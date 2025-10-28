Decathlon abre su primer local en Buenos Aires el 8 de noviembre: qué se llevarán los primeros visitantes

El primer local de Decathlon en la Argentina estará en Vicente López y anticipa una jornada de actividades interactivas, música en vivo y sorteos para toda la familia DCIM\100GOPRO\GOPR0201.JPG

La empresa francesa Decathlon presentará en los próximos días su primera tienda insignia en la Argentina, en el complejo Al Río, ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López. El local abrirá sus puertas el 8 de noviembre y funcionará como punto de partida para un ambicioso proyecto de expansión del Grupo One (liderado por Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia), a cargo de la operación de la marca en el país y también en Paraguay y Uruguay.

Según precisó la empresa en un comunicado oficial, la llegada de la marca forma parte de una inversión de más de 100 millones de dólares y un plan para establecer al menos 20 sucursales en el país, con generación de empleo directo y nuevas propuestas comerciales para los consumidores argentinos.

La apertura en Vicente López representa la primera fase de esta iniciativa. El local ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados, está emplazado dentro del predio de Carrefour y ofrecerá el mismo surtido de productos y marcas que la cadena comercializa internacionalmente, incluyendo líneas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, entre otras.

El horario de apertura está previsto para las 9:00, aunque el acceso peatonal será posible desde las 6:00 para quienes deseen participar de las actividades y promociones exclusivas lanzadas para la jornada de inauguración.

Cuáles serán las promociones exclusivas de ese día

Según precisó la empresa, las primeras 300 personas que ingresen recibirán gift cards de entre 40.000 y 400.000 pesos, válidas por única vez ese mismo día, mientras que quienes realicen alguna de las primeras 500 compras accederán a un souvenir de la empresa. Durante toda la jornada tendrán lugar actividades participativas, espectáculos de música en vivo, exhibiciones deportivas, sorteos y estaciones de juegos interactivos en las que los visitantes podrán llevarse camisetas personalizadas y otros artículos promocionales.

La inauguración también contempla diferentes propuestas para la familia, entre las que se incluyen demostraciones de freestyle futbolístico, presentaciones de rollers y malabares, y estaciones donde se realizarán tattoos temporales para el público.

Al mismo tiempo, Decathlon desplegó antes de la apertura su propia Estación Deportiva en el sector de estacionamiento del predio: allí los asistentes participan en prácticas de calistenia, fútbol, básquet, ping pong y golf, con premios y gift cards para los ganadores. Esta instalación funciona hasta el 9 de noviembre, en dos turnos diarios, y suma la propuesta de un “cubo interactivo” con pelotas, cuyo contenido deben adivinar los visitantes; quienes acierten participan en sorteos de premios de 100.000 pesos.

Venta online

El canal online de la marca brinda acceso a la totalidad del catálogo disponible en el país, segmentado para principiantes, deportistas intermedios y atletas de alto rendimiento. Este servicio busca equiparar la oferta europea, permitiendo a los clientes argentinos consultar y adquirir los productos disponibles en sucursales y depósitos nacionales.

“Creemos en el gran potencial de la Argentina y en la pasión de su gente por el deporte. Esta apertura marca el inicio de un proyecto que busca generar empleo, desarrollo y, sobre todo, mover a las personas a través de las maravillas del deporte. Con una propuesta basada en la calidad, la innovación, la sustentabilidad, el servicio y la accesibilidad, queremos transformar la experiencia deportiva de millones de argentinos”, destacó Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

A su vez, Magela Méndez, gerente comercial de Decathlon comentó: “La apertura de nuestra primera tienda en Argentina representa un paso estratégico clave que nos permite acercarnos a un mercado dinámico y con enorme potencial. Estamos muy entusiasmados de poder compartir con los argentinos nuestra pasión por el deporte, fomentar hábitos de vida saludables y seguir cumpliendo con nuestra misión: hacer que la práctica deportiva sea accesible para todas las personas”.

Los próximos locales, en shoppings

La presencia de Decathlon en Argentina seguirá creciendo durante los próximos meses. El plan oficial contempla el desembarco en centros comerciales porteños durante 2026, con tiendas confirmadas en Abasto Shopping y Alto Palermo. Según había detallado la firma, este cronograma se encuentra sujeto a la marcha de la demanda y la consolidación del modelo de negocio en el mercado nacional. La compañía proyecta un total de más de 20 puntos de venta de aquí a cinco años, la expansión más ambiciosa de su tipo por parte de una cadena internacional de retail deportivo en ese mercado. La inversión estimada asciende a más de 100 millones de dólares y prevé la creación de unos 750 empleos directos en todo el país.

En coordinación con Carrefour, socio logístico de la operación inicial, la marca prevé mantener su presencia en predios multiformato y explorar nuevas oportunidades comerciales tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en otras plazas del interior. El CEO de Carrefour Argentina, David Collas, se refirió al trabajo conjunto y subrayó: “Nos llena de orgullo acompañar la llegada de Decathlon a la Argentina, especialmente con la apertura de su primera tienda en nuestro icónico predio de Vicente López. Este proyecto refleja nuestro propósito de seguir evolucionando y ofreciendo nuevas propuestas que amplíen las opciones para nuestros clientes. Estamos muy contentos de trabajar junto a una marca líder como Decathlon, con quien compartimos la pasión por la innovación y por poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos”.

La historia internacional de Decathlon comenzó en Francia en 1976. Desde entonces, la red se expandió, y actualmente supera las 1.750 tiendas en el mundo, con presencia en los principales mercados de Europa, Asia, América y otras regiones. El objetivo fundacional de hacer accesible “el placer y los beneficios del deporte a la mayoría de las personas” sigue vigente, como destaca la compañía en cada acción de comunicación institucional, reafirmando su interés por mantener precios competitivos, variedad de artículos y un portafolio diversificado adaptado a las necesidades de cada consumidor.