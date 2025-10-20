Economía

Qué es un swap y cómo funciona: los detalles del esquema con el que EEUU inyectará USD 20.000 millones a las reservas argentinas

Lo confirmó esta mañana el Banco Central argentino. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya había anunciado semanas atrás el intercambio de monedas

Guardar
Aún se desconocen los términos
Aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció esta mañana la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones.

Se trata de la confirmación del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump que ya había confirmado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y que fue tema durante la reunión que mantuvieron el presidente argentino, Javier Milei, y su par de EEUU, en la Casa Blanca, días atrás.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde la autoridad monetaria local.

Con el equipo económico de regreso en la Argentina, luego de ese encuentro presidencial y la Asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, a expectativa estaba puesta en los anuncios que se esperaban para la semana previa a la elección del próximo domingo.

Qué es un swap y cómo funciona

En términos generales, un swap entre bancos centrales es un acuerdo que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

Propósito y ventajas

El principal objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Cuando un país requiere dólares, por ejemplo, para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mecánica del swap

  • Intercambio inicial: el banco central entrega su moneda a la contraparte y recibe la moneda extranjera.
  • Plazo estipulado: durante ese periodo utiliza los fondos recibidos para fortalecer la liquidez interna.
  • Cierre de la operación: al finalizar el plazo, devuelve la moneda extranjera y recupera su divisa original, abonando los intereses correspondientes.

Principales aplicaciones

  • Crisis financieras: permiten cubrir faltantes de divisas clave en el mercado local.
  • Comercio bilateral: facilitan operaciones directamente en monedas locales, sin pasar siempre por el dólar.
  • Estabilidad monetaria: representan una señal de respaldo internacional y un refuerzo para las reservas.

Diferencias con otros instrumentos

  • No es un préstamo convencional: porque no hay entrega definitiva de fondos, sino un intercambio reversible de monedas.
  • No siempre suma reservas de libre disponibilidad: en algunos casos, las divisas recibidas solo pueden usarse para comercio bilateral, y no para intervenir libremente en el mercado cambiario.
  • Tasa de interés menor que en el mercado internacional: dado que se trata de acuerdos entre bancos centrales, suelen ser más baratos que recurrir a deuda externa.

Si bien aún se desconocen los términos y condiciones del swap entre EEUU y Argentina, el BCRA ya tiene experiencia en este tipo de operaciones. Se trata del intercambio de monedas con el Banco Central de China, que habilita el uso de yuanes para operaciones comerciales e, incluso, para sumar respaldo a las reservas internacionales.

Vale recordar que en abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes (USD 5.000 millones). La refinanciación otorga al banco central la posibilidad de mantener en sus reservas el monto correspondiente al swap hasta agosto de 2026, fecha de vencimiento del acuerdo bilateral de monedas, evitando así una disminución gradual de esos fondos en un escenario de escasez de divisas y tensión cambiaria.

En abril pasado se renovó
En abril pasado se renovó por doce meses el tramo activado del swap por 35 mil millones de yuanes. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

Según informó el BCRA en aquel entonces, “la activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio de 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026″.

El objetivo, agregó el organismo, es “reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”.

El swap original entre ambas autoridades monetarias fue firmado en 2009 y tuvo varias renovaciones a lo largo de los años. Parte de los yuanes obtenidos pueden emplearse para pagos de importaciones desde China, evitando usar dólares para esas operaciones.

Temas Relacionados

swapeeuuchinabonostesoroúltimas noticiasscott bessentEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Así lo confirmó la autoridad monetaria este lunes, luego del manifiesto apoyo de la Casa Blanca al Gobierno

Argentina y Estados Unidos firmaron

El consumo masivo cayó 4% en septiembre: qué pasó en los súper y por qué el consumidor prefiere el comercio de barrio

En la comparación mensual, la mayoría de los canales de venta presentó bajas. A nivel interanual, el dato global fue positivo, aunque grandes cadenas de supermercados y mayoristas siguen en baja. Qué se espera para lo que resta del año

El consumo masivo cayó 4%

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

El PBI de la segunda economía mundial aumentó un 4,8% en julio-septiembre, por debajo del 5,2% del trimestre anterior. Beijing confía en cumplir sus metas de desarrollo pese a las amenazas de Trump de elevar los aranceles al 100%

La economía china creció al

Adjudicaron la extensión del Gasoducto Perito Moreno: cuál es la empresa que hará las obras y cuál será el impacto

Fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. El contrato permitirá incrementos en la capacidad de transporte y reducirá la dependencia de importaciones. Involucrará una inversión millonaria y nuevas condiciones de operación para el sector energético local

Adjudicaron la extensión del Gasoducto

Brasil quiere aprovechar la decisión de China de limitar la exportación de minerales críticos

Para explotar la medida del régimen de Beijing, el gigante sudamericano tiene una posición ideal porque sus reservas son enormes. Pero antes debe desarrollar una producción cuyo volumen es irrelevante a nivel global

Brasil quiere aprovechar la decisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno reúne al Consejo

El Gobierno reúne al Consejo de Mayo para avanzar en la apertura al comercio internacional y coordinar con las provincias la explotación de los recursos naturales

La Justicia descubrió los alias de los narcos que ordenaron el triple femicidio de Lara, Morena y Brenda

Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El consumo masivo cayó 4% en septiembre: qué pasó en los súper y por qué el consumidor prefiere el comercio de barrio

INFOBAE AMÉRICA
Científicos revelan la verdadera causa

Científicos revelan la verdadera causa del “agujero” de Chicago y no fue una rata

El turismo masivo amenaza a 6 destinos emergentes en Europa, Asia y América Latina

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

La Hispanic Society de Nueva York remató 50 pinturas de su acervo para seguir abierto

La economía china creció al ritmo más bajo del año en medio de la crisis inmobiliaria y la disputa con Estados Unidos

TELESHOW
La madre de Mauro Icardi

La madre de Mauro Icardi se sinceró en un mano a mano con su hija Ivana: “He demostrado bastante bien mi cariño”

El inesperado regalo que recibió Jimena Barón de Matías Palleiro que la hizo exclamar de alegría: “¡Es hoy!"

El fuerte cruce entre Wanda Nara y Luis Ventura en Masterchef Celebrity: “Andá con Verónica Lozano”

Mirtha Legrand y Juana Viale sorprendieron con un divertido challenge y revelaron detalles desconocidos de su familia

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”