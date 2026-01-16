Economía anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Luis Caputo informó que el superávit financiero de 2025 alcanzó el 0,2% del PIB nacional (Adrián Escandar)

El Gobierno nacional informó que 2025 concluyó con superávit fiscal, tanto en el resultado primario como en el financiero. De acuerdo con los datos oficiales, el saldo primario alcanzó los $11.769.219 millones, equivalentes a 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el superávit financiero ascendió a $1.453.819 millones, cerca de 0,2% del PIB. El anuncio se realizó el viernes y destacó la continuidad de resultados positivos por segundo año consecutivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que este desempeño marca la primera vez desde 2008 que la Argentina obtiene dos años sucesivos de superávit financiero base caja. También subrayó que, desde el inicio de la serie histórica en 1993, no se había logrado este resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional. Caputo expresó a través de redes sociales que “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico desde el primer mes de gestión, y que se encuentra cristalizado en el Presupuesto 2026”.

Durante diciembre de 2025, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones, en línea con la estacionalidad del gasto primario en ese mes. El saldo anual, no obstante, resultó positivo tanto en el resultado primario como en el financiero.

El informe oficial precisó que el gasto primario en 2025 fue 27% inferior al de 2023 en términos reales. Esta caída en el gasto se llevó adelante, según el ministro, protegiendo los programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables. En ese sentido, el gasto social en Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar aumentó 43% en términos reales al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2023. Este incremento permitió que la cobertura de la canasta básica alimentaria pasara del 55% en diciembre de 2023 a un 92% en diciembre de 2025.

El comunicado remarcó que el superávit fiscal se consiguió tras una reducción de impuestos que sumó más de 2,5% del PIB desde 2024. Entre las medidas adoptadas se incluyó la eliminación del Impuesto PAIS, la baja o eliminación de derechos de exportación e importación en numerosas posiciones arancelarias, la disminución de impuestos internos y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.

Durante diciembre de 2025, el Gobierno aplicó una nueva rebaja de derechos de exportación: dos puntos porcentuales para los complejos de soja, trigo y cebada, y un punto porcentual para los complejos de maíz, sorgo y girasol. Estas acciones formaron parte de la estrategia para fortalecer el sector privado, según el mensaje difundido por Caputo.

El orden en las cuentas públicas y el crecimiento económico permitieron continuar devolviendo recursos al sector privado mediante la reducción impositiva. Según lo comunicado, desde 2024 la reducción de impuestos ya acumuló más de 2,5% del PIB. El ministro sostuvo que “esta reducción se alcanzó protegiendo el gasto en programas sociales sin intermediarios destinados a los sectores más vulnerables”.

El balance financiero positivo y las modificaciones en la estructura impositiva se produjeron en simultáneo con el cumplimiento de los pagos de deuda del Sector Público Nacional. De acuerdo con Caputo, el Gobierno consiguió estos resultados “cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública”, lo que representó un hecho inédito desde el inicio de la serie en 1993.

La gestión de las cuentas públicas en 2025 se caracterizó por una baja significativa del gasto, acompañada por una reorientación del gasto social hacia programas directos. El aumento del gasto en AUH y Tarjeta Alimentar, según los datos oficiales, contribuyó a mejorar la cobertura de la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables.

El Presupuesto 2026, según lo expresado por el ministro, cristaliza el ancla fiscal como eje del programa económico nacional. El Gobierno planteó que el orden fiscal y el crecimiento económico permitirán continuar con la política de reducción de impuestos en beneficio del sector privado.