Economía

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio gana 3,5%, en los 1.880.000 puntos, mientras que en Wall Street los ADR avanzan hasta 8% y los títulos públicos en dólares ascienden 1%

Guardar
Los activos argentinos suben en
Los activos argentinos suben en la previa del encuentro entre Milei y Trump.

Se acercan horas de definiciones para el panorama financiero argentino. La creciente expectativa de los agentes del mercado bursátil se traducen en una firme tendencia alcista para las acciones y los bonos, antes del feriado local de este viernes 10 y del feriado norteamericano del lunes 13.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 3,5%, en los 1.880.000 puntos, mientras que los títulos Globales de Argentina avanzan más de 1% en promedio en Wall Street.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan importantes ganancias encabezadas por los papeles de bancos. Las subas más relevantes corresponden a Banco Macro (+8,1%) y Banco Supervielle (+7,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas).

Mientras el equipo económico argentino permanece en Washington para negociar los detalles del auxilio financiero que EEUU comprometió con la Argentina, está previsto que el presidente Argentino, Javier Milei, y su par norteamericano Donald Trump mantendrán un encuentro en la capital estadounidense el martes 14.

A pocos días de la reunión bilateral que protagonizarán los presidentes, la Casa Rosada vuelva a configurarse como un ámbito en donde se conversan cuestiones complementarias que hacen al vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos.

El influyente asesor de Trump, Barry Bennett, visitará este jueves la Casa de Gobierno para participar de un encuentro con su par Santiago Caputo, integrante del triángulo de hierro presidencial. Estas dos reuniones entre ambos estrategas tienen como objetivo analizar y acercar posiciones para el potencial acuerdo con Estados Unidos.

Asimismo, la directora gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional),Kristalina Georgieva,elogió el ajuste fiscalllevado a cabo por el Gobierno como un ejemplo en el mundo. No obstante, advirtió que el programa necesita apoyo político para tener un éxito duradero.

En el marco de una exposición en el Milken Institute de Washington, la jefa del organismo recordó los casos de países europeos que tuvieron “ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos” debido a que “lograron que la gente los acompañara”. Y enfatizó: “Ahora miramos a Argentina. Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”.

Además, Georgieva declaró a la agencia Reuters la existencia de gestiones multilaterales para definir los lineamientos de la ayuda, que incluyen el aporte de Estados Unidos, y anticipó resoluciones inmediatas respecto de la asistencia. “Esperamos decisiones sobre el tema en breve. Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, dijo.

“Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa en Washington, donde negocia los detalles del auxilio financiero de Estados Unidos. En el mercado, se especula que el 14 de octubre, fecha en la que el presidente Javier Milei volverá a reunirse con Donald Trump, podría ser clave para algún anuncio que modifique las expectativas cambiarias”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Los inversores siguen atentos a las señales de las gestiones del equipo económico en Washington, deseando que pronto lleguen las precisiones técnicas en busca de poder conocer el alcance, la implementación y los tiempos a fin de despejar el panorama financiero, dado que ello podría actuar como driver para mejorar las valuaciones. A pesar de ello, se reconoce que a fin de que las apuestas sean decididas resulta necesario claridad desde el escenario político, de ahí se siguen de cerca todas las señales electorales en busca de anticipar el post 26 de octubre", señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país ArgentinaScott BessentLuis Caputodólar hoyúltimas noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta una escapada en familia durante el fin de semana largo, según un relevamiento privado

Un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE analizó cuánto deben destinar los hogares para viajar por el país durante el receso del 12 de octubre

Cuánto cuesta una escapada en

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

El dólar al público sube 2,4% para la venta, detrás del ascenso del dólar mayorista a $1.460. El Tesoro acumula ventas en el mercado por más de USD 2.000 millones en las últimas seis ruedas operativas

Dólar hoy en vivo: el

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

Un informe de LatinFocus Economics presentó las últimas proyecciones sobre las principales variables de la economía argentina

A cuánto va a llegar

Destronó al Cronos y al 208: cuál fue el auto 0 km más vendido en la Argentina en septiembre 2025

El mercado automotor argentino mostró un cambio de liderazgo en septiembre, con un nuevo modelo al frente de las ventas y una competencia ajustada en el acumulado anual

Destronó al Cronos y al

Calendario de ANSES: quiénes cobran hoy, 9 de octubre

El cronograma de ANSES establece las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con la terminación del DNI. Cada beneficiario puede consultar los montos, recibos y calendario actualizado en la plataforma mi ANSES durante todo el mes

Calendario de ANSES: quiénes cobran
ÚLTIMAS NOTICIAS
Allanan la casa de José

Allanan la casa de José Luis Espert en la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado

Matías Ozorio quiere “aprovechar su tiempo en prisión”: pidió libros para leer durante su encierro

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Cillian Murphy: los secretos del actor que cambia su cuerpo para cada personaje

Receta de pan casero de sésamo

INFOBAE AMÉRICA
El papa León criticó la

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para el violador de Gisèle Pelicot que se negó a admitir el delito pese a los videos

Crisis en la educación privada uruguaya: cierres por caída de nacimientos, mudanzas y secuelas de la pandemia

TELESHOW
Las fuertes críticas a la

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”