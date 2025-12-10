Economía

Velocidad en carriles, doble fila y luz de giro: los errores que pueden causar accidentes de tránsito pero que nadie multa

Pasar un semáforo en rojo, hablar por teléfono al volante o exceder la velocidad máxima son infracciones de tránsito que tienen multas económicas. Pero hay otros comportamientos peligrosos de los conductores que siguen sin control

La convivencia en el tránsito
La convivencia en el tránsito es una construcción social. Muchas faltas no se castigan con multas pero generan situaciones de peligro

Que la Argentina tenga una tasa de mortalidad en accidentes de tránsito de 8,6 personas cada 100.000 habitantes tiene directa relación con la falta de respeto o conocimiento de las normas de tránsito. Tanto sea por conducir en exceso de velocidad, en estado de intoxicación alcohólica o de otras sustancias psicoactivas (SPA), o desconociendo las prioridades para determinadas vías, la verdadera falla de Seguridad Vial está en la educación y los controles de las autoridades pertinentes.

Conducir por encima de la velocidad máxima se paga con multas que pueden alcanzar los $3.000.000, dependiendo de la jurisdicción y el grado de exceso en sí mismo. Ser sorprendido por un control de alcoholemia al volante de un automóvil con una dosis de alcohol en sangre u otras sustancias por encima de lo permitido, cero ó 0,5% en Argentina, según la decisión de cada jurisdicción provincial, implica una multa de hasta $800.000, la retención del auto y la licencia de conducir, y puede alcanzar la inhabilitación de por vida para manejar un vehículo en la vía pública en caso de un accidente con consecuencias fatales.

Pero el desconocimiento o la falta de respeto por las normas de circulación que provocan situaciones de peligro en la vía pública no son multados por falta de controles dinámicos y, sin embargo, suelen ser los que causan gran parte de los accidentes cotidianos, especialmente en vías de velocidad moderada o alta (siempre dentro de la máxima de 130 km/h) como autopistas, autovías o avenidas multicarriles.

Las faltas más comunes de
Las faltas más comunes de tránsito son los excesos de velocidad o cruces con luz roja, pero hay otras faltas graves que no tienen multa

Hay varios escenarios en los que esto ocurre, pero en todos los casos hay dos variables que agravan la situación: no mirar los espejos retrovisores y no usar las luces de giro para anticipar un cambio de carril.

Transitar por la izquierda

El más típico de los errores de conducción es el de transitar a una velocidad menor de la máxima permitida en el carril izquierdo de una vía con más de dos carriles. Esta situación se ve especialmente en autopistas o avenidas importantes de las ciudades, donde es común encontrar conductores que circulan por la mano de adelantamiento a baja velocidad, lo que genera largas filas de autos que no pueden adelantarlo, pero también es causal para que otros decidan adelantar por la derecha, lo que representa una falta a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El error común de muchos automovilistas es creer que el carril izquierdo es un carril más, cuando en realidad es un carril de adelantamiento, en el que solo deben circular automóviles que estén superando a otros pero no usándolo para hacer todo el trayecto como suele ocurrir.

Circular por la mano izquierda
Circular por la mano izquierda a menor velocidad de la máxima permitida genera largas filas de autos lentos y sobrepasos por la derecha

Carriles para camiones

Otra falta muy común de ver en las autopistas argentinas es encontrar camiones de gran porte circulando por carriles no permitidos para ese tipo de vehículos. Los camiones deben utilizar únicamente las dos manos de la derecha de una autopista, siendo un carril el de circulación y el otro, el de la izquierda, el de adelantamiento para el transporte pesado.

Las entidades que capacitan a los conductores profesionales no parecen ser suficientemente efectivas en la instrucción de los choferes de camiones, y las autoridades de seguridad vial no actúan con controles dinámicos que corrijan esta peligrosa situación, ya que la consecuencia de esa falta es dejar mezclados autos pequeños y medianos con grandes camiones en el tránsito, lo que automáticamente genera situaciones de peligro cuando un vehículo mucho más pequeño queda encerrado entre dos grandes camiones semirremolque.

Los camiones deben ir sólo
Los camiones deben ir sólo por los dos carriles derechos de las autopistas. Lamentablemente eso no se cumple con mucha frecuencia en Argentina

Doble fila y cambio de carril

Parar en doble fila a cualquier hora y en cualquier tipo de calle, aunque sea por un instante como permitir el ascenso o descenso de un pasajero, un comportamiento típico de los taxis y servicios de aplicación, genera en el tránsito un efecto dominó que los conductores muchas veces no imaginan.

El flujo de tránsito, aunque sea lento como en las horas pico, es la clave para evitar los embotellamientos. De hecho, muchas veces ocurre una situación de tránsito atascado sin una razón que lo justifique. Esos son los “embotellamientos fantasma” y frecuentemente son generados por un vehículo que hizo una maniobra inesperada como detenerse o cambiar de carril, lo que obliga a todos a frenar la marcha.

Aunque sean pocos segundos los que demanda la maniobra, esa acción se repite hacia atrás en decenas de vehículos, y cuando se retoma la marcha también se hace de manera escalonada.

Ver que un auto se detiene antes de llegar a la esquina ante un semáforo con su luz en rojo es bastante común, especialmente en verano, en días de mucho calor, porque en las esquinas suele no haber sombras de los edificios o los árboles que sí se encuentra 50 metros atrás.

Un auto puede detener el
Un auto puede detener el flujo del tránsito por varias razones. Parar en doble fila, cambiar de carril o pasar por la banquina y regresar. Eso genera "embotellamientos fantasma"

Sin embargo, cuando un vehículo se detiene antes de la esquina está dejando sin ocupar al menos un par de espacios del tamaño de su auto, pero ese espacio que falta es el que se necesita detrás, en la esquina posterior, lo que genera autos que queden detenidos en una bocacalle cortando el tránsito de la trasversal, o que esperen en la cuadra anterior, con lo cual quienes quieren doblar para tomar la calle de atrás porque tienen el semáforo en verde no puede hacerlo.

Todo se trata de empatía, de pensar en los demás, de no ir aislado por la calle, sino entendiendo que el tránsito es una construcción social, es decir, que lo crean las personas.

