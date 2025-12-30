Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 30 de diciembre

El dólar minorista continúa a $1.475 en el Banco Nación, mientras que el blue alcanza los $1.540, el precio más alto desde el 22 de octubre

Guardar
13:17 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantiene negociado a $1.475 para la venta en el Banco Nación, prácticamente sin variantes desde el miércoles 17 de diciembre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se paga a 1.477,22 pesos.

13:17 hsHoy

El dólar tocó su valor más alto en dos meses por un fuerte incremento de la demanda

El tipo de cambio oficial subió a $1.457, con más de USD 900 millones negociados en el mercado. La divisa minorista siguió a $1.475 en el Banco Nación por séptimo día seguido

A partir de enero el
A partir de enero el esquema de bandas cambiarias evolucionará en base a la inflación.

Se acerca fin de año y la demanda de dólares se reactivó en el mercado formal, con un muy importante volumen de negocios y activa demanda privada, que presionó a la suba del dólar mayorista. El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos o 0,3% este lunes, a $1.457 para la venta, el precio más alto desde el 3 de noviembre, De todas maneras, en diciembre el mayorista mantiene una suba marginal de 5,50 pesos o 0,4%.

Leer la nota completa
13:17 hsHoy

El mercado quedó atrapado en un “fuego cruzado” y la demanda de dólares volvió al centro de la escena

La baja del oro, la suba de tasas y una floja performance en Wall Street impactaron en los activos argentinos. Por qué cayeron las reservas y cómo se presenta el escenario para la última rueda del año

Una conjunción de malas noticias
Una conjunción de malas noticias impactó al mercado en la antesala del fin de 2025. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Podría haber sido una mejor rueda para las acciones y los bonos, pero el mercado quedó atrapado en un “fuego cruzado” por la suba de tasas por la elevada demanda de dinero que hizo que las cauciones a un día cerraran a 120% anual; la mala performance de Wall Street; y el derrumbe del oro en 4,4% que golpeó a las reservas internacionales.

Leer la nota completa
13:16 hsHoy

Dólar, inflación, reservas, tasas y riesgo país: lo que deja el 2025 en cinco variables clave

La economía argentina cerró 2025 con avances parciales y contrastes en sus principales indicadores financieros, en un contexto de volatilidad y redefinición de prioridades. La acumulación de reservas aparece como la gran deuda

El recorrido de las variables clave —dólar, inflación, reservas, riesgo país y tasas en pesos— reflejó tensiones propias y externas, así como el impacto de la política monetaria y cambiaria sobre la vida cotidiana y las estrategias de inversión. Los testimonios de analistas y la información oficial permiten trazar un panorama donde conviven oportunidades selectivas y rezagos estructurales.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Las reservas cayeron más de USD 1.700 millones

las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 1.718 millones (-3,9%), a USD 41.892 millones.

Fuentes de la entidad preciaron a Infobae que la caída se debió a una disminución de la cotización de activos que impactó en más de USD 200 millones, justificado principalmente por en descenso de 4,4% en la cotización del oro, mientras que más de USD 1.200 millones se explicaron por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes, que retiran dólares depositados en cuentas del BCRA -y por lo tanto, salen de la contabilidad de reservas-, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades. Como es habitual, esos dólares reingresarán a cuenta del Central con el inicio del nuevo mes, a partir del viernes 2 de enero.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Autos 0 km: el mercado cierra el 2025 con menos ventas de las previstas, pero será uno de los mejores 10 años del siglo

A última hora de este martes se confirmará el número final del año, que todavía se está lejos de las cifras de 2013 y 2017. Cuántos vehículos habría que vender para alcanzar esos resultados históricos

Autos 0 km: el mercado

La tarifa de AYSA aumentará un 4% mensual entre enero y abril de 2026: cuál será la factura promedio

La empresa acumuló un atraso tarifario de 21% a lo largo de 2025 que se recuperará en el primer cuatrimestre del año próximo. Permanecerán los descuentos para zonales bajos y el programa de Tarifa Social

La tarifa de AYSA aumentará

Crece el debate por la medición de pobreza del Indec: a cuánto llega según cálculos alternativos y por qué la discuten

Especialistas advierten que hay una sobreestimación de la baja de la pobreza registrada por el instituto de estadísticas oficial

Crece el debate por la

Inflación sin freno, protestas y cambio de funcionarios: el régimen de Irán enfrenta una complicada crisis económica

El presidente Masud Pezeshkian instó a sus funcionarios a escuchar a los comerciantes que protestaron durante dos jornadas en Teherán. Abdolnasser Hemmati asumirá el miércoles en el Banco Central en medio de una caída histórica del rial

Inflación sin freno, protestas y

¿La Argentina es cara o barata?: cuánto cuesta comprar los mismos productos en comparación con otros 9 países

Un informe privado contrastó los precios argentinos de alimentos, bienes durables e indumentaria, entre otros, con los de naciones americanas, europeas y orientales. En qué categorías los artículos locales son más y menos onerosos

¿La Argentina es cara o

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todos los rumores sobre el

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

PlayStation Plus tendrá un cambio en enero de 2026 y los jugadores de PS4 serán los afectados

6 claves que recomiendan los expertos en fitness para lograr una rutina de ejercicio sostenible

El impactante incendio de una combi de la Policía Bonaerense en la autopista Riccheri

Autos 0 km: el mercado cierra el 2025 con menos ventas de las previstas, pero será uno de los mejores 10 años del siglo

INFOBAE AMÉRICA

Los estudiantes universitarios se suman

Los estudiantes universitarios se suman a las protestas contra la crisis económica en Irán: “Muerte al dictador”

¿Qué pasó con Tylor Chase durante su retención médica? Esto dijo Shaun Weiss, el actor que intentó ayudarlo

Las estatinas no solo protegen contra el colesterol: prueban su efecto en personas con diabetes tipo 2

Rusia puso en servicio activo los misiles Oreshnik con capacidad nuclear: Putin los desplegó en Bielorrusia

Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

DEPORTES

Crece la expectativa en la

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

El futbolista que retornó a River Plate tras un préstamo y Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para la pretemporada

Los dos centrodelanteros que tiene en carpeta Boca Juniors en este mercado de pases

Ganó por KO como visitante y se desató una salvaje batalla campal en el ring: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”