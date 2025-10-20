Qué es un swap y cómo funciona: los detalles del esquema con el que EEUU inyectará USD 20.000 millones a las reservas argentinas

Aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones.

Se trata de la confirmación del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump que ya había confirmado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y que fue tema durante la reunión que mantuvieron el presidente argentino, Javier Milei, y su par de EEUU, en la Casa Blanca, días atrás.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la autoridad monetaria local.