Economía

Decisión histórica: la Unión Europea aceptó que se sigan vendiendo autos con motores de combustión más allá de 2035

Los fabricantes de vehículos lograron revertir una decisión que ya estaba generando una crisis social por pérdidas millonarias que empezaban a afectar miles de empleos en la industria

Guardar
La industria automotriz europea logró
La industria automotriz europea logró una victoria histórica ante la Unión Europea. Se podrán seguir fabricando autos con motores de gasolina más allá de 2035

Aunque todavía falta la aprobación por parte de los Gobiernos de cada país y del Parlamento europeo, el 16 de diciembre quedará inscripto en la historia del automóvil como el día en el que la industria automotriz mundial quebró a la fuerza política para sobrevivir a una muerte casi inevitable.

En efecto, la Comisión Europea presentó el martes su plan para levantar la prohibición vigente de la UE sobre los nuevos vehículos con motor de combustión a partir de 2035, tras la presión del sector automovilístico de la región, según reporta Reuters.

Si bien no es una novedad, porque el tema estaba “en carpeta” desde algunas semanas atrás, es una medida que venía pidiendo desde hace más de dos años la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y también los gobiernos de Alemania e Italia, dos países que veían con gran preocupación el impacto de una decisión que varias veces consideraron como una iniciativa que tomó la política intentando enseñarle a la industria automotriz como debía funcionar.

Lo que había decidido la Comisión Europea que lidera Ursula Von der Layen era que desde 2035 no se podrían producir automóviles con motores de combustión interna. Para que esa propuesta fuera aprobada, Alemania había exigido que los motores térmicos que funcionan con combustibles sintéticos sí pudieran seguir produciéndose. Ante la negativa alemana para votar a favor del proyecto sin esa cláusula, el organismo que nuclea a los países del bloque económico común europeo aceptó esa condición.

El canciller alemán Friedrich Merz
El canciller alemán Friedrich Merz y Ursula von der Leyen en una foto que simboliza el acuerdo entre el país que más presión ejerció sobre la Comisión Europea para cancelar la prohibición de los motores de combustión desde 2035. REUTERS/Yves Herman

Sin embargo, una política de aumentar progresivamente la exigencia para reducir las emisiones contaminantes que cada año se va ajustando, y que implica millonarias multas para aquellos fabricantes que no puedan cumplir con una cuota máxima de CO2 en el total de su flota de vehículos, provocó que todas las automotrices empezaran a ver comprometidas sus finanzas, ya que debían reducir su proporción de autos a combustión, los que más se venden, y aumentar la de híbridos y eléctricos, que tienen menor demanda.

Así, los sucesivos recortes de empleos de muchas plantas pertenecientes a distintas marcas europeas empezó a dejar al desnudo un plan que no parecía viable sin la subvención de los gobiernos de cada país para que los ciudadanos puedan adquirir un auto eléctrico, que de otro modo, por su elevado precio no estaba al alcance del bolsillo común.

Fue entonces cuando las cuentas que ya no “le cerraban” a los fabricantes de autos se trasladaron a un déficit similar para el presupuesto de los gobiernos de la UE. Se trataba de subvencionar a la industria para no crear una crisis social por miles de puestos de trabajo que quedarían en el camino, o entender que el objetivo de reducir las emisiones contaminantes para 2035 tendría un costo mayor al daño ambiental.

El Renault Twingo E-Tech 100%
El Renault Twingo E-Tech 100% eleéctrico es el exponente de una industria asfixiada por las exigencias de la UE. Autos pequeños de alto costo que pocas personas podrán comprar. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Lo que se decidió este martes, y que es parte de la propuesta de la Comisión Europea, se traduce en pasar de una reducción de CO2 del 100% como estaba establecido a partir de 2023, a una reducción del 90% de las emisiones respecto a los niveles de 2021.

Los fabricantes de automóviles tendrán que compensar ese 10% de emisiones restantes produciendo vehículos con acero con bajo contenido de carbono fabricado en países de la UE, y con la utilización de combustibles sintéticos para motores térmicos o biocombustibles no alimentarios, como residuos agrícolas y aceite de cocina usado.

El plan también otorga a los fabricantes de automóviles un plazo de tres años, de 2030 a 2032, para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos en un 55% con respecto a los niveles de 2021, mientras que el objetivo de 2030 para las furgonetas se reduciría del 50% al 40%, señaló Reuters.

Ahora empezará otro tipo de batalla, la de los movimientos ecologistas que ya empezaron a considerar esta decisión como una “victoria trágica” para la industria tradicional frente a los autos eléctricos.

Temas Relacionados

industria automotrizACEAComisión Europeaautos eléctricosAutos con motores de combustión internaUnión EuropeaEutopaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tras el anuncio de compra de reservas, el riesgo país volvió a niveles mínimos del 2025

El indicador regresó a la zona de 550 puntos básicos, por las subas promedio de 2% en casi toda la curva de bonos en dólares. Ya se empieza a especular con una colocación de deuda internacional en enero próximo

Tras el anuncio de compra

Paro de controladores aéreos: a qué hora comienza la medida de fuerza que afectará a los vuelos este miércoles

ATEPSA ratificó el cronograma de las fechas en las que el servicio estará interrumpido. El gremio reclama por paritarias y la reincorporación de personal

Paro de controladores aéreos: a

Luis Caputo defendió las nuevas medidas económicas: “Las bandas cambiarias ganaron credibilidad”

El ministro de Economía se refirió a la recalibración del esquema cambiario tras la tensión previa a las elecciones y explicó por qué se lo ajustará al ritmo de la inflación

Luis Caputo defendió las nuevas

El segundo de Caputo confirmó que le ofrecieron un cargo y podría irse a Chile como funcionario de Kast

Se trata de José Luis Daza, quien nació en Argentina y tiene doble nacionalidad. Podría ser ministro de Economía, Energía y Minería del presidente electo

El segundo de Caputo confirmó

Fuerte rechazo del Gobierno al nuevo paro de controladores aéreos: “La casta sindical le da la espalda a miles de argentinos”

La Empresa Argentina de Navegación Aérea manifestó su “profundo rechazo” ante las “inadmisibles” medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

Fuerte rechazo del Gobierno al
DEPORTES
La sorprendente reacción del ex

La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

“Le diría que lo extraño, que me disculpe”: la profunda emoción de José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

TELESHOW
Quién es el participante de

Quién es el participante de MasterChef Celebrity que Maxi López quiso presentarle a Zaira Nara: “Está loco”

El enojo de Wanda Nara con Maxi López que terminó en una indirecta a la China Suárez: “Tatiana hay una sola”

El tierno álbum de fotos de Juana Repetto junto a sus hijos en la recta final de su embarazo: “Mi vida entera”

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

INFOBAE AMÉRICA

La voz incómoda de Beatriz

La voz incómoda de Beatriz Sarlo

Cómo se construye el liderazgo político: símbolos, transformación y el arte de seducir a las masas

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela