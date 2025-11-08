Economía

Los gremios aeronáuticos rechazaron la oferta salarial de Aerolíneas Argentinas y amenazan con medidas de fuerza

Las principales organizaciones sindicales del sector aéreo desestimaron la última propuesta de la empresa, exigiendo una mejora que contemple la inflación y el atraso salarial acumulado

Guardar
Aerolíneas Argentinas presentó una oferta
Aerolíneas Argentinas presentó una oferta salarial pero fue rechazada

El rechazo unánime de la última propuesta salarial presentada por Aerolíneas Argentinas marcó un nuevo capítulo en la negociación paritaria con los principales gremios aeronáuticos del país. La oferta, que abarcaba los meses de septiembre, octubre y noviembre y replicaba el acuerdo alcanzado por UPCN, fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, ya que no contemplaba el atraso salarial acumulado ni igualaba los índices de inflación registrados en el período.

Durante la jornada, representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) participaron en la reunión con Aerolíneas Argentinas y Optar. La negativa conjunta a la propuesta empresarial dejó en suspenso la resolución del conflicto, a la espera de una nueva oferta que satisfaga las demandas de los trabajadores y evite una escalada en las medidas de fuerza.

“En este encuentro, la empresa presentó una oferta que es equivalente al acuerdo de UPCN y abarca un período de tres meses (septiembre, octubre y noviembre). Sin embargo, dicho acuerdo se encuentra por debajo de los índices de inflación acumulada y no toma en consideración el atraso salarial que han sufrido los trabajadores aeronáuticos. Por esta razón, el ofrecimiento fue rechazado de manera unánime, a la espera de una propuesta más razonable por parte de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de evitar la profundización del conflicto”, expresaron en un comunicado difundido por redes sociales.

El comunicado difundido por redes
El comunicado difundido por redes sociales

Las asambleas gremiales, herramienta habitual de los sindicatos aeronáuticos, fueron el escenario para debatir y definir los pasos a seguir en este contexto. Estas reuniones, que suelen extenderse entre cuarenta minutos y una hora, fueron previas a las acciones de mayor impacto, como los dos paros encabezados por APLA el nueve y el veinticuatro de octubre, en la antesala de las elecciones. Más de 120 vuelos de Aerolíneas Argentinas resultaron afectados durante esas jornadas, lo que generó consecuencias directas tanto para los pasajeros como para la operatividad de la empresa.

Desde la perspectiva de la compañía, este tipo de conflictos no solo altera la programación y los planes de viaje de los usuarios, sino que también repercute en la rentabilidad y la imagen de Aerolíneas Argentinas. La empresa subrayó que la cancelación y reprogramación de vuelos implica pérdidas económicas y afecta la confiabilidad de la línea aérea. Este escenario se produce en un momento en el que la compañía afirma encontrarse en proceso de consolidación tras superar más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes estatales.

En ese sentido, Aerolíneas Argentinas anticipó que, por primera vez desde su reestatización en 2008, no solicitará fondos del Tesoro para el año 2025. Entre 2008 y 2023, la empresa había recibido aproximadamente USD 8.000 millones en transferencias estatales. Este año, la línea de bandera reportó su primer resultado contable neto positivo desde 2008, con $271.000 millones (USD 129,1 millones), y alcanzó un EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) de USD 56,6 millones, también un hito en la última década.

Estos logros financieros se atribuyen a un proceso de reestructuración iniciado casi dos años atrás, que incluyó la eliminación de rutas deficitarias y la apertura de nuevas rutas rentables, especialmente en el mercado internacional. Además, la empresa cerró oficinas comerciales y lanzó dos programas de retiros voluntarios, lo que permitió reducir la plantilla en un 13% y alcanzar el nivel de empleados más bajo en catorce años.

Como consecuencia de estas medidas, la participación de Aerolíneas Argentinas en el mercado de cabotaje experimentó una disminución. Según los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) correspondientes a septiembre, la compañía registró un 58% de cuota de mercado en vuelos domésticos, seis puntos menos que en el mismo mes del año anterior. No obstante, en el segmento internacional, la aerolínea mantiene el liderazgo en el transporte de pasajeros al exterior, con una participación del 19,6%.

Temas Relacionados

Aerolíneas ArgentinasOferta salarialParoParitariasUltimas noticias

Últimas Noticias

Populismos a izquierda y derecha: qué resultados económicos tuvieron, según un estudio académico

Una investigación evaluó las experiencias de 60 países a lo largo de más 120 años y midió sus efectos económicos e institucionales

Populismos a izquierda y derecha:

La erosión productiva y la excepción de Vaca Muerta: por qué el Gobierno apuesta a las reformas estructurales

Mientras la mayoría de los sectores productivos pierde peso en la generación de riqueza, la extracción de gas y petróleo se consolida como la actividad más expansiva

La erosión productiva y la

La casa del futuro ya existe: así funciona una propiedad con más de 200 productos interconectados y la IA como protagonista

Desde una heladera que recomienda recetas con los productos disponibles, al resumen del día de qué hizo el perro de la familia, todo en el smartphone. Los detalles de la smart house que tiene Samsung en Corea del Sur

La casa del futuro ya

“No pedimos privilegios, pedimos igualdad”: el mensaje de Martín Cabrales, a días de la conferencia de la UIA

El industrial del café preside la 31° Conferencia Industrial. De qué se hablará en el evento y cuáles son las principales preocupaciones del sector de cara al 2026

“No pedimos privilegios, pedimos igualdad”:

Argentina activó el swap con EEUU para devolver los dólares que Bessent había vendido antes de las elecciones y pagarle al FMI

El monto utilizado ronda los USD 3.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas por un total de USD 20.000 millones, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema

Argentina activó el swap con
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° la

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

El historial de los Superclásicos de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors

El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles son los aeropuertos de

Cuáles son los aeropuertos de Estados Unidos afectados por la reducción del tráfico aéreo

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia en una histórica ceremonia con líderes mundiales e inaugura un nuevo ciclo político

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén argentino

“El cambio comenzó, aunque no se vea”: la transformación silenciosa de la sociedad cubana bajo el control estatal

El legado amargo de Luis Arce: crisis económica y el fin de un ciclo político en Bolivia