El Gobierno flexibilizó el cepo cambiario para los inversores extranjeros

La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó una restricción cambiaria que pesaba sobre los inversores extranjeros para el giro de valores negociables.

El Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior. La disposición tiene como objetivo principal facilitar ciertas operaciones financieras, aportando un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.

A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estipuló que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó el tope de $200 millones para una operatoria de inversores extranjeros. (Maximiliano Luna)

Este cambio se estructura como un mecanismo destinado a fortalecer la confianza de los actores extranjeros y a brindar estabilidad a los movimientos de capital, en línea con la estrategia del organismo para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.

“Continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, comentó Roberto Silva, el titular de la CNV. Y sumó: “Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.

El organismo de control había fijado anteriormente límites diarios para las transferencias de valores al exterior, buscando ordenar la operatoria y evitar presiones desestabilizadoras en el sistema financiero. El tope vigente establecía que cada operador podía transferir hasta $200 millones por día en títulos a entidades depositarias internacionales, tanto para residentes como para no residentes. Ante los recientes desafíos de liquidez y volatilidad en el mercado local, la CNV detectó la necesidad de implementar una excepción puntual y focalizada que permitiera distinguir transacciones genuinas de reinversión de otras operaciones, con el propósito de promover la reinversión de fondos en instrumentos públicos emitidos por el Estado nacional.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que la medida buscar normalizar el sistema cambiario argentino.

“La CNV sigue utilizando el conjunto de normativas que conforman el esquema de control de cambios local, conocido como cepo, para generar incentivos que faciliten el financiamiento del Tesoro en pesos. Aplica a la demanda de no residentes y al BONTE que ya se emitió en junio, buscando que reinviertan los servicios”, sintetizó Gabriel Caamaño, director de Outlier.

En concreto, esto implica que un inversor extranjero que cobre intereses o amortizaciones en pesos de bonos públicos nacionales y que decida reinvertir esos fondos en nuevos bonos emitidos por el Tesoro podrá transferirlos al exterior sin el límite diario, hasta el monto efectivamente reinvertido. Para lograrlo, será indispensable acreditar el origen de los fondos y demostrar, de acuerdo con la documentación exigida por la CNV, la trazabilidad de la operación desde la percepción de los pagos iniciales hasta la suscripción de los nuevos valores negociables.

La medida supone un cambio relevante para los actores internacionales, quienes en muchas oportunidades manifestaron la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos ágiles para la toma de decisiones de inversión en mercados emergentes como el argentino. La CNV expone que “la excepción al límite diario no aplicará a otras operaciones que no cumplan con los requisitos de reinversión previstos por la resolución”, delimitando el universo de beneficiarios únicamente a inversiones canalizadas a través de este circuito de reinversión y adquisición en licitaciones primarias de instrumentos públicos.

Según los considerandos expuestos por la CNV, la decisión de flexibilizar el tope diario para estos casos obedece a la búsqueda de mejores condiciones para la reinversión de los flujos generados por servicios de títulos públicos nacionales, reconociendo el papel de los inversores no residentes en el desarrollo del mercado de capitales local. El organismo sostiene que esta herramienta apunta a fortalecer la posición argentina ante fondos internacionales y administradores de portafolios, otorgando una posibilidad concreta de reinvertir utilidades dentro del país sin la restricción habitual del límite diario, para después canalizar los fondos nuevamente al exterior si lo consideran necesario.

Esta dispensa operativa contribuye, por un lado, a estimular el flujo de capitales hacia el financiamiento del Tesoro Nacional, lo que podría repercutir en la demanda de títulos públicos en futuras licitaciones. Por otro, también satisface condiciones de competitividad que exigen los inversores internacionales para elegir mercados emergentes en escenarios globales de búsqueda de rendimiento y diversificación.