Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de octubre

El precio minorista del dólar restó diez pesos o 0,7% este jueves, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar al público quedó a $1.518,07 para la venta (baja de 2,83 pesos o 0,2%) y a $1.464,36 para la compra.
Las bajas más pronunciadas se registraron en las cotizaciones financieras -implícitas en acciones y bonos argentinos negociados en el exterior-, que alcanzaron un 3,5%, en un rango de 55 a 56 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos cedió a $1.542,75, para reducir la brecha con el mayorista a solo 4,3 por ciento.
A falta de una sola ronda de negocios antes de la fecha clave de las elecciones del domingo, las señales positivas vinieron en simultáneo desde lo cambiario -el dólar cayó en todas sus cotizaciones por segundo día- y también desde el lado bursátil, con amplias ganancias para las acciones y un rebote algo más acotado para los bonos.
La valuación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un aumento de USD 4.186 millones desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, resultado directo del aumento en el precio internacional del metal, que experimentó un salto cercano al 55% en lo que va del año.
Está claro que el dólar va a llegar a las elecciones debajo del techo de la banda cambiaria, con las posturas vendedoras del Tesoro de los EEUU, que este jueves intensificó la oferta a dos pesos del límite superior establecido por el Banco Central.
