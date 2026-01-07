ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 1

ANSES publicó el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 1, incluyendo fechas y montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de enero 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 1 (uno). El esquema contempla fechas y montos actualizados para cada prestación, ajustados automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Las personas con DNI finalizado en 1 (uno) cobrarán el 12 de enero. El haber mínimo para enero es de $349.303,33 según la actualización mensual, al que se suma un bono extraordinario de $70.000. El monto total a percibir será de $419.303,33.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben montos superiores al mínimo y tienen DNI terminado en 1 (uno) cobrarán el 23 de enero. El haber máximo mensual fijado para enero es de $2.350.453,71. El bono extraordinario solo se asigna a quienes no superan el tope establecido.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Para los titulares de la AUH cuyo DNI termina en uno, el cobro será el 12 de enero. En enero, el monto es de $125.529,58 por hijo y $408.697,46 en caso de hijo con discapacidad.

Asignación por Embarazo

El pago de la asignación para quienes tienen DNI terminado en 1 (uno) será el 13 de enero. El valor para enero 2026 es de $118.454,32 por embarazo. ANSES abona mensualmente el 80% ($94.763,46) y retiene el 20% restante hasta la presentación de la libreta exigida para el cobro total.

Asignación por Prenatal y Prestación por Maternidad

Los titulares de asignación por prenatal o prestación por maternidad con DNI finalizado en 1 (uno) cobrarán el 14 de enero. El monto vigente se ajusta cada mes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la normativa oficial.

Pensiones No Contributivas

Las pensiones no contributivas para titulares con DNI finalizado en 1 (uno) se pagarán el 9 de enero. El monto base de enero es de $244.523,04, al que se suma un bono extraordinario de $70.000. El importe total asciende a $314.523,04.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Quienes perciben la PUAM y tienen DNI terminado en 1 (uno) también cobrarán el 9 de enero, junto con las pensiones no contributivas. El monto base es de $279.443,60, más el bono extraordinario, lo que eleva el total a $349.443,60.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento estarán habilitadas para el cobro entre el 12 de enero y el 12 de febrero para todos los beneficiarios, independientemente de la terminación del DNI. Los valores se fijan según la prestación y se ajustan por movilidad mensual.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Las asignaciones familiares correspondientes a pensiones no contributivas se podrán cobrar entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del DNI. Los montos vigentes se actualizan según la normativa en curso para cada periodo.

Desempleo (Plan 1 y Plan 2)

Para titulares de desempleo Plan 1 con DNI terminado en 1 (uno), el cobro será el 22 de enero. En el caso de quienes reciben desempleo Plan 2, los pagos se realizarán entre el 6 y el 12 de enero, para todas las terminaciones de DNI. El monto a percibir dependerá de la actualización mensual determinada por ANSES.

Todas las prestaciones y asignaciones sociales reciben incrementos conforme al mecanismo de movilidad mensual, que ajusta los valores según la variación oficial de precios, para adecuar los ingresos de los beneficiarios a la situación económica vigente.