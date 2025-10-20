Qué es un swap y cómo funciona: los detalles del esquema con el que EEUU inyectará USD 20.000 millones a las reservas argentinas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones.
Se trata de la confirmación del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump que ya había confirmado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y que fue tema durante la reunión que mantuvieron el presidente argentino, Javier Milei, y su par de EEUU, en la Casa Blanca, días atrás.
“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la autoridad monetaria local.
Qué es un swap y cómo funciona
En términos generales, un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.
Propósito y ventajas
El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.
Mecánica del swap
- Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.
- Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.
- Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.
Principales aplicaciones
- Crisis financieras: permiten cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local.
- Comercio bilateral: facilitan operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar.
- Estabilidad monetaria: representan una señal de respaldo internacional y un refuerzo para las reservas.
Diferencias con otros instrumentos
- No es un préstamo convencional: porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.
- No siempre suma reservas de libre disponibilidad: en algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.
- Tasa de interés menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.
Si bien aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina, el BCRA ya tiene experiencia en este tipo de operaciones. Se trata del intercambio de monedas con el Banco Central de China, que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales e, incluso, para sumar respaldo a las reservas internacionales.
Vale recordar que en abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes (USD 5.000 millones). La refinanciación otorga al banco central la posibilidad de mantener en sus reservas el monto correspondiente al swap hasta agosto de 2026, fecha de vencimiento del acuerdo bilateral de monedas, evitando así una disminución gradual de esos fondos en un escenario de escasez de divisas y tensión cambiaria.
Según informó el BCRA en aquel entonces, “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026″.
El objetivo, agregó el organismo, es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.
El swap original entre ambas autoridades monetarias fue firmado en 2009 y tuvo varias renovaciones a lo largo de los años. Parte de los yuanes obtenidos pueden emplearse para pagos de importaciones desde China, evitando usar dólares para esas operaciones.