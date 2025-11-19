En medio de la baja del riesgo país, Santa Fe buscará colocar bonos en Wall Street por hasta USD 1.000 millones

El gobierno de Maximiliano Pullaro intentará colocar deuda en los mercados internacionales.

Santa Fe se prepara para intentar colocar bonos en Nueva York por entre USD 700 y USD 1.000 millones, en medio de la baja del riesgo país y el boom de endeudamiento externo de provincias y empresas. Existe la posibilidad de que ocurra entre la semana que viene o la siguiente a esa, según indicaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema.

Si bien el lanzamiento estaba previsto para la semana próxima, podría postergarse unos días más debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos, que abarca jueves y viernes. De concretarse la operación, el distrito gobernado por Maximiliano Pullaro se sumaría a la emisión que realizó esta semana la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por USD 600 millones y a la ola de deuda corporativa por USD 3.150 millones en noviembre, récord para un solo mes.

La baja del riesgo país desde los más de 1.000 puntos hasta la zona de los 600 después de la victoria que consiguió el gobierno de Javier Milei en las últimas elecciones legislativas de medio término mejoró el clima financiero. La gestión santafesina espera colocar en Wall Street bonos a entre cuatro y diez años, con legislación en Nueva York, Londres y Boston.

En noviembre, las colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) en dólares efectuadas por compañías argentinas sumaron USD 3.150 millones, de acuerdo con cálculos del sector privado basados en datos oficiales difundidos por las propias empresas. Este volumen, que marca un máximo histórico mensual, se debe principalmente a la elevada actividad de empresas del área energética, en especial las que operan en Vaca Muerta, que lograron obtener fondos en el mercado internacional. Aún resta la última quincena del mes para que el total definitivo pueda ser registrado.

El presidente Javier Milei aclaró en los últimos días que “las colocaciones privadas muestran que Argentina está más cerca de salir al mercado para refinanciar su deuda”. “Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo a una tasa promedio del 8,5% y a 12 años”, apuntó en declaraciones con un canal de streaming Neura.

En el primer semestre del año, Córdoba colocó USD 725 millones en los mercados internacionales, con una tasa anual del 9,75%, en un contexto donde el riesgo país se ubicaba por debajo de las 700 unidades. En tanto, jurisdicciones como Santa Fe y Chubut evalúan realizar colocaciones similares por montos de hasta USD 800 y USD 1.000 millones, respectivamente, con la intención de concretarlas antes de que finalice noviembre, de acuerdo con fuentes al tanto de las negociaciones.

Mientras tanto, el gobierno nacional continúa trabajando para acceder nuevamente al financiamiento internacional, objetivo clave frente a los compromisos pendientes con bonistas privados en 2026, por USD 8.700 millones, dentro de los cuales figura un desembolso importante de USD 4.500 millones pautado para enero de ese año.

Noticia en desarrollo...