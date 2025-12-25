Economía

Chubut reclamará ante la Corte Suprema por los $51.000 millones que le debe la Nación

El gobernador Ignacio Torres planea recurrir al máximo tribunal para que se cancele una deuda en favor de la caja jubilatoria provincial que se debería haber pagado en 2017

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar una deuda de 51.000 millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con la caja previsional provincial. La presentación se realizará el lunes a través de la Fiscalía de Estado de Chubut, según detalló el mandatario.

La medida se da luego de que el gobierno provincial debiera recurrir a la emisión de letras por cerca de 60.000 millones de pesos para garantizar el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, el cual se abonó este miércoles 24, según informó el diario Río Negro. El atraso en la liquidación del beneficio generó manifestaciones en distintas dependencias estatales.

Torres explicó que “estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017. Por eso y ante los reiterados incumplimientos realizaremos la presentación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Fiscalía de Estado del Chubut”.

Torres explicó que "estamos reclamando la deuda que la Nación tiene con nuestros jubilados y que debería haber subsanado desde el año 2017.

El gobernador remarcó que la gestión actual viene realizando el reclamo desde el inicio del mandato: “Desde que asumimos nuestra gestión de gobierno venimos reclamando por esta situación. Para que se entienda: a nuestros contribuyentes, que tienen en Chubut su propia caja previsional y siguen aportando, la Nación les debe nada más y nada menos que más de 51.000 millones de pesos”.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo provincial, el déficit de la caja previsional está estimado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). “Avanzamos en la presentación ante el incumplimiento de los pagos que en su momento habíamos acordado”, señaló Torres.

La decisión del gobierno de Chubut de recurrir al máximo tribunal nacional ocurre en un contexto de tensión financiera y busca asegurar fondos para cubrir los compromisos previsionales de la provincia.

Vale recordar que en septiembre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con Torres, en la que se firmaron convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con Torres en septiembre pasado

Durante el encuentro, se acordó la compensación de deudas que Chubut mantenía con el Estado Nacional por 100.000 millones de pesos. Además, el convenio establece que la provincia asumirá la responsabilidad de cuatro rutas nacionales como parte de la compensación.

“El Ministerio de Economía de la Nación continúa trabajando con las provincias en el marco del Régimen con el objetivo de buscar soluciones conjuntas a las deudas y acreencias recíprocas, protegiendo fundamentalmente el equilibrio fiscal”, comunicó el Palacio de Hacienda en aquel entonces.

Pero Chubut no es la única jurisdicción que atraviesa un conflicto por fondos similar con el Gobierno nacional: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo ayer que la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires supera los 5.000 millones de dólares.

Según precisó, ese monto equivale al costo de construir tres líneas de subte. Macri señaló que el diálogo con el gobierno nacional continúa abierto, aunque advirtió que la Ciudad evalúa volver a recurrir a la Corte Suprema si no se resuelve el pago de los fondos adeudados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“La ciudad tiene derecho a esos recursos, no hay ninguna duda, lo ha dicho hasta la Corte Suprema, y hay una cautelar que indica que hay que empezar a pagar”, dijo el mandatario.

Macri recordó que en el pasado se firmó un acta de acuerdo con el gobierno nacional, aceptando una modalidad de pago alternativa propuesta por la Nación.

“De junio a mayo de este año, se cumplió bien, en mayo volvieron parte de los atrasos. Trabajamos y hablamos entre nosotros con Caputo. ¿Encontramos una solución? Todavía no. Es necesario encontrarla, no hay ninguna duda, porque es plata de los porteños”, subrayó el jefe de Gobierno.

La Ciudad mantiene conversaciones dos o tres veces por semana con funcionarios nacionales, con el objetivo de lograr un acuerdo fuera del ámbito judicial. “La voluntad debo decir que está”, afirmó Macri, aunque advirtió: “Como pasa siempre, los recursos para el Gobierno nacional son escasos”.

