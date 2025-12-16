El producto bruto de Argentina subió 3,3% interanual en el tercer trimestre

Un trimestre atrás, la expansión interanual había sido del 6,4% (Fuente)

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 3,3% interanual en el tercer trimestre del año, frente a un alza corregido del 6,4% durante el trimestre previo, dijo el martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Analistas consultados por la agencia internacional Reuters estimaban una mejora del 3,5% para el período entre julio y septiembre pasado.

El Gobierno nacional, según el proyecto de presupuesto, espera finalizar 2025 con una expansión de 5,4% en su PIB, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del banco central arrojó un avance de 4,4% para el presente año.

Noticia en desarrollo