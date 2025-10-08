Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 8 de octubre

El dólar al público sigue ofrecido a $1.455 en el Banco Nación. El dólar mayorista encuentra techo por las constantes ventas del Tesoro en la plaza de contado

15:35 hsHoy

Caputo y Bessent definen una ingeniería financiera para el swap de 20.000 millones de dólares que apunta a una compra estratégica de bonos en octubre

El ministro de Economía y el Secretario del Tesoro coordinan a equipos técnicos que trabajan sin descanso para cerrar una iniciativa que tranquilice a los mercados y evite que los parlamentos de ambos países traben el salvataje que aseguró Trump a Milei

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington, Estados Unidos

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo durante su último encuentro en la Secretaría del Tesoro, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Hasta anoche en Washington, el salvataje financiero prometido por Donald Trump a Javier Milei tendría la siguiente forma:

15:31 hsHoy

El dólar blue sube a 1.475 pesos

El dólar blue amplía el ascenso de este miércoles a 15 pesos o 1%, para negociarse a $1.475 para la venta, el precio más alto desde el récord de $1.520 del 19 de septiembre.

14:51 hsHoy

El dólar mayorista sigue a 1.430 pesos

Igual que las pasadas dos ruedas cambiarias, el dólar mayorista permanece estático a $1.430 para la venta, un techo que le pone el Tesoro a través de posturas de venta en el segmento de contado desde el inicio de la operatoria. El Banco Central dispuso para la fecha un tope de $1.484,65 para la banda de flotación cambiaria.

Fuente: Consultora 1816.
Fuente: Consultora 1816.
14:44 hsHoy

El dólar blue sube a 1.470 pesos

El precio del dólar blue gana diez pesos o 0,7% en el día, a $1.470 ara la venta, movimiento que ahora lo deja por encima de los valores de venta minorista en bancos.

14:44 hsHoy

Crecieron los depósitos

Max Capital dio cuenta de que “el 3 de octubre, los depósitos en dólares subieron USD 123 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 15.789 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda ectranjera en un total de USD 34.457 millones”, muy cerca del récord histórico de USD 34.578 millones del 31 de octubre de 2024.

14:42 hsHoy

¿A cuánto está el dólar en bancos?

Dada las mínimas variantes para el dólar mayorista, el dólar al público terminó sin cambios el martes, a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.460,63 para la venta (alza de 43 centavos) y $1.407,64 para la compra.

13:07 hsHoy

Una consultora estimó como podría funcionar el swap de monedas por USD 20.000 millones que negocia la Argentina

Sin noticias concretas de las gestiones en Washington, el Tesoro sigue obligado a vender dólares mientras caen los bonos y las acciones

Luis Beldi

Por Luis Beldi

El Presidente de EEUU, Donald
El Presidente de EEUU, Donald Trump, junto al Presidente Javier Milei, en su última reunión del 23 de septiembre. REUTERS/Al Drago/File Photo

La constante venta de dólares del Tesoro está secando la plaza y elevando las tasas de interés. Los pesos que retira la Tesorería hicieron que las tasas de caución aumenten a 38% y las REPO se pagaran a 55% anual.

13:07 hsHoy

Al Gobierno le quedan cerca de USD 700 millones de los que liquidó el campo para evitar que el dólar llegue al techo de la banda

Faltan doce ruedas para las elecciones legislativas y se anticipa una mayor demanda de divisas. El Tesoro vendió este martes divisas para sostener el tipo de cambio por sexta rueda consecutiva y acumuló ventas por más de USD 1.600 millones, según estimaciones del mercado

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Este lunes hubo un encuentro
Este lunes hubo un encuentro entre Scott Bessent y Luis Caputo en la capital estadounidense

El Tesoro argentino cuenta con cerca de USD 700 millones para evitar que el dólar oficial llegue al techo de la banda de flotación y que el Banco Central deba recurrir a parte de sus escasas reservas para mantener la cotización dentro del esquema cambiario vigente, según fuentes con conocimiento del tema y operadores financieros consultados por Infobae.

13:07 hsHoy

La suba del dólar ya se traslada a los aumentos de precios y tendrá un cierto impacto en el IPC

Un informe privado mostró que la inflación porteña se aceleró al 2,2% en septiembre, impulsada por un mayor traslado del ajuste del tipo de cambio a los precios de bienes y servicios

Mariano Zalazar

Por Mariano Zalazar

Desde la consultora sostienen que
Desde la consultora sostienen que el impacto del dólar sobre los precios es progresivo, pero constante (Imagen ilustrativa Infobae)

El aumento del dólar comenzó a reflejarse con mayor nitidez en los precios minoristas. Según un informe de la consultora Outlier, en septiembre se observaron “señales más contundentes de traslado a precios minoristas del ajuste del FX (tipo de cambio)”, un proceso que —según aclara— continúa siendo “acotado y progresivo”, aunque ya tiene impacto en el índice de inflación.

13:07 hsHoy

El Tesoro volvió a intervenir fuerte en el mercado y el dólar cerró estable mientras se negocia en EEUU

La divisa mayorista quedó a $1.429,50, un 3,8% debajo del límite superior de las bandas cambiarias. Las ventas oficiales, de USD 250 millones según analistas, aportaron la mitad del volumen en oferta de contado

El Tesoro vendió la mayor
El Tesoro vendió la mayor parte de las divisas que compró con la eliminación temporal de retenciones.

Las ventas del Tesoro en el mercado de cambios volvieron a ponerle techo al dólar, que en la plaza mayorista finalizó a $1.429,50, apenas 50 centavos debajo del cierre anterior.

