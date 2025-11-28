Economía

El Gobierno flexibilizó el cepo cambiario para los inversores extranjeros

La Comisión Nacional de Valores (CNV) relajó parte de las restricciones que pesaban sobre los no residentes para transferir valores negociables al exterior. El detalle de la medida

Guardar
La Comisión Nacional de Valores
La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó una restricción cambiaria que pesaba sobre los inversores extranjeros para el giro de valores negociables.

El Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior. La disposición tiene como objetivo principal facilitar ciertas operaciones financieras, aportando un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.

A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estipuló que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.

La Comisión Nacional de Valores
La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó el tope de $200 millones para una operatoria de inversores extranjeros. (Maximiliano Luna)

Este cambio se estructura como un mecanismo destinado a fortalecer la confianza de los actores extranjeros y a brindar estabilidad a los movimientos de capital, en línea con la estrategia del organismo para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.

“Continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, comentó Roberto Silva, el titular de la CNV. Y sumó: “Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.

El organismo de control había fijado anteriormente límites diarios para las transferencias de valores al exterior, buscando ordenar la operatoria y evitar presiones desestabilizadoras en el sistema financiero. El tope vigente establecía que cada operador podía transferir hasta $200 millones por día en títulos a entidades depositarias internacionales, tanto para residentes como para no residentes. Ante los recientes desafíos de liquidez y volatilidad en el mercado local, la CNV detectó la necesidad de implementar una excepción puntual y focalizada que permitiera distinguir transacciones genuinas de reinversión de otras operaciones, con el propósito de promover la reinversión de fondos en instrumentos públicos emitidos por el Estado nacional.

El presidente de la CNV,
El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que la medida buscar normalizar el sistema cambiario argentino.

“La CNV sigue utilizando el conjunto de normativas que conforman el esquema de control de cambios local, conocido como cepo, para generar incentivos que faciliten el financiamiento del Tesoro en pesos. Aplica a la demanda de no residentes y al BONTE que ya se emitió en junio, buscando que reinviertan los servicios”, sintetizó Gabriel Caamaño, director de Outlier.

En concreto, esto implica que un inversor extranjero que cobre intereses o amortizaciones en pesos de bonos públicos nacionales y que decida reinvertir esos fondos en nuevos bonos emitidos por el Tesoro podrá transferirlos al exterior sin el límite diario, hasta el monto efectivamente reinvertido. Para lograrlo, será indispensable acreditar el origen de los fondos y demostrar, de acuerdo con la documentación exigida por la CNV, la trazabilidad de la operación desde la percepción de los pagos iniciales hasta la suscripción de los nuevos valores negociables.

La medida supone un cambio relevante para los actores internacionales, quienes en muchas oportunidades manifestaron la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos ágiles para la toma de decisiones de inversión en mercados emergentes como el argentino. La CNV expone que “la excepción al límite diario no aplicará a otras operaciones que no cumplan con los requisitos de reinversión previstos por la resolución”, delimitando el universo de beneficiarios únicamente a inversiones canalizadas a través de este circuito de reinversión y adquisición en licitaciones primarias de instrumentos públicos.

Según los considerandos expuestos por la CNV, la decisión de flexibilizar el tope diario para estos casos obedece a la búsqueda de mejores condiciones para la reinversión de los flujos generados por servicios de títulos públicos nacionales, reconociendo el papel de los inversores no residentes en el desarrollo del mercado de capitales local. El organismo sostiene que esta herramienta apunta a fortalecer la posición argentina ante fondos internacionales y administradores de portafolios, otorgando una posibilidad concreta de reinvertir utilidades dentro del país sin la restricción habitual del límite diario, para después canalizar los fondos nuevamente al exterior si lo consideran necesario.

Esta dispensa operativa contribuye, por un lado, a estimular el flujo de capitales hacia el financiamiento del Tesoro Nacional, lo que podría repercutir en la demanda de títulos públicos en futuras licitaciones. Por otro, también satisface condiciones de competitividad que exigen los inversores internacionales para elegir mercados emergentes en escenarios globales de búsqueda de rendimiento y diversificación.

Temas Relacionados

Cepo cambiarioInversores extranjerosNo residentesTítulos públicosTesoroValores negociablesComisión Nacional de ValoresRoberto SilvaÚltimas noticias

Últimas Noticias

En octubre se triplicaron los cheques rechazados por falta de fondos: superaron los 100 mil

Según el Informe Mensual de Pagos Minoristas de octubre del Banco Central (BCRA), el índice de rechazos trepó al 2% del total compensado

En octubre se triplicaron los

Las acciones argentinas treparon hasta 7% en Wall Street y el riesgo país quedó por debajo de los 650 puntos

El S&P Merval progresó 0,2% y los ADR se acoplaron a la suba de las bolsas en Nueva York tras el feriado de Acción de Gracias. El dólar operó estable a $1.475 en el Banco Nación

Las acciones argentinas treparon hasta

Dolarización electoral: los argentinos compraron más de USD 4.500 millones en octubre

Unas 1,6 millones de personas adquirieron USD 4.669 millones en el décimo mes del año, mientras que 784.000 vendieron por USD 473 millones

Dolarización electoral: los argentinos compraron

El BCRA pagará un vencimiento de USD 1.000 millones con reservas y crece la presión sobre las metas con el FMI

El pago de un importante compromiso impactará en el objetivo pactado con el FMI y profundiza los desafíos de la autoridad monetaria para alcanzar las exigencias de acumulación de divisas en medio de la fragilidad financiera

El BCRA pagará un vencimiento

Industria del juicio: este año terminará con un récord 130.000 demandas por riesgos de trabajo

Los procesos judiciales totales ascenderán a 260.000, según estimaciones privadas. De esa cifra, la mitad corresponde a accidentes o enfermedad laboral y el resto a despidos y trabajo no registrado, entre otros motivos

Industria del juicio: este año
DEPORTES
La Conmebol confirmó dónde se

La Conmebol confirmó dónde se jugarán las próximas dos finales de la Copa Sudamericana

Los jugadores del Benfica eligieron a sus candidatos para campeón de la Fórmula 1: la respuesta de Otamendi sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña

Insólito: el presidente de un club paraguayo ingresó a jugar un partido con su equipo a los 51 años y batió un récord

Festival de volcadas y asistencias “mágicas” de Campazzo: las perlitas en el debut de Argentina en las Eliminatorias ante Cuba

TELESHOW
Shakira eligió la chacra de

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

El blooper de Catherine Fulop en el regreso a su casa tras su operación en el hombro: “¿Mamá seguís drogada?"

Los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se unieron en un emprendimiento

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del origen

La historia detrás del origen de nombres, apodos y hasta apellidos populares en la Inglaterra medieval

Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

Un estudio internacional desafía la teoría de la sequía y revela nuevas causas del colapso maya

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Los presidentes de Congo y Ruanda viajarán a Estados Unidos para firmar un acuerdo de paz mediado por Trump