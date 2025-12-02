Economía

Vaca Muerta: Camuzzi anunció una inversión de USD 3.900 millones para exportar gas en el verano y desde La Plata

Camuzzi Gas Inversora, accionista de dos empresas de distribución en siete provincias, estará al frente de este proyecto a 20 años que busca usar la capacidad ociosa del sistema nacional para transportar GNL de Neuquén a hasta la Provincia de Buenos Aires

La gasífera construirá una plataforma offshore, frente a Ensenada, a la que unirán con un nuevo ducto subacuático de 10 kilómetros de extensión

Camuzzi Gas Inversora, controlante de dos distribuidoras locales, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, anunció LNG del Plata, un nuevo desarrollo energético que buscará sumarse a las empresas que explotan la exportación de gas natural desde Vaca Muerta.

Lo harán mediante un barco de licuefacción ubicado en el Puerto de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Este desarrollo, que contempla una inversión de USD 3.900 millones a lo largo de 20 años, busca transformar la matriz de exportaciones y fortalecer el abastecimiento interno durante los períodos de mayor demanda.

El objetivo es usar los gasoductos existentes y aprovechar para el transporte los meses de calor y menor demanda. Para eso, además, construirán una plataforma offshore, frente a Ensenada, a la que unirán con un nuevo ducto subacuático de 10 kilómetros de extensión.

Camuzzi tiene un sistema de gasoductos de transporte y redes de distribución que supera los 56.000 kilómetros lineales

A diferencia de otros proyectos, como LNG Argentina (YPF) y el de Southern Energy (el consorcio que formaron YPF, PAE, Pampa y otras), que exportarán desde Río Negro, el anunciado es el primer proyecto bonaerense. La provincia perdió la puja con Río Negro a mediados del año pasado: YPF eligió Punta Colorada en lugar del puerto de Bahía Blanca para hacer su planta de licuefacción (que luego fue reemplazada por barcos).

Nuevo proyecto

El proyecto dual permitirá la exportación de más de 2,4 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), cifra que equivale a la producción diaria de más de 9 millones de metros cúbicos de gas natural. Además, la infraestructura está diseñada para responder a los picos estacionales de consumo local, reforzando el suministro nacional en los meses de mayor exigencia.

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora

Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora, habló con Infobae del contexto macro de anuncio de inversión. “La estabilización de la macroeconomía y la baja de la inflación permite desarrollar proyectos innovadores para crear valor a partir de la producción de Vaca Muerta. Está inversión pensada en el largo plazo y apalancada en la infraestructura existente tiene un beneficio dual: complementar las necesidades del mercado interno y por sobre todo generar divisas claves que el país necesita para continuar consolidando su desarrollo integral y sustentable”, destacó.

“Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de USD 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones, acompañando de esta forma el potencial del país y su rol estratégico en el abastecimiento energético mundial”, agregó el empresario.

Camuzzi Gas Inversora tiene como accionistas a Macfarlane, Jorge Brito y el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli. Es controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Tiene un sistema de gasoductos de transporte y redes de distribución que supera los 56.000 kilómetros lineales y 2 millones de usuarios en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, es otro de los inversores Camuzzi Gas Inversora

La inversión inicial contempla la creación de una nueva infraestructura de transporte que conectará el punto de entrega actual en la planta compresora Buchanan, de TGS, con la localidad de Ensenada, también en Buenos Aires. Además, como se destacó, entre las obras previstas también se incluye la construcción de un gasoducto subacuático y una plataforma offshore destinada al amarre del buque licuefactor (Floating LNG). En este contexto, la empresa mantiene negociaciones avanzadas con una firma internacional de primer nivel especializada en operaciones de licuefacción flotante cuyo nombre aún no trascendió.

El cronograma estipula el inicio de las obras para 2026, con la puesta en marcha de las operaciones formales en 2028. Entre septiembre y mayo, el sistema permitirá exportar más de 9 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, aprovechando la capacidad ociosa de los gasoductos existentes durante la temporada estival. Una vez en el puerto, el gas será licuado, reduciendo su volumen seiscientas veces para facilitar su transporte marítimo, y posteriormente regasificado en el destino final para su consumo.

Durante el invierno, la dinámica se invertirá: LNG del Plata reforzará la matriz energética nacional mediante la liberación de gas natural, lo que permitirá atender los picos de demanda interna. Esta estrategia, enumeraron los accionistas de Camuzzi, contribuirá a la seguridad del sistema, optimizando el abastecimiento y disminuyendo los costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos de mayor precio.

