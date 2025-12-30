Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre

El dólar al público se mantiene negociado a $1.475 para la venta en el Banco Nación, prácticamente sin variantes desde el miércoles 17 de diciembre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se paga a 1.477,22 pesos.
Se acerca fin de año y la demanda de dólares se reactivó en el mercado formal, con un muy importante volumen de negocios y activa demanda privada, que presionó a la suba del dólar mayorista. El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos o 0,3% este lunes, a $1.457 para la venta, el precio más alto desde el 3 de noviembre, De todas maneras, en diciembre el mayorista mantiene una suba marginal de 5,50 pesos o 0,4%.
Podría haber sido una mejor rueda para las acciones y los bonos, pero el mercado quedó atrapado en un “fuego cruzado” por la suba de tasas por la elevada demanda de dinero que hizo que las cauciones a un día cerraran a 120% anual; la mala performance de Wall Street; y el derrumbe del oro en 4,4% que golpeó a las reservas internacionales.
El recorrido de las variables clave —dólar, inflación, reservas, riesgo país y tasas en pesos— reflejó tensiones propias y externas, así como el impacto de la política monetaria y cambiaria sobre la vida cotidiana y las estrategias de inversión. Los testimonios de analistas y la información oficial permiten trazar un panorama donde conviven oportunidades selectivas y rezagos estructurales.
las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 1.718 millones (-3,9%), a USD 41.892 millones.
Fuentes de la entidad preciaron a Infobae que la caída se debió a una disminución de la cotización de activos que impactó en más de USD 200 millones, justificado principalmente por en descenso de 4,4% en la cotización del oro, mientras que más de USD 1.200 millones se explicaron por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes, que retiran dólares depositados en cuentas del BCRA -y por lo tanto, salen de la contabilidad de reservas-, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades. Como es habitual, esos dólares reingresarán a cuenta del Central con el inicio del nuevo mes, a partir del viernes 2 de enero.