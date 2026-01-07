Economía

El Banco Nación anunció créditos y medidas de apoyo para productores perjudicados por los incendios de La Pampa y la Patagonia

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, dijo el principal banco público

Se perdieron más de 2.000 hectáreas de vegetación nativa y bosques implantados

“Ante las graves consecuencias económicas provocadas por los incendios registrados durante diciembre de 2025 y el corriente mes, el Banco Nación dispuso un conjunto de medidas de asistencia financiera destinadas a acompañar a los productores agropecuarios Mipymes afectados por esta emergencia”, destacó esta tarde el banco público.

Según se destacó, los anuncios alcanzarán a productores de La Pampa y de las provincias de la región patagónica que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios ocurridos en el período mencionado.

Las nueva ayuda fue anunciada por el BNA

“Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes”, se explicó.

La línea de crédito destinada al otorgamiento de renovaciones y prórrogas, inversiones y capital de trabajo, para clientes Mipymes bajo cualquier forma societaria o unipersonal.

Este es el detalle de la línea

Monto Máximo:

  • Para prórrogas o renovaciones: según las obligaciones contraídas
  • Para Capital de trabajo o Inversión no podrá superar los $100 millones por usuario, con un tope máximo para Capital de Trabajo de $50 millones.

Tasa de interés:

  • Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada en origen.
  • Inversiones: se aplicará una Tasa Fija 30% TNA para los primeros tres años, luego Tamar +4 puntos porcentuales anuales; ó podrá optarse por una Tasa Fija 35% TNA.
  • Capital de Trabajo: Tamar +4 puntos porcentuales anuales; o bajo la modalidad de 38% TNA Fija.
  • Plazo:
  • Para el otorgamiento de renovaciones y prórrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días, a contar del primer vencimiento no cancelado.
  • Para inversiones hasta 60 meses.
  • Para Capital de Trabajo hasta 36 meses.

Período de gracia

  • Únicamente para el Capital, hasta 12 meses. En caso de que el plazo sea menor a 36 meses, el será de hasta 6 meses.
  • Cancelación mensual, trimestral o semestral de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.

“Con este esquema integral de apoyo, la entidad respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas”, dijeron desde el Banco Nación.

La situación en el sur

El incendio que afecta al norte de Chubut arrasa a más de 2.000 hectáreas de vegetación nativa y bosques implantados. La emergencia, alimentada por condiciones climáticas adversas y la insuficiencia de recursos, ha motivado la presentación de un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en varias provincias patagónicas, y ha enmarcado nuevas críticas al Gobierno nacional por el recorte del 69% del presupuesto destinado al Programa de Manejo del Fuego, según informó el senador Martín Soria en su cuenta de X.

En el extremo norte de la provincia, más de 200 brigadistas y combatientes intentan contener el fuego por tierra, con el apoyo de seis aeronaves y aproximadamente un centenar de trabajadores abocados a tareas logísticas. Los equipos de emergencia se concentran en proteger estructuras edilicias para evitar un desastre aún mayor, mientras la amenaza avanza sobre las localidades de Puerto Patriada y Epuyén, que circundan el lago homónimo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, su presidenta Sofía Cerela describió: “El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos”.

En este escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajó a Esquel para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, en una cita originalmente dedicada a la reforma laboral, pero que podría verse dominada por la urgencia del incendio en el temario. Torres, por su parte, reafirmó que la prioridad absoluta es controlar el fuego y proteger la seguridad de la población local y los turistas, y señaló el trabajo conjunto entre fuerzas provinciales, nacionales y de otras jurisdicciones. “No hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”, puntualizó.

La provincia anunció que ofrece $50 millones de recompensa a quienes den información precisa sobre los responsables de los incendios.

