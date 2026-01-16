Nueva colocación de Banco Macro: la entidad obtuvo USD 400 millones con una Obligación Negociable

Banco Macro realizó otra emisión internacional

Banco Macro cerró una nueva colocación en el mercado internacional de capitales al conseguir USD 400 millones mediante la emisión de una nueva Obligación Negociable (ON) con vencimiento a cinco años.

En junio del año pasado, la entidad financiera que preside Jorge Brito, el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país, había realizado una operación similar que marcó su regreso a los mercados externos con deuda a mediano plazo, luego de más de diez años sin emitir en esta plaza.

En ese momento, el banco detalló que la emisión se inscribía en una estrategia financiera más amplia, orientada a diversificar fuentes de fondeo y capitalizar el momento del mercado. La sólida posición patrimonial del banco y su trayectoria como una de las entidades privadas más grandes del país contribuyeron al atractivo del instrumento entre los inversores institucionales.

ON 2026

Como se detalló, esta ON 2026 de Macro es clase “H” a 5 años de plazo a una tasa del 8 por ciento, por un monto que asciende a los 400 millones de dólares.

“La transacción generó una fuerte tracción en el mercado, alcanzando un libro de casi 3 veces sobresuscripto, por USD 1.150 millones. Se emitieron en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a mediano plazo por un valor nominal de 1.500 millones de dólares”, destacó el banco.

Los colocadores internacionales de la ON fueron Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC y Latin Securities S.A. Agente de Valores. A nivel local los agentes fueron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.

“La emisión confirma el continuo interés del mercado local e internacional por créditos corporativos argentinos, y la confianza de inversores en Banco Macro", describió la empresa que cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención.

Jorge Brito, presidente del Banco Macro

Esta operación se da en un contexto en el que las empresas argentinas emitieron deuda en los mercados internacionales por más de USD 7.000 millones tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, contribuyendo a la estabilidad cambiaria local al ingresar parte de esas divisas.

El descenso del riesgo país que siguió al resultado electoral favorable para el gobierno de Javier Milei facilitó nuevas emisiones de títulos, permitiendo a compañías y gobiernos provinciales acceder a mejores condiciones financieras.

Entre las firmas que realizaron colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) se encuentran YPF, Pampa Energía, Telecom, Banco Galicia, Vista Energy y Edenor, con montos entre USD 2 millones y USD 750 millones y tasas anuales que oscilaron entre 7,62% y 10,37%. Las primeras colocaciones se concretaron en los últimos días de octubre, mientras que la reducción de la prima de riesgo impulsó una mayor actividad en noviembre, diciembre y parte de enero.

La última operación destacada fue liderada por Telecom, que consiguió USD 600 millones a una tasa de 8,5% y con un plazo de 9,5 años.

Según estimaciones privadas, durante el undécimo mes del año pasado se registró el mayor volumen de emisiones primarias de ON de la última década, lo que refleja la reapertura del crédito corporativo y la participación del Tesoro, aunque sin absorber por completo la demanda del mercado.