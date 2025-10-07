Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de octubre

El dólar al público es ofrecido a $1.450 en el Banco Nación. Expectativas por la posible definición del plan de auxilio financiero de EEUU a la Argentina

Guardar
13:16 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El precio del dólar al público avanzó el lunes cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue extendió la suba a diez pesos o 0,7%, a $1.450, en sintonía con el incremento del dólar minorista.

El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa se comercializó a $1.460,20 para la venta (alza de 5,34 pesos o 0,4%) y a $1.407,66 para la compra.

13:16 hsHoy

El mercado se ilusiona con un swap con EEUU y compra bonos en dólares como cobertura

Un eventual acuerdo con Estados Unidos hizo que los títulos soberanos jueguen un rol similar a la del dólar futuro

Luis Beldi

Por Luis Beldi

FOTO DE ARCHIVO-Un billete de
FOTO DE ARCHIVO-Un billete de cien pesos argentinos sobre varios billetes de cien dólares estadounidenses. REUTERS/Agustín Marcarian/

La baja de la lista de candidatos a diputados de José Luis Espert no trajo euforia al mercado pero evitó una rueda que hubiera sido negativa y lastimaría a todos. La renuncia del candidato permitió que los bonos soberanos retomen su rol de refugio porque dejó más visible el “efecto Bessent”, adonde están puestas las esperanzas de los inversores.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Barclays aseguró que hay consenso para una flotación total del dólar en la Argentina tras las elecciones

El gigante británico se reunió con unos 50 inversores y analistas en Buenos Aires, según plasmó en un informe para clientes. Las conversaciones giraron en torno a tres ejes: el régimen cambiario tras las elecciones, política y gobernabilidad y la crisis cambiaria

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El gigante británico se reunió
El gigante británico se reunió con unos 50 inversores y analistas en Buenos Aires, según plasmó en un informe para clientes.

La perspectiva de un cambio profundo en el régimen cambiario argentino tras las elecciones cobró fuerza entre los principales actores del mercado. Así lo señaló Barclays en un informe elaborado tras reunirse con cerca de 50 inversores y analistas en Buenos Aires, donde la entidad financiera británica identificó un “amplio consenso” sobre la necesidad de avanzar hacia una flotación total del dólar después de las elecciones intermedias del 26 de octubre.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Hay más de USD 18.000 millones a la espera de aprobación en proyectos del RIGI

El régimen que otorga beneficios impositivos para atraer capitales sigue sumando iniciativas y el potencial de las que ya están en cartera es relevante

Ludmila Di Grande

Por Ludmila Di Grande

Desde octubre de 2024 a
Desde octubre de 2024 a la fecha, el Gobierno ya aprobó 8 adhesiones al programa por un total de USD 15.739 millones y restan confirmar otras 12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de presiones cambiarias y escasez de divisas, los proyectos ingresados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que aún se encuentran en etapa de evaluación aparecen como una posible fuente relevante de capitales que pueden cambiar, en parte, la ecuación de las cuentas públicas en los próximos años.

Leer la nota completa
13:15 hsHoy

Continuaron las ventas del Tesoro en el mercado para contener el dólar mientras Caputo negocia en EEUU

Las reservas del BCRA cedieron USD 70 millones, a USD 42.628 millones. Las ventas oficiales en el segmento de contado habrían alcanzado los USD 400 millones, según estimaciones privadas

El Tesoro sigue activo en
El Tesoro sigue activo en el mercado para ponerle techo al dólar.

Con mayor volumen de negocios en la plaza cambiaria, el Tesoro salió desde el inicio de los negocios a ponerle un techo al dólar mayorista en los $1.430 para la venta, con alza de 5,50 pesos o 0,4% en el día, cotización que se sostuvo a lo largo de toda la rueda, con negocios en el segmento de contado por 652,5 millones de dólares.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Solo en agosto pasado cayeron un 16,5%, mientras que en septiembre el descenso fue más agudo, ya que alcanzó el 20,3%, en la comparación con los mismos meses de 2024

Las exportaciones brasileñas a Estados

Se vende Burger King en la Argentina: cuál es la empresa que avanza en las negociaciones para quedarse con la operación local

La cadena de comida rápida pertenece al grupo mexicano Alsea. Ya son varias las compañías internacionales que buscan desprenderse de sus activos en el país

Se vende Burger King en

Los depósitos en dólares del sector privado aumentaron casi USD 1.600 millones en septiembre: qué pasa con las reservas

La demanda de los ahorristas continúa en alza, aunque por ahora las divisas se mantienen en los bancos

Los depósitos en dólares del

YPF permitirá pagar la nafta en dólares a través de su app: cómo es el sistema

La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios

YPF permitirá pagar la nafta

Qué va a pasar con el supermercado y el shopping de Palermo que compró Costantini

La reciente subasta de un terreno estratégico provocó el interés de empresas y expertos vinculados al desarrollo inmobiliario, en una operación que reconfigura el panorama comercial y urbano de una zona central de la Ciudad de Buenos Aires

Qué va a pasar con

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos colegios colombianos llegaron a

Dos colegios colombianos llegaron a la final internacional del torneo Intercolegiales de Minecraft

Cómo activar el filtro de llamadas spam y evitar estafas en tu iPhone

Nintendo arremete contra la IA: recrear videos donde salgan Súper Mario o Pikachu tendría sanciones

Tensa devolución de Soledad Pastorutti a una participante de La Voz Argentina: “Te noté un poco nerviosa”

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

INFOBAE AMÉRICA

Así atraparon a una pandilla

Así atraparon a una pandilla que robaba celulares y los enviaba a China

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

Las transferencias millonarias a España de socios de fondo ganadero que estafaron clientes en Uruguay en plena crisis

DEPORTES

Un jugador de básquet fue

Un jugador de básquet fue arrestado en Indonesia y podría ser condenado a pena de muerte: “Uso el cannabis como medicina”

Fue figura del Mundial 94, su festejo marcó una era y se retiró para vender aspiradoras: “La vida es corta para hacer cosas aburridas”

Solana Sierra y Lourdes Carlé avanzaron en el WTA 125 de Mallorca

Entrevista con la fisicoculturista argentina que competirá en Mr Olympia 2025: “Es un sueño cumplido, ya está, no necesito más”

El mechón amarillo, duelo con Toresani y victoria sobre la hora: a 30 años del regreso oficial de Diego Maradona a Boca