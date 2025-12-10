Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de diciembre

El billete al público es ofrecido a $1.465 en el Banco Nación y el blue se pacta a $1.445

Guardar
13:11 hsHoy

¿A cuánto quedó el dólar en bancos?

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3% el martes, a $1.465 según la referencia del Banco Nación. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete minorista estuvo operado a $1.463,14 para la venta (alza de solo 35 centavos) y a $1.412,30 para la compra.

13:10 hsHoy

El Gobierno reflota el proyecto para utilizar los “dólares del colchón”: el monto al que apuntan y las trabas con los bancos

La iniciativa para estimular el uso del stock fuera del sistema vuelve al centro de escena. La cifra oficial de adhesiones al Régimen Simplificado de Ganancias ante el fisco nacional y la declaración jurada voluntaria

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que hay unos USD 200.000 millones fuera del sistema.

Además del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno insistirá con el proyecto de Inocencia Fiscal para que los argentinos saquen del colchón los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. A pesar de que ya hay contribuyentes adheridos ante el fisco nacional, los bancos siguen pidiendo declaraciones que desincentivan la implementación.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Baja de retenciones al agro: qué impacto tendrá sobre el dólar y cuál será el costo fiscal de la medida

Los analistas prevén que la medida incentivará el ingreso de divisas durante el verano, aunque la mejora será acotada para el precio que percibe el productor en el mercado interno

Las retenciones representan el 4%
Las retenciones representan el 4% de los ingresos tributarios.

El gobierno argentino anunció una reducción del impuesto a la exportación o retenciones para la soja al 24% desde el 26% actual, y del aceite y la harina derivados al 22,5% desde el 24,5%. La administración de Javier Milei también anunció que recortará las tasas a los embarques al exterior de maíz del 9,5% al 8,5% y las de trigo de 9,5% a 7,5%. Una fuente del Gobierno indicó a Reuters que la medida entraría en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial, en los próximos días.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Mínima baja de reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco central restaron marginales USD 17 millones, a USD 41.739 millones, nuevamente sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de contado.

13:10 hsHoy

El dólar subió pese de las señales del Gobierno para incentivar el ingreso de divisas

La divisa mayorista ganó siete pesos, después de tres ruedas en baja. El billete al público avanzó a $1.465 en el Banco Nación y el blue subió $1.445

El Gobierno manifestó en los últimos días claras señales en pos de promover el ingreso de divisas a la plaza financiera local, en momentos en que factores estacionales -como la demanda de pesos para el pago de obligaciones de fin de año a manos de empresas- contribuyen a mantener al dólar estabilizado en el canal conformado por las bandas cambiarias.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Suma críticas el aumento de una tasa que encarece todas las compras en Pilar dispuesto por el intendente Federico Achával

Comerciantes, cadenas de supermercados y economistas objetaron la decisión local por considerar que impacta en los productos y complica la operatoria diaria

Suma críticas el aumento de

“China invade el placard de los argentinos”, según los textiles locales: 7 de cada 10 prendas importadas vienen del país asiático

El sector expresó su preocupación por el creciente volumen de indumentaria proveniente de China y por los escasos controles a los que esos productos son sometidos

“China invade el placard de

De cuánto son las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Con el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario y el bono previsional, el ingreso mensual de los jubilados de menores haberes se incrementa en la última liquidación del año

De cuánto son las jubilaciones

Quiénes cobran hoy, 10 de diciembre

Los beneficiarios pueden consultar el calendario actualizado de pagos, que detalla haberes, bonos y plazos para el cobro de asignaciones

Quiénes cobran hoy, 10 de

El mercado aguarda con cautela la licitación del bono en dólares y novedades sobre cómo se pagará la deuda en enero

Este miércoles se llevará a cabo la subasta del Bonar 2029N. Cuál es la expectativa de los inversores sobre el regreso de la Argentina al mercado de deuda en moneda extranjera

El mercado aguarda con cautela

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto cuesta vacacionar en la

Cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica este verano

El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral a pesar de que ya se conoce la letra chica

El debate sobre el colesterol reaviva dudas en torno a las estatinas y la prevención

La fruta tropical que ayuda a controlar el peso y el azúcar en sangre, según nuevos estudios

Los jóvenes líderes exigen una IA hecha a su medida

INFOBAE AMÉRICA

El presidente del Comité del

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

Quiénes son las víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro que mencionó el Instituto Nobel

Uber inicia pruebas de su primer kiosco físico en Estados Unidos: esto es lo que deben conocer los viajeros

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de diciembre

La Unesco declaró la cocina italiana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

DEPORTES

La escabrosa trama del acoso

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada