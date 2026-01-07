Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa a quienes den información precisa sobre los responsables de los incendios en Chubut

Ignacio Torres brindó una conferencia de prensa en El Hoyo junto a Diego Santilli

La provincia de Chubut atraviesa una emergencia ambiental tras el avance de los incendios en la región cordillerana, con más de 2.000 hectáreas afectadas y un operativo que involucra a centenares de brigadistas y recursos de todo el país. En este contexto, las autoridades buscan respuestas urgentes para frenar la devastación y dar con los responsables de los focos intencionales que pusieron en riesgo a pobladores y turistas. El impacto sobre la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces mantiene en alerta a las comunidades y ha forzado la activación de medidas extraordinarias.

En ese contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este miércoles desde El Hoyo, junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el fiscal Carlos Díaz Mayer que el gobierno provincial ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información precisa que permita identificar y detener a los autores de los incendios, en particular del foco que sigue activo en la zona de Puerto Patriada. Según reportó El Chubut, la medida apunta a incentivar la colaboración ciudadana y acelerar la investigación judicial, frente a la confirmación de que al menos dos de los recientes siniestros fueron provocados de manera intencional.

Durante la conferencia de prensa, Torres detalló el plan de acción dispuesto por el Ejecutivo, que incluye la articulación entre fuerzas federales y provinciales, y remarcó que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y asegurar que los responsables enfrenten a la justicia. “Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos precisos y contundentes que permitan identificar y capturar a los responsables de este último foco ígneo”, anticipó el mandatario, en declaraciones recogidas por El Diario. El gobernador subrayó que la información puede suministrarse en la comisaría más cercana, para ser derivada de manera inmediata a la Fiscalía y la Procuración, y trabajar de forma conjunta con las fuerzas federales.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que tanto el incendio desatado y ya controlado en Cholila como el foco aún activo en Puerto Patriada fueron originados de manera intencional. En ese marco, Torres consideró necesario tomar medidas ejemplificadoras y advirtió: “No podemos dejar que ganen los violentos”. Además, aseguró que seguirá de cerca la investigación y hará todo lo posible para que la condena sea la que corresponde, dado que “esto no es una contravención, sino que se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de todos los pobladores”.

El despliegue en la zona de Puerto Patriada involucra a unas 300 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, maquinaria pesada, unidades móviles y seis medios aéreos, que trabajan intensamente para contener el avance del fuego. El gobernador informó que ya fueron ubicadas las familias cuyas viviendas resultaron alcanzadas por las llamas y señaló que el Ministerio de Desarrollo Humano asiste tanto a los damnificados como a los productores afectados. “No hay viviendas comprometidas en Epuyén, pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva”, precisó Torres, según recogió El Chubut.

Torres y Santilli recorrieron algunas de las zonas afectadas por el fuego

La emergencia motivó la gestión de medidas de alivio financiero ante el Banco del Chubut, como la suspensión del cobro de tarjetas y la implementación de herramientas para productores y prestadores turísticos locales. También se incorporó un avión hidrante de gran porte, el más importante del país, para reforzar la acción de los seis aviones hidrantes y un helicóptero que ya operan en la zona. El mandatario destacó el trabajo coordinado con las provincias de Río Negro y Neuquén, tanto en los operativos de combate como en la investigación judicial. “Son los mismos violentos, hay una conexión en cuanto a la modalidad de estos delitos y obviamente el fuego no distingue jurisdicción”, sostuvo.

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, subrayó ante los medios que la situación reviste una gravedad absoluta y celebró la decisión de avanzar con la búsqueda de los responsables. “Debe haber tolerancia cero para estos criminales en todas sus dimensiones, que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos”, afirmó el funcionario, de acuerdo a lo informado por El Diario.

El fiscal Carlos Díaz Mayer detalló la intervención de expertos de siniestros de la Policía Federal y de la brigada de investigaciones de la Policía del Chubut, así como la designación de peritos en la jurisdicción. “Estaría más o menos identificado el sitio donde se habría iniciado el fuego, estamos trabajando para descubrir el origen y quiénes lo provocaron”, explicó el fiscal en diálogo con El Chubut. Agregó que en el caso de Puerto Patriada el fuego se inició con un acelerante, lo que confirma la intencionalidad.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó sobre el trabajo conjunto entre brigadas provinciales, topadoras municipales y camiones cisternas en Rincón de Lobos, con el apoyo de personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). En ese sector, más de 80 brigadistas combaten el avance de las llamas, que ya descendieron a la zona del desemboque.

El fuego ya consumió más de 2000 hectáreas (Foto: Reuters/Maxi Jonas)

Salamín aclaró que las diez viviendas afectadas corresponden al primer día del incendio y que no hubo más damnificados desde entonces. Hasta el momento, la superficie totalizada por el fuego asciende a 2.000 hectáreas.

Durante la jornada del martes, los equipos de emergencia se abocaron a resguardar viviendas y controlar los focos activos cercanos a estructuras, coordinando evacuaciones preventivas en colaboración con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Protección Civil Municipal de Epuyén. Los medios aéreos operan bajo requerimiento del personal en tierra, mientras que la maquinaria abre fajas y ensancha caminos para facilitar el acceso y el combate. El operativo integra recursos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de la cordillera, Parque Nacional Lago Puelo, y diversas agencias provinciales y nacionales.

El despliegue incluye camionetas, motocicletas, autobombas, camiones cisterna, ambulancias, retroexcavadoras, topadoras, embarcaciones y medios aéreos, entre otros recursos logísticos. A esto se suma la colaboración de instituciones como la Agencia Provincial de Seguridad Vial, municipios, Policía del Chubut, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, Dirección de Pesca Continental, Ejército y Gendarmería Nacional Argentina.

En el Parque Nacional Los Alerces, el Gobierno provincial implementó un operativo especial para proteger a pobladores, visitantes e infraestructura, en coordinación con organismos nacionales, provinciales y locales. Como precaución, se dispuso el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, ante el avance del fuego y la reducción de visibilidad. Más de 50 personas trabajan en el parque, apoyadas por tres medios aéreos, mientras que desde el mediodía del martes se evacuó preventivamente a senderistas y acampantes en áreas de posible riesgo, priorizando la seguridad de quienes transitan la zona.

Por otro lado, Salamín anunció que la edición número 38 de la tradicional Fiesta Nacional de la Fruta Fina en El Hoyo se convertirá en un Festival Solidario.

Tras haber sido reprogramada, se desarrollará entre el jueves 29 y el viernes 30 de enero, destinando lo que se recaude a acompañar y paliar la situación de los vecinos afectados por el siniestro.

Ya confirmaron sus presencias La Banda de Carlitos y la cantante Eugenia Quevedo.