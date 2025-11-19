Cómo es el Toyota Yaris Cross que llegará en febrero a la Argentina

Toyota Argentina mostró el Yaris Cross, el modelo con el que entran al segmento de los SUV compactos

La llegada del Toyota Yaris Cross a la Argentina tendría que haber sido una de las dos novedades más relevantes del mercado automotor en 2025. Sin embargo, a causa del temporal que destruyó buena parte de las instalaciones de la planta brasileña de motores de la marca japonesa, y que paralizó por dos meses la producción de todos los vehículos en ese país, hubo un cambio de planes que postergó la fecha al 26 febrero de 2026.

Este lunes, dos días antes de ser develado en el Salón del Automóvil de Sao Paulo, la filial argentina de Toyota invitó a los periodistas especializados a una Avant premier en la planta de Zárate en la que, además de tomar contacto físico con el vehículo, se pudo conocer la oferta de versiones que tendrá para los usuarios argentinos.

El Yaris Cross no es sólo un nuevo modelo de Toyota, es el ingreso de la marca al competitivo segmento de los B-SUV o SUV compactos, que cada día adquiere mayor relevancia en el mercado automotor y en el que prácticamente todos los fabricantes tienen presencia incluso con más de un modelo.

El Toyota Yaris Cross se ofrecerá en 5 versiones, con 2 híbridas de distinto equipamiento

Pero como competir en una franja en la que hay tantas opciones requiere sobresalir, la decisión de Toyota fue lanzar al mercado el primer SUV compacto con propulsión híbrida de producción regional como uno de los distintivos que aporten a la solidez de la marca y sus productos.

El Yaris Cross se empezará a vender en Argentina el 26 de febrero de 2026 con 5 versiones de equipamiento y motorización. La gama comenzará con una versión de acceso denominada XLI que tendrá motor de combustión de 1.5 litros y 106 CV de potencia y 138 Nm de torque, asociado a una caja CVT. La siguiente versión es la XEI, en la que se incorporan mejora como llantas de 18”, sensores de estacionamiento, llave de apertura automática, cargador de smartphone inalámbrico y luces antiniebla LED.

El interior del Yaris Cross se destaca por la calidad de los materiales

Yaris Cross híbrido

En esta versión de equipamiento intermedio aparece también la primera opción de motorización híbrida, en la que el motor térmico cambia por uno de 1.5 litros pero de ciclo Atkinson, que tiene una potencia propia de 91CV y 121 Nm de par, pero está asociado al motor eléctrico de 80 CV y 141 Nm, que permite alcanzar una potencia combinada de 111 CV.

En este conjunto de propulsión híbrida, la transmisión es una caja eCVT con posición B, que aumenta el freno motor en descensos pronunciados, evitando el sobrecalentamiento de los frenos y maximizando la regeneración de energía.

La batería del Yaris Cross es de iones de litio de 4,3 Ah (Amper/hora), levemente más chica que la del Corolla y Corolla Cross que es de 6,5 Ah. La autonomía del vehículo en su versión híbrida es de 3,9 l/100 km en uso combinado, 4,3 l/100 km en extraurbano y 3,3 l/100 km en urbano.

El motor térmico es el 1.5 litros de 106 CV, pero en la versión híbrida cambia la tecnología para alcanzar 111 CV

Las dos versiones de mayor equipamiento del Yaris Cross son las denominadas SEG, como en toda la línea Toyota, en las que se incorpora mayor equipamiento y confort, con tapizados de cuero ecológico, techo panorámico fijo, portón trasero con apertura eléctrica y sensor de pie, cámara 360° y los nuevos servicios conectados.

Aquí se reitera la alternativa de motorización convencional o híbrida con el mismo equipamiento y prestaciones de la versión XEI. Todos los Yaris Cross tienen el paquete de asistentes a la conducción ADAS Toyota Safety Sense, entre los que se destacan el Control de Crucero Adaptativo de rango completo (hasta detener completamente el auto) y las luces altas automáticas. Además, todas las versiones tienen 6 airbags de serie.

Adicionalmente, este vehículo no tiene radar para el funcionamiento de las ADAS. En su lugar Toyota recurrió a una doble cámara en el parabrisas, que reemplazan la función de los radares convencionales que se suelen colocar en la parte inferior del frente del vehículo.

En la parte superior del parabrisas se encuentran las dos cámaras que reemplazan al radar para medir distancias y objetos delante del vehículo

El B-SUV de Toyota tiene una línea que se emparenta con la del exitoso RAV4, con ángulos marcados y una silueta que transmite un volumen de carrocería más grande de lo que realmente es. Mide 4.31 m de largo, 1.77 m de ancho, 1.65 de altura y tiene una buena distancia entre ejes de 2.62 m. En el tránsito urbano será un beneficio su radio de giro de la dirección que es de 5,2 m.

En el interior se destaca la orientación de los instrumentos y pantalla central hacia el conductor, la pantalla central de 10” con una notoria sensibilidad al tacto, un cuadro de instrumentos digital de 7” para el conductor y un especial cuidado en la selección de los tapizados soft que transmiten calidad adicional al ocupante.

Toyota se reservó para fines de febrero el dato que los usuarios quieren conocer, el precio. Y si bien no se dieron precisiones al respecto, existe la idea de posicionar a la gama de Yaris Cross por encima de Yaris hatchback, modelo que seguirá en el mercado sin cambios y con un plan de crecimiento por delante, ya que actualmente es el auto más vendido en Argentina.