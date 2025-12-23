Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 23 de diciembre

Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó el lunes en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.
Luego de que el Gobierno introdujera modificaciones en el esquema cambiario, las variables del mercado no tardaron en reaccionar y dar su veredicto sobre cuál es el nuevo panorama de corto plazo. Los inversores locales recibieron las nuevas definiciones con una rotación masiva hacia los bonos CER —títulos de deuda pública que ajustan su capital según la evolución de la inflación—. Este movimiento confirmó que el mercado un ritmo de incremento de precios superior al que proyectaban antes del anuncio.
Luego de que se oficializara la baja de las retenciones a los principales cultivos, una parte del campo comenzó a liquidar y, en consecuencia, podría ayudar al ministro de Economía, Luis Caputo. La semana pasada hubo un boom de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), que contribuirán a la oferta de dólares en un mes complicado, donde la demanda de las personas por la divisa norteamericana suele aumentar por el turismo fuera del país.
La rueda financiera de este lunes transitó con escasas variantes y todo parece indicar que la irrupción de nuevos fundamentos para aportarle dinámica al mercado no asomará hasta iniciado el 2026.
Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó al cierre en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta, y el tercer día seguido sin cambios, descontado el ascenso del martes de la semana pasada. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.
En el reducido mercado blue, donde las operaciones se realizan en efectivo y por montos sin registrar, el precio del dólar avanzó el lunes 20 pesos o 1,3 por ciento. Por la tarde el blue estuvo pactado a $1.510, un máximo desde el 24 de octubre, dos meses atrás.