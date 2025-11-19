Economía

Paritarias UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en noviembre y diciembre 2025 según el último acuerdo

El incremento salarial cuenta con aval de las partes involucradas, aunque resta su homologación por parte de la Secretaría de Trabajo

Empleados de la construcción esperan
Empleados de la construcción esperan el visto bueno oficial para recibir los nuevos aumentos salariales acordados por la UOCRA y las cámaras empresariales

El sector de la construcción en Argentina atraviesa un momento clave tras la definición de un reciente acuerdo paritario. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias aseguraron incrementos en los haberes de los trabajadores del rubro para noviembre y diciembre de 2025. El convenio contempla subas acumulativas para las diferentes categorías y el pago de sumas no remunerativas, pero fuentes al tanto de las negociaciones indicaron que la Secretaría de Trabajo todavía no homologó el entendimiento, paso imprescindible para que comience a aplicarse.

El acuerdo genera expectativas en miles de asalariados de la construcción, quienes, de concretarse la vigencia oficial, recibirán aumentos sobre sus salarios básicos y una suma fija adicional. Según se informó, la firma involucra a la UOCRA y las cámaras CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción) y FAEC (Federación Argentina de Entidades de la Construcción), y se extiende a los convenios colectivos 76/75 y 577/10, abarcando a todo el sector formal.

Aumentos definidos para noviembre y diciembre

El principal punto del acuerdo es la definición de subas sobre los básicos mensuales. El porcentaje de incremento es del 1,4% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre para noviembre de 2025 y de 1,3% en diciembre, teniendo como base los nuevos importes actualizados en el mes anterior. Ambos incrementos se consideran acumulativos sobre los haberes, impactando en todas las categorías del convenio.

Tal como se detalló en el documento, los valores acordados absorben cualquier aumento voluntario desde octubre, con la condición de que no reduzcan el ingreso neto percibido por el trabajador. De este modo, se busca transparentar la política salarial y evitar duplicidad de pagos, según precisaron fuentes del sector.

Sumas no remunerativas: montos y alcance

El acuerdo incorpora una suma mensual no remunerativa para noviembre y diciembre de 2025. Este adicional, que se abona en dos cuotas quincenales, no se integra al salario básico, pero sí queda sujeto a aportes obligatorios a la obra social sindical. El pago se otorga en paralelo al incremento porcentual y varía según la categoría y la zona donde se desempeña el trabajador.

A continuación, se presentan los valores acordados para la zona A, la de mayor concentración de mano de obra, con montos que varían para áreas consideradas “desfavorables” (zonas B, C y C-Austral), donde los importes resultan superiores:

Estas cifras corresponden a sumas mensuales que los trabajadores perciben durante ambos meses del convenio, además de los básicos.

Salarios básicos por categoría para noviembre y diciembre

Los montos actualizados de los salarios básicos también fueron informados oficialmente, diferenciando por zona y rubro. En zona A, los sueldos diarios fijados desde el 1 de noviembre de 2025 se expresan de la siguiente manera:

Las escalas se modifican con los adicionales de zona, que incrementan el salario total en las áreas B, C y C-Austral:

Zona B (noviembre y diciembre):

Zona C (noviembre y diciembre):

Zona C-Austral (noviembre y diciembre):

Los valores reflejados muestran la variabilidad salarial según la región y el rol desempeñado. Toda la escala detalla importes para el personal encuadrado bajo los convenios mencionados, aplicando en la totalidad de la industria formal y representada por la UOCRA.

Vigencia del acuerdo y próximas definiciones

El alcance del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Las partes involucradas establecieron que la Comisión Especial de Seguimiento convocada por la UOCRA y las cámaras empresarias volverá a reunirse el 22 de diciembre para evaluar la evolución sectorial y dictaminar los aumentos aplicables desde enero de 2026. Según fuentes consultadas por Infobae, el acuerdo todavía no cuenta con la homologación de la Secretaría de Trabajo, instancia indispensable para su puesta en vigencia.

La última actualización previa, correspondiente a septiembre y octubre, incorporó subas acumuladas de 1,3% y 1,2% respectivamente, complementadas con sumas fijas no remunerativas y aplicó un mecanismo de absorción de incrementos voluntarios. El nuevo acuerdo replica ese modelo al trasladar las mejoras tanto a las subas porcentuales como a los complementos mensuales, aunque las cifras hoy son superiores en todas las categorías.

El mecanismo acordado establece que los pagos extraordinarios se dividen en dos cuotas quincenales, una medida pensada para la liquidez mensual del trabajador. Además, todos los montos no remunerativos se calculan para que resulten incluidos los aportes a la obra social, cubriendo así la protección médica y social de los empleados registrados.

Revisión pendiente en el sector

El acuerdo representa un instrumento de referencia central para cálculos, liquidaciones y previsiones en el sector privado de la construcción, aunque sólo comenzará a regir tras la homologación oficial. Varios actores manifestaron su expectativa por la reunión sectorial prevista para fines de diciembre, donde se analizarán las proyecciones económicas y se definirán los pasos subsiguientes en la política salarial.

Fuentes consultadas subrayaron que la continuidad de la negociación colectiva busca atender tanto la variación de precios como la realidad de la actividad, afectando a una masa laboral extensa y diversa. Hasta tanto no se emita el acto administrativo final, la estructura salarial se mantiene a la espera de su validación.

