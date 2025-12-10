Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de diciembre

El Gobierno manifestó en los últimos días claras señales en pos de promover el ingreso de divisas a la plaza financiera local, en momentos en que factores estacionales -como la demanda de pesos para el pago de obligaciones de fin de año a manos de empresas- contribuyen a mantener al dólar estabilizado en el canal conformado por las bandas cambiarias.

Las reservas internacionales brutas del Banco central restaron marginales USD 17 millones, a USD 41.739 millones, nuevamente sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de contado.

El gobierno argentino anunció una reducción del impuesto a la exportación o retenciones para la soja al 24% desde el 26% actual, y del aceite y la harina derivados al 22,5% desde el 24,5%. La administración de Javier Milei también anunció que recortará las tasas a los embarques al exterior de maíz del 9,5% al 8,5% y las de trigo de 9,5% a 7,5%. Una fuente del Gobierno indicó a Reuters que la medida entraría en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial, en los próximos días.

Además del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, el Gobierno insistirá con el proyecto de Inocencia Fiscal para que los argentinos saquen del colchón los dólares que compraron en el mercado paralelo durante el cepo cambiario. A pesar de que ya hay contribuyentes adheridos ante el fisco nacional, los bancos siguen pidiendo declaraciones que desincentivan la implementación.

El dólar al público subió cinco pesos o 0,3% el martes, a $1.465 según la referencia del Banco Nación. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el billete minorista estuvo operado a $1.463,14 para la venta (alza de solo 35 centavos) y a $1.412,30 para la compra.

