Sigue firme la demanda de inversores extranjeros por riesgo argentino, pero el Gobierno aún no logra capitalizarlo

Los bonos soberanos todavía no logran converger a las tasas de la deuda corporativa.

La colocación de bonos en dólares que finalizó ayer Telecom Argentina dejó bien en claro el interés que existe en los inversores extranjeros por incorporar riesgo argentino. La empresa captó USD 600 millones a un plazo de diez años, pero tuvo ofertas por más de USD 2.400 millones.

La tasa es el otro dato relevante, ya que se colocó al 8,6% anual. La colocación, que fue la primera del 2026 para una empresa argentina en el exterior, volvió a demostrar que los inversores están dispuestos a comprar activos argentinos con tasas de un dígito en dólares.

Algunos emisores incluso consiguieron en los últimos meses financiarse en el exterior a tasas que perforaron el 8% anual, como Pan American Energy o Vista, mientras que YPF y algunos bancos lo hicieron apenas por encima del 8%.

Sin embargo, este interés que generan las emisiones corporativas o incluso de emisores subsoberanos, como la ciudad de Buenos Aires o Santa Fe, todavía no puede ser capitalizado por el Gobierno.

Los bonos argentinos arrancaron el año sin mayores modificaciones y el riesgo país se mantiene por encima de los 550 puntos básicos. Hace más de un año que llega a ese nivel pero no lograr atravesarlo.

Esto significa que si el Gobierno quisiera realizar una colocación internacional debería pagar tasas claramente por encima del 10% anual en dólares.

En el mercado son cada vez más los que vaticinan que los rendimientos de los bonos corporativos y de la deuda emitida por el Estado nacional deberían converger con cierta rapidez. En otras palabras, sostienen que los bonos argentinos deberían bajar su rendimiento hasta niveles del 8% anual sin gran esfuerzo.

El pago de capital e intereses del último viernes por un total de USD 4.200 millones no generó mayor impacto en la cotización de los bonos dolarizados, lo que marca que no hubo mayor reinversión del dinero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende reducir la "dependencia" con Wall Street. REUTERS/Agustin Marcarian

El equipo económico busca mantenerse desinteresado respecto a la posibilidad de colocar deuda en el exterior. A tal punto que Luis “Toto” Caputo declaró que quieren reducir la dependencia de Wall Street.

Incluso ya se está pensando en que el pago de deuda de julio por un monto similar al de la semana pasada, también se pueda llevar adelante sin necesidad de colocar bonos en el mercado internacional.

El ministro de Economía ya demostró que maneja distintas opciones de financiamiento. Desde recibir un “repo” de bancos internacionales (contra garantía de bonos) hasta comprar dólares en el mercado a través del Tesoro y colocar bonos en el mercado local.

Los funcionarios entienden que la baja del riesgo país y el regreso a los mercados internacionales terminará sucediendo, pero es preferible no apurar los tiempos.

Por lo pronto, la gran demanda excedente de la colocación de Telecom (superó 3,3 veces lo que tomó la empresa) demuestra que el apetito por Argentina no solo se mantiene sino que va en crecimiento.

Por otra parte, los funcionarios entienden que reducir la dependencia de las emisiones internacionales también será útil para que la cotización de los bonos siga mejorando.

El contexto internacional, por otra parte, luce favorable para que los rendimientos de Argentina bajen un par de escalones en no mucho tiempo. Se esperan nuevos recortes de tasa por parte de la Reserva Federal en los próximos meses, lo que obliga a buscar activos más riesgosos para obtener rentabilidad.

De hecho, el riesgo país de la mayoría de los mercados latinoamericanos tuvo una caída significativa a lo largo de 2025. En el caso de Argentina, quedó prácticamente en el mismo lugar, luego de una fuerte suba en medio de la previa de las elecciones legislativas para luego regresar a niveles cercanos a los 550 puntos.