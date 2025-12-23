Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 23 de diciembre

El dólar minorista es ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación. El blue superó los 1.500 pesos

13:09 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó el lunes en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.

13:08 hsHoy

Nuevas bandas cambiarias: el mercado ya asumió que la inflación de 2026 va a ser más alta de lo esperado

Los inversores rotaron sus carteras hacia títulos indexados tras las recientes definiciones oficiales sobre el esquema del dólar. A grandes rasgos, dan por hechos cinco puntos más de inflación en 2026

Luego de que el Gobierno introdujera modificaciones en el esquema cambiario, las variables del mercado no tardaron en reaccionar y dar su veredicto sobre cuál es el nuevo panorama de corto plazo. Los inversores locales recibieron las nuevas definiciones con una rotación masiva hacia los bonos CER —títulos de deuda pública que ajustan su capital según la evolución de la inflación—. Este movimiento confirmó que el mercado un ritmo de incremento de precios superior al que proyectaban antes del anuncio.

13:07 hsHoy

El campo vuelve a aportar dólares y ayuda a Caputo: aumentaron las ventas de trigo y maíz, pero la soja no despega

Tras la entrada en vigencia de la baja de los derechos de exportaciones, hubo un aumento en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los últimos días. Los factores que afectan a la soja

Tras la baja de las retenciones, se reactiva la exportación de algunos cultivos. REUTERS/Matias Baglietto

Luego de que se oficializara la baja de las retenciones a los principales cultivos, una parte del campo comenzó a liquidar y, en consecuencia, podría ayudar al ministro de Economía, Luis Caputo. La semana pasada hubo un boom de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), que contribuirán a la oferta de dólares en un mes complicado, donde la demanda de las personas por la divisa norteamericana suele aumentar por el turismo fuera del país.

13:07 hsHoy

Jornada financiera: se afianzaron los bonos y crecieron las reservas gracias al oro récord

En una sesión con escasas variantes, los títulos públicos en dólares ganaron 0,4%. El S&P Merval cedió 0,1% y el dólar terminó por cuarto día a $1.475 en el Banco Nación

Los activos argentinos operaron con escasas variantes en la plaza local y el exterior.

La rueda financiera de este lunes transitó con escasas variantes y todo parece indicar que la irrupción de nuevos fundamentos para aportarle dinámica al mercado no asomará hasta iniciado el 2026.

13:06 hsHoy

El dólar cerró estable por tercera rueda consecutiva: cotizó a $1.475 en el Banco Nación

La divisa al público se mantuvo en el nivel del martes de la semana pasada, tras el anuncio de bandas cambiarias que ajustarán por inflación a partir de enero

El dólar mayorista quedó a 70 pesos o 4,8% del techo de las bandas

Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó al cierre en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta, y el tercer día seguido sin cambios, descontado el ascenso del martes de la semana pasada. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.

13:06 hsHoy

El dólar blue superó los 1.500 pesos

En el reducido mercado blue, donde las operaciones se realizan en efectivo y por montos sin registrar, el precio del dólar avanzó el lunes 20 pesos o 1,3 por ciento. Por la tarde el blue estuvo pactado a $1.510, un máximo desde el 24 de octubre, dos meses atrás.

