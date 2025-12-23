Dólares en el colchón: cuántas divisas tienen los argentinos fuera del sistema, según el Gobierno

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar se ven en esta ilustración fotográfica tomada el 13 de junio de 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En la previa del debate en el Senado del proyecto de Inocencia Fiscal, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer cuántos dólares tenían los argentinos en el colchón al cierre del tercer trimestre de 2025, a fines de septiembre, luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, cuando comenzó la cobertura extrema.

Según la serie histórica del informe de Balanza de Pagos que publicó esta tarde el Indec, “Otra inversión” suma USD 253.919 millones, una cifra superior a la que estima el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su participación en el evento de la Fundación IEB, en donde habló sobre USD 200.000 millones.

“Los dólares que los argentinos tienen en el colchón se utilicen para compras diarias” es la expectativa clave del equipo económico tras la media sanción del Senado esta semana. Aunque, como reveló Infobae, todavía hay trabas que deben superarse, como el hecho de que los bancos ahora solicitan a sus clientes una declaración jurada voluntaria.

Cuando el ministro Caputo presentó el proyecto de Inocencia Fiscal a mediados de mayo, aseguró que era una medida fundamental para garantizar que la economía continúe creciendo al ritmo del 6%. Sin embargo, el equipo que dirige ya tuvo una prueba de fuego con los dólares que estuvieron depositados en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERAs).

En el Ministerio de Economía estimaban que los dólares en el colchón de los argentinos sumaban USD 200.000 millones.

Si bien no hay una cifra oficial, se estima que los fondos que quedarán liberados el 1° de enero de 2026 (depósitos mayores a USD 100.000) oscilan entre USD 24.000 millones y USD 20.000 millones. Pero en el equipo de Caputo reconocen que no hubo un boom de inversiones de los mismos a pesar del amplio abanico de instrumentos disponibles. “Si había tantas alternativas elegibles para el uso de esos saldos, evitando el pago del 5% de penalidad, ¿por qué alguien esperaría hasta el 1 de enero de 2026 para salir? ¿Hay muchos que están mirando esa fecha como algo relevante para llevarse los fondos?”, se preguntó una alta fuente en conversación con Infobae.

“Es la prueba más contundente del daño psicológico que se ha hecho en la gente”, afirmó Caputo sobre el comportamiento de mantener los fondos fuera del circuito formal. Es que, luego del 31 de diciembre, los fondos pueden quedar inmovilizados o incluso volver al colchón de los argentinos. De ese comportamiento habló Caputo durante su participación en el evento de la Fundación IEB, donde se refirió a que hay cerca de USD 200.000 millones sin declarar.

Nuevos montos de evasión

La iniciativa del Gobierno establece modificaciones en el Régimen Penal Tributario, además de cambios en el Código Civil y Comercial y en el Régimen de Procedimiento Tributario, a los fines de darle seguridad jurídica a los contribuyentes de que no serán perseguidos por otra gestión.

“La evasión empieza a ser delito ahora a partir de $100 millones. La evasión simple se configura con un mínimo de $100 millones, pero, en rigor, no todo lo que supera ese importe es evasión, porque la evasión tiene dos conceptos: uno, que es la condición objetiva, que es superar el piso que impone la ley, y otra es la cuestión subjetiva, es decir, haber tenido, por fin, transgredir una obligación impositiva”, destacó el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, en conversación con Infobae.

Promesas a futuro

El próximo viernes, el oficialismo va a buscar que el proyecto se convierta en ley, aunque ya la senadora Patricia Bullrich tuvo que prometerles a los legisladores aliados que va a haber una corrección en el proyecto respecto a las multas automáticas.

Como contó Infobae, el Gobierno propone un aumento de las multas que se cobra, por ejemplo, por atrasarse un día en la presentación de la declaración jurada de más del 100.000%. Lo que lleva, en el caso de las personas humanas, a pasar de $200 a $220.000 y, en el caso de las jurídicas, de $400 a $440.000. Un punto sobre el que el peronismo hizo alusión (la necesidad de graduarlas según el tipo de contribuyente) previo a que se sancione en la Cámara de Diputados, pero no fue contemplado por La Libertad Avanza (LLA).

El oficialismo está viendo como subsana el error de no haber graduado las multas automáticas en la Cámara de Diputados.

“Los montos de incremento que tiene el proyecto son muy importantes. Por ejemplo, la multa del artículo 38, que hoy es de $200 —totalmente desactualizado— para personas humanas, pasa a $220.000 y, para personas jurídicas, de $400 a $440.000”, comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, antes del tratamiento en Diputados.

Se trata de multas que se aplican ante la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. “Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan los empleados, o una persona humana tamaño. Y tener una multa es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó Domínguez.