios con supuestos premios, préstamos o beneficios. El BCRA enfatiza que no debe compartirse información personal ni bancaria ante este tipo de ofrecimientos, tampoco debe aceptarse ninguna ventaja que exija transferencias de dinero como condición.

Recomendaciones del BCRA para evitar caer en estafas

  • No compartir las claves y contraseñas personales con terceros.
  • No entregar datos personales o bancarios ante ofrecimientos de premios, préstamos o beneficios.
  • No brindar datos personales o bancarios por teléfono, email, SMS, WhatsApp, redes sociales o sitios no seguros.
  • No aceptar beneficios si te solicitan como requisito realizar una transferencia de dinero.

Además de estas advertencias, el Banco Central recordó que las estafas virtuales presentan modalidades cada vez más diversas y que los intentos de engaño suelen adaptarse rápidamente a los hábitos digitales de los usuarios.

En ese sentido, el organismo reiteró que nunca se comunica directamente con clientes bancarios para solicitar información personal o bancaria, independientemente del canal utilizado.

La autoridad monetaria volvió a aclarar que no ofrece servicios bancarios ni financieros al público general y que tampoco interviene en la gestión de préstamos, promociones o beneficios para personas físicas. Según explicó, cualquier contacto que invoque al Banco Central como oferente de créditos o gestor de trámites financieros constituye una maniobra fraudulenta.

El BCRA también advirtió que los estafadores suelen utilizar perfiles, direcciones de correo o números telefónicos que imitan la identidad visual y las denominaciones de entidades financieras, billeteras digitales u organismos públicos. En muchos casos, los mensajes incluyen enlaces que redirigen a sitios falsos diseñados para obtener claves, contraseñas o códigos de verificación. Por ese motivo, el organismo recomendó no abrir enlaces enviados por aplicaciones de mensajería, incluso cuando aparentan provenir de fuentes confiables.

El BCRA recomienda no conectarse a redes wifi públicas para ingresas a las plataformas bancarias

Otro de los mecanismos habituales detectados es el envío de mensajes que alertan sobre supuestos errores en transferencias, bloqueos de cuentas o movimientos irregulares. Frente a estas situaciones, el Banco Central indicó que no se debe responder ni brindar información y que es necesario comunicarse directamente con el banco por los canales oficiales para verificar la situación.

“Ante llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos ofreciendo algún servicio financiero, no respondas de inmediato y verificá su autenticidad por los canales oficiales”, remarcó el BCRA.

La entidad también recomendó no operar con cajeros automáticos, aplicaciones bancarias o plataformas de home banking mientras se mantiene una comunicación con un supuesto representante del banco. Según explicó, esa modalidad es utilizada para inducir a las víctimas a realizar operaciones que facilitan el fraude.

Como parte de las medidas de prevención, el Banco Central aconsejó activar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones disponibles, utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia, y evitar guardarlas en navegadores. También sugirió no utilizar redes públicas para operar con servicios financieros y desactivar conexiones automáticas como bluetooth, wifi o NFC, para impedir accesos no autorizados.

Finalmente, el organismo reiteró que ante la detección de un fraude virtual o intento de engaño es fundamental actuar con rapidez, comunicarse de inmediato con la entidad financiera correspondiente y realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Según indicó, estas acciones permiten mitigar el impacto del fraude y contribuir a la investigación de este tipo de delitos, que continúan en aumento en el entorno digital.

