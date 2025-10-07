Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de octubre

Con mayor volumen de negocios en la plaza cambiaria, el Tesoro salió desde el inicio de los negocios a ponerle un techo al dólar mayorista en los $1.430 para la venta, con alza de 5,50 pesos o 0,4% en el día, cotización que se sostuvo a lo largo de toda la rueda, con negocios en el segmento de contado por 652,5 millones de dólares.

En un contexto de presiones cambiarias y escasez de divisas, los proyectos ingresados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que aún se encuentran en etapa de evaluación aparecen como una posible fuente relevante de capitales que pueden cambiar, en parte, la ecuación de las cuentas públicas en los próximos años.

La perspectiva de un cambio profundo en el régimen cambiario argentino tras las elecciones cobró fuerza entre los principales actores del mercado. Así lo señaló Barclays en un informe elaborado tras reunirse con cerca de 50 inversores y analistas en Buenos Aires , donde la entidad financiera británica identificó un “amplio consenso” sobre la necesidad de avanzar hacia una flotación total del dólar después de las elecciones intermedias del 26 de octubre .

La baja de la lista de candidatos a diputados de José Luis Espert no trajo euforia al mercado pero evitó una rueda que hubiera sido negativa y lastimaría a todos. La renuncia del candidato permitió que los bonos soberanos retomen su rol de refugio porque dejó más visible el “efecto Bessent”, adonde están puestas las esperanzas de los inversores.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa se comercializó a $1.460,20 para la venta (alza de 5,34 pesos o 0,4%) y a $1.407,66 para la compra.

El precio del dólar al público avanzó el lunes cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue extendió la suba a diez pesos o 0,7%, a $1.450, en sintonía con el incremento del dólar minorista.

